10. 22.
szerda
Így alakulnak az üzemanyagárak a százhalombattai tűzeset után: október 23-án jön a változás

2025. október 22. 13:25

Mutatjuk az árakat!

2025. október 22. 13:25
null

Október 23-tól emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára Magyarországon: a benzin és a gázolaj is bruttó 2-2 forinttal drágul – közölte a Holtankoljak.hu.

Így a 95-ös benzin ára 576 forint/liter, míg a gázolajé 579 forint/liter körül alakul majd, de a kutak ezeket a változásokat várhatóan rövid időn belül beépítik az áraikba.

A drágulás időben egybeesik a százhalombattai Mol-üzemben történt tűzesettel, de a két esemény nincs közvetlen összefüggésben. A Mol tájékoztatása szerint a hazai üzemanyag-ellátás nincs veszélyben, a finomító újraindítása már megkezdődött. Emellett a társaság a stratégiai készletek mozgósítását is mérlegeli.

A jövőbeni áralakulás szempontjából ugyanakkor az eset hatása még nem teljesen látható, ezért nem zárható ki újabb áremelkedés a következő hetekben. A Holtankoljak ügyvezetője szerint a prognózis még korai, de a piaci folyamatokat nemcsak hazai tényezők, hanem nemzetközi geopolitikai konfliktusok is erősen befolyásolják.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

***

