Vadásztársaság kutya chip védelem

Horror Pécelen: hat agresszív, falkában támadó kutyát kellett lelőnie egy vadásznak

2025. október 06. 20:16

A veszély nem múlt el, három kutyát még jelenleg is keresnek.

2025. október 06. 20:16
null

Pécel – Maglód határában kidobtak kb 15-16 kutyát tegnap este. A kutyák falkában voltak, az emberekre támadtak, egy ember súlyosan megsérült, az autókat is folyamatosan támadták – számolt be Facebook-oldalán a Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület, ahol azt is megjegyezték: falkában ilyen esetekben a kutyák máshogy viselkednek, zavarodottak, veszélyben érzik magukat.

A bejegyzés szerint a rendőrség a személyi sérülés miatt a helyszínre érkezett és megkezdte az intézkedést. A helyzet súlyossága és az emberélet védelme érdekében a szervek egyeztettek a Vadásztársasággal, valamint a helyi jegyzővel és 

jegyzői engedély alapján 6 agresszív kutyát kilőttek. 

A kilőtt kutyák mind chip nélküli szukák voltak, vemhesek, többnek hüvely előreesése volt, rossz állapotban, erősen lekopott fogakkal. A többi kutya a területen szétszaladt. Az egyesület legfrissebb, koraesti bejegyzése szerint három kutyát még jelenleg is keresnek.

Nyitókép: Facebook 

 

