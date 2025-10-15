„Valaki nyugtassa meg szegény félkegyelműt, hogy nincs ember, akiben kétség lenne afelől, hogy aprópénzért adta el magát, és hogy a guruló forintok döntő részét a gyári csapat kapja, a magafajta lelkes kisvállalkozóknak csak a töredéke jut. (...)

Óóóóó, Andris, miért nem jelentesz fel a Szuverenitásvédelmi Hivatalnál? Egyébként sejtelmem sincs, hogy mennyiből működtök, arról tudok beszámolni, hogy a kezdetekben nagyjából egy éven keresztül youtuberkedtem bevétel nélkül. Pofáztam a konyhából, magam vettem fel a videókat, és egy ötéves laptopon megvágtam őket. Egyébként a mai napig így dolgozom. Mesélj, ti hogy csináljátok?

De a legkeményebbet akkor üti a Megafon-csicska, amikor elkezd azzal alázni, hogy nem nála, hanem NÁLAM nem fogynak igazából a jegyek!!! Azt a kurva! (...)

Hohohó! Még a soproni és a pilisvörösvárosi fideszes városvezetés sem tagadta a cenzúrát. Sőt, büszkék voltak rá! És Erdélyben is volt pár város, ahol a helyi fideszesek nyomására visszamondták a terembérlésünket. Ezekben az esetekben közös, hogy még csak nem is tudtuk elkezdeni a jegyértékesítést. És volt Salgótarján, Nagyvárad és Nagykanizsa, ahol tényleg kevesen voltak, kb. 100-150 ember. Ennyit Budapesten sem biztos, hogy össze tud hozni az ÖTödik hadoszlop. (...)

Nem úgy standupolok, hogy két fröccs után felmegyek flesselgetni a színpadra, hanem megírtam, megtanultam, és két éve csiszolgatom az előadást. Szóval nem a nagy pofámmal és az ATV-s ismertségemmel akarok alibizni, hanem nagyon sok munka van benne. A nézők tisztelete mellett már csak ezért sem mondja vissza az ember a jelenést az első halálos fenyegetésnél vagy a gyengébben pörgő jegyeknél.