10. 01.
szerda
Bloomberg Telex Tisza Párt támadás Magyar Péter média Hír TV

Hogy mernek kérdezni?

2025. október 01. 18:53

The Man a Hír TV után a Telexbe és a Bloombergbe is belerongyolt.

2025. október 01. 18:53
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„The Man a Hír tv után a Telexbe és a Bloombergbe is belerongyolt.

Hogy mernek kérdezni???”

Nyitókép: Facebook

Összesen 2 komment

pugacsov-0
2025. október 01. 19:59
Kedves Dániel ! Én végignéztem azt a közvetítést, amikor beleállt a HírTV-be, a Telex-be és a Bloombergbe. Ahhoz képes a Telex lenyomott egy benyalós cikket a" gyűlésről" Mizsur András tollából. Érdemes elolvasni. Nincs ezeknek önbecsülésük semmi !
londonbaby
2025. október 01. 19:01
Na mi van te befuccsolt nárcisztikus balfasz ???. . Látszik hogy nincs Nő akinek a hátán fel tudnál kapaszkodni !!!! . Egyedül egy életképtelen balfasz patkány vagy !!! . ennyit értél el önerőből mint amilyen az áradó tiszafosos pártod !!! . folyik a saját szarod vissza a szádba !!!! . meg amit még elértél.. , börtön, ha nem akasztanak fel HAZAÁRULÁSÉRT... . akkor nincs az az alvilági bűnöző testőrségi gárdád aki(k) megtudna védeni hogy ne kerülj örökre tolószékbe !!!! ...jaaa... hát gondolom én...
