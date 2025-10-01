Magyar Péter elvesztette a pert, amit a Tisza kiszivárgott adóterve miatt indított
A bíróság döntése szerint a Tisza Pártnak 200 ezer forint plusz ÁFA perköltséget kell kifizetnie az Indexnek.
The Man a Hír TV után a Telexbe és a Bloombergbe is belerongyolt.
„The Man a Hír tv után a Telexbe és a Bloombergbe is belerongyolt.
Hogy mernek kérdezni???”
