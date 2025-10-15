Hétmilliót fizetett vissza egy 150 ezres kölcsönből a borsodi nő, de így is el akarták vágni a torkát

Az Encsi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi és egy nő ellen, akik tizenhárom éven át próbálták visszafizettetni egy mindössze 150 ezer forintos kölcsönt – olvasható az Ügyészség honlapján.

A vádirat szerint a házaspár 2016 végén és 2017 elején három alkalommal adott kölcsön egy, velük azonos borsodi településen élő, anyagilag nehéz helyzetben lévő nőnek, alkalmanként 50 ezer, összesen 150 ezer forintot.

A kölcsönért azonban annak sokszorosát követelték vissza tőle.

A sértettnek 2018 januárjától 2023 decemberéig minden hónapban 100 ezer forintot kellett törlesztenie, amelyet a vádlottak felváltva hajtottak be rajta. Amikor a nő 2023 decemberében közölte, hogy már mindent kifizetett, a férfi vádlott azt követelte, hogy 2029 végéig tovább fizesse a havi részleteket, és azzal fenyegette meg, hogy