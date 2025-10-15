Hétmilliót fizetett vissza egy 150 ezres kölcsönből a borsodi nő, de így is el akarták vágni a torkát

Részegen bemászott egy férfi a börtönbe, most ott landolhat
Az Encsi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi és egy nő ellen, akik tizenhárom éven át próbálták visszafizettetni egy mindössze 150 ezer forintos kölcsönt – olvasható az Ügyészség honlapján.
A vádirat szerint a házaspár 2016 végén és 2017 elején három alkalommal adott kölcsön egy, velük azonos borsodi településen élő, anyagilag nehéz helyzetben lévő nőnek, alkalmanként 50 ezer, összesen 150 ezer forintot.
A kölcsönért azonban annak sokszorosát követelték vissza tőle.
A sértettnek 2018 januárjától 2023 decemberéig minden hónapban 100 ezer forintot kellett törlesztenie, amelyet a vádlottak felváltva hajtottak be rajta. Amikor a nő 2023 decemberében közölte, hogy már mindent kifizetett, a férfi vádlott azt követelte, hogy 2029 végéig tovább fizesse a havi részleteket, és azzal fenyegette meg, hogy
bárkinek elvágja a torkát, aki nem adja meg neki a pénzét.
A sértett családtagjai végül közbeléptek, és megakadályozták, hogy a nő továbbra is fizessen. A vádirat szerint a vádlottak addigra több mint 7 millió forintot szedtek be tőle kamat címén. Az ügyészség a büntetett előéletű férfi esetében letöltendő börtönbüntetést és közügyektől eltiltást, míg a szintén büntetett előéletű nővel szemben felfüggesztett börtönbüntetést javasolt.
Fotó: police.hu/illusztráció.