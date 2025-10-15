Ft
10. 15.
szerda
Encsi Járási Ügyészség vád vádlott

Hétmilliót fizetett vissza egy 150 ezres kölcsönből a borsodi nő, de így is el akarták vágni a torkát

2025. október 15. 12:58

Spoiler: nem egy bank volt.

2025. október 15. 12:58
null

Az Encsi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi és egy nő ellen, akik tizenhárom éven át próbálták visszafizettetni egy mindössze 150 ezer forintos kölcsönt – olvasható az Ügyészség honlapján.

A vádirat szerint a házaspár 2016 végén és 2017 elején három alkalommal adott kölcsön egy, velük azonos borsodi településen élő, anyagilag nehéz helyzetben lévő nőnek, alkalmanként 50 ezer, összesen 150 ezer forintot. 

A kölcsönért azonban annak sokszorosát követelték vissza tőle.

A sértettnek 2018 januárjától 2023 decemberéig minden hónapban 100 ezer forintot kellett törlesztenie, amelyet a vádlottak felváltva hajtottak be rajta. Amikor a nő 2023 decemberében közölte, hogy már mindent kifizetett, a férfi vádlott azt követelte, hogy 2029 végéig tovább fizesse a havi részleteket, és azzal fenyegette meg, hogy 

bárkinek elvágja a torkát, aki nem adja meg neki a pénzét. 

A sértett családtagjai végül közbeléptek, és megakadályozták, hogy a nő továbbra is fizessen. A vádirat szerint a vádlottak addigra több mint 7 millió forintot szedtek be tőle kamat címén. Az ügyészség a büntetett előéletű férfi esetében letöltendő börtönbüntetést és közügyektől eltiltást, míg a szintén büntetett előéletű nővel szemben felfüggesztett börtönbüntetést javasolt.

Fotó: police.hu/illusztráció.

 

chief Bromden
2025. október 15. 15:01
Soros féle élethosszig tartó hitel?
Potymog
2025. október 15. 14:27
"szintén büntetett előéletű nővel szemben felfüggesztett börtönbüntetést javasolt" Ha már büntetett előéletű, így visszaesőnek számít, és a fent leírtak alapján sorozatosan követte el a bűncselekményt, akkor ugyan miért csak felfüggesztett a javaslat? Szabadon garázdálkodhasson tovább, és fenyegethesse a károsultat, meg jó eséllyel másokat is?
Málaga21
2025. október 15. 13:40
Mindkettônek felfüggesztett jàrt volna. Diófàra felfüggesztett.
nempolitizalok-0
•••
2025. október 15. 13:23 Szerkesztve
Mindent elkobozni a cigányoktól és visszaadni a nőnek. Az, hogy elítélik a cigányt pár évre, a tettestársát ráadásul nem, semmit nem oldottak meg.
