Ft
Ft
18°C
9°C
Ft
Ft
18°C
9°C
10. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 11.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Menczer Tamás Tisza Párt út Magyarország útfelújítás jobboldal Magyar Péter Fidesz Telki

Figyelem! Ezt a felvételt kötelezővé kell tenni minden tiszás számára: ilyen, ha egy férfi állja a szavát (VIDEÓ)

2025. október 11. 15:48

Magyar Péter is erősen figyelhet.

2025. október 11. 15:48
Magyar Péter

Menczer Tamás a legújabb videójában egyértelművé tette: ő a híresztelésekkel ellentétben állja a szavát.

„Üzenet a tiszásoknak. Mindig tartom a szavam.

A Pátyot Telkivel összekötő utat 600 millió forintból felújítjuk.

A munka a jövő héten kezdődik” – írta a videóhoz a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás a sajtótájékoztatóján reagált az elmúlt időszak azon tiszás állításaira, miszerint a beruházás nem fog megvalósulni, hogy „nem lesz ebből semmi”.

„Azt szeretném önöknek kellő tisztelettel mondani, hogy de, ha gondolják, vigyék a hírét, a Menczer mindig tartja a szavát, a fejlesztés meg fog valósulni, a munka a jövő héten kezdődik” – jelentette ki Menczer Tamás.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dimaggio
2025. október 11. 16:04
Bodóné / lánykori nevén M.P ./ igazi Thomas Mann-i figura .
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. október 11. 15:53
Magyar Péter a "bármilyen hazugság megfelel, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!