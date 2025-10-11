Figyelem! Ezt a felvételt kötelezővé kell tenni minden tiszás számára: ilyen, ha egy férfi állja a szavát (VIDEÓ)

Menczer Tamás a legújabb videójában egyértelművé tette: ő a híresztelésekkel ellentétben állja a szavát.

„Üzenet a tiszásoknak. Mindig tartom a szavam.

A Pátyot Telkivel összekötő utat 600 millió forintból felújítjuk.

A munka a jövő héten kezdődik” – írta a videóhoz a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás a sajtótájékoztatóján reagált az elmúlt időszak azon tiszás állításaira, miszerint a beruházás nem fog megvalósulni, hogy „nem lesz ebből semmi”.

„Azt szeretném önöknek kellő tisztelettel mondani, hogy de, ha gondolják, vigyék a hírét, a Menczer mindig tartja a szavát, a fejlesztés meg fog valósulni, a munka a jövő héten kezdődik” – jelentette ki Menczer Tamás.