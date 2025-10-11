Figyelem! Ezt a felvételt kötelezővé kell tenni minden tiszás számára: ilyen, ha egy férfi állja a szavát (VIDEÓ)

Eluralkodott a pánik a Tisza Pártban: máris elkeseredett támadásba lendült Magyar Péter
A liberális politikus kínjában már csak a sajtót tudja támadni.
Magyar Péter is erősen figyelhet.
Menczer Tamás a legújabb videójában egyértelművé tette: ő a híresztelésekkel ellentétben állja a szavát.
„Üzenet a tiszásoknak. Mindig tartom a szavam.
A Pátyot Telkivel összekötő utat 600 millió forintból felújítjuk.
A munka a jövő héten kezdődik” – írta a videóhoz a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás a sajtótájékoztatóján reagált az elmúlt időszak azon tiszás állításaira, miszerint a beruházás nem fog megvalósulni, hogy „nem lesz ebből semmi”.
„Azt szeretném önöknek kellő tisztelettel mondani, hogy de, ha gondolják, vigyék a hírét, a Menczer mindig tartja a szavát, a fejlesztés meg fog valósulni, a munka a jövő héten kezdődik” – jelentette ki Menczer Tamás.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: Facebook
