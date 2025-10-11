Eluralkodott a pánik a Tisza Pártban: máris elkeseredett támadásba lendült Magyar Péter

Magyar Péter újra kimutatta a foga fehérjét. A Tisza Párt elnöke ezúttal is a Facebook-oldalán támadta a jobboldali sajtót.

„Ha már a hirdetéseket letiltotta a FB és a YT, megoldja a hazugság és a moszkvai propaganda terítését a sajtó. És azt kérik, hogy a TISZA is ezekre reagáljon. Hát nem, kedves sajtósok, majd ha a magyar emberek valódi problémáival foglalkoztok, akkor majd válaszolunk.

Azt már kezdjük megszokni, hogy a sajtó elhallgatja a többezres vidéki rendezvényeinket és inkább élőben tudosít egy harmadrendű NER janicsár agymenéseiről,

de ahhoz nem fogunk asszisztálni, hogy kritika nélkül félóránként átveszitek az orosz propagandát”

– fogalmazott, meglehetősen lekezelő stílusban Magyar Péter, akinek a vádjai közül talán a legfelháborítóbb az orosz propagandás rész. A liberális politikus számára ugyanis minden megnyilvánulás orosz propagandának számít, ami akár csak egy kicsit is eltér attól, amiről ő beszél. Példának okáért elég csak megemlíteni a brüsszeli nyílt ukránpárti háborús retorikát, amit ő maga is előszeretettel alkalmaz.