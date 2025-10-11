Ft
Ft
18°C
9°C
Ft
Ft
18°C
9°C
10. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 11.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt liberális propaganda Magyarország Magyar Péter ellenzék sajtó baloldal

Eluralkodott a pánik a Tisza Pártban: máris elkeseredett támadásba lendült Magyar Péter

2025. október 11. 15:23

A liberális politikus kínjában már csak a sajtót tudja támadni.

2025. október 11. 15:23
null

Magyar Péter újra kimutatta a foga fehérjét. A Tisza Párt elnöke ezúttal is a Facebook-oldalán támadta a jobboldali sajtót.

„Ha már a hirdetéseket letiltotta a FB és a YT, megoldja a hazugság és a moszkvai propaganda terítését a sajtó. És azt kérik, hogy a TISZA is ezekre reagáljon. Hát nem, kedves sajtósok, majd ha a magyar emberek valódi problémáival foglalkoztok, akkor majd válaszolunk.

Azt már kezdjük megszokni, hogy a sajtó elhallgatja a többezres vidéki rendezvényeinket és inkább élőben tudosít egy harmadrendű NER janicsár agymenéseiről,

de ahhoz nem fogunk asszisztálni, hogy kritika nélkül félóránként átveszitek az orosz propagandát”

– fogalmazott, meglehetősen lekezelő stílusban Magyar Péter, akinek a vádjai közül talán a legfelháborítóbb az orosz propagandás rész. A liberális politikus számára ugyanis minden megnyilvánulás orosz propagandának számít, ami akár csak egy kicsit is eltér attól, amiről ő beszél. Példának okáért elég csak megemlíteni a brüsszeli nyílt ukránpárti háborús retorikát, amit ő maga is előszeretettel alkalmaz. 

Külön kiemelendő még az is, hogy szerinte nem kap elég figyelmet.

Ezzel ugyanis teljesen beismerte, immár nem ő irányítja teljesen a magyar nyilvánosságot. Korábban már a Mandiner is beszámolt róla, hogy nehéz helyzetbe került a Tisza Párt elnöke. Az is kiderült, hogy immár önkéntesekért könyörög Magyar.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
patriota-0
2025. október 11. 16:36
Majd jön nem sokára az asszony, és akkor lesz csak vonyítás kedves Vargáné!
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2025. október 11. 16:31
Ordít a kisbaba, mert kiesett a cumi a szájából. :-)
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. október 11. 16:27
» Azt már kezdjük megszokni, hogy a sajtó elhallgatja a többezres vidéki rendezvényeinket« A HVG nem közvetíti 7/24-ben a Mester életét? Felháborító! Nehéz volt megszokni ezt a megalàztatást?
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. október 11. 16:25
» de ahhoz nem fogunk asszisztálni, hogy kritika nélkül félóránként átveszitek az orosz propagandát« Ez szembemenne az ukrán propagandának tett vállalásaikkal. Az SZBU nem büdösszáju agyhalottak, mint a tiszaszopotkázók.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!