Eluralkodott a pánik a Tisza Pártban: máris elkeseredett támadásba lendült Magyar Péter

Kihúzták a szőnyeget Magyar Péter alól: ezek után nagyon nehéz dolga lesz
A liberális politikus kínjában már csak a sajtót tudja támadni.
Magyar Péter újra kimutatta a foga fehérjét. A Tisza Párt elnöke ezúttal is a Facebook-oldalán támadta a jobboldali sajtót.
„Ha már a hirdetéseket letiltotta a FB és a YT, megoldja a hazugság és a moszkvai propaganda terítését a sajtó. És azt kérik, hogy a TISZA is ezekre reagáljon. Hát nem, kedves sajtósok, majd ha a magyar emberek valódi problémáival foglalkoztok, akkor majd válaszolunk.
Azt már kezdjük megszokni, hogy a sajtó elhallgatja a többezres vidéki rendezvényeinket és inkább élőben tudosít egy harmadrendű NER janicsár agymenéseiről,
de ahhoz nem fogunk asszisztálni, hogy kritika nélkül félóránként átveszitek az orosz propagandát”
– fogalmazott, meglehetősen lekezelő stílusban Magyar Péter, akinek a vádjai közül talán a legfelháborítóbb az orosz propagandás rész. A liberális politikus számára ugyanis minden megnyilvánulás orosz propagandának számít, ami akár csak egy kicsit is eltér attól, amiről ő beszél. Példának okáért elég csak megemlíteni a brüsszeli nyílt ukránpárti háborús retorikát, amit ő maga is előszeretettel alkalmaz.
Külön kiemelendő még az is, hogy szerinte nem kap elég figyelmet.
Ezzel ugyanis teljesen beismerte, immár nem ő irányítja teljesen a magyar nyilvánosságot. Korábban már a Mandiner is beszámolt róla, hogy nehéz helyzetbe került a Tisza Párt elnöke. Az is kiderült, hogy immár önkéntesekért könyörög Magyar.
