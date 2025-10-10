Ft
10. 10.
péntek
Kihúzták a szőnyeget Magyar Péter alól: ezek után nagyon nehéz dolga lesz

2025. október 10. 10:26

A Tisza Párt elnöke már önkéntesekért könyörög.

2025. október 10. 10:26
null

A Hungarian Conservative cikke szerint a közelgő választások kapcsán túlértékelik a fiatalok kormányellenességét.

Igaz ugyan, hogy látványosak az ellenzéki megmozdulások (pl. FreeSZFE, diákmozgalmak), ezek nem tükrözik a teljes korosztály politikai preferenciáit.

A kutatások alapján a 15–29 évesek többsége inkább szüleik politikai nézeteit követi, és nincs jelentős generációs feszültség.

A részvételi arányuk alacsonyabb, kivéve első szavazáskor, így nincs jele annak, hogy 2026-ban ez jelentősen változna.

A közösségi média hatása

A közösségi média torzíthatja az észleléseket, ezért fontos közvetlen tapasztalatokra is támaszkodni, nem csak felmérésekre vagy online véleménybuborékokra hagyatkozni.

Magyarországon egyébként jellemzően az ellenzéki pártok szoktak azzal érvelni, hogy a fiatalabb szavazók leginkább velük szimpatizálnak. Ennek kapcsán pedig az egyik legfontosabb megállapításuk az, hogy a jelenlegi kormány nem tudja megszólítani a fiatalokat. A jelek szerint ez az elképzelésük téves, ugyanis a kormány legújabb intézkedése, a fix 3 százalékos lakáshitel meglehetősen népszerűnek számít a fiatalok körében.

Magyar Péter és a fiatalok

Korábban arról is beszámolt a Mandiner, hogy Magyar Péter már önkéntesekért könyörög. A Tisza Párt elnöke nemrég arról számolt be egy nyilvános eseményen, hogy „nincs mindenhol elég önkéntes. Én mindenkitől tisztelettel kérem, hogy segítsetek, vagy lépjetek be Szigetekbe, a fiataloktól is. Én értem, hogy tudunk szelfizni, hogy néha megosztjátok a tartalmunkat a Youtube-on, vagy éppen a TikTokon, de segítsetek a szüleiteknek vagy a nagyszüleiteknek, álljatok bele ti is a melóba” – mondta Magyar Péter, ennek fényében nagyon nehéz elhinni, hogy minden fiatal őt támogatná.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

llnnhegyi
•••
2025. október 10. 12:30 Szerkesztve
Magyar 🐒🐓 Júdás Péter a TISZA párt őrjöngő elnöke: 2 millió lájk mellettünk, hazudja! Rábasztatok! Kínlódj csak!
llnnhegyi
2025. október 10. 12:23
A TISZA párt úgy hülye, ahogy van!
llnnhegyi
2025. október 10. 12:21
Hasít a NER, Hasít az MJK ® tábora!!
scandal says Jack
2025. október 10. 12:05
A saját hergelésükben lubickoló prolikat nem érdeklik a tények, csak megzavarná a szórakozásukat. Ilyen nyomorult bagázs mint ez a Tisza párt még soha nem volt ebben az országban. Csupa kétes alak, züllött vagy szélhámos.
