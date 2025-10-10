Kihúzták a szőnyeget Magyar Péter alól: ezek után nagyon nehéz dolga lesz

Orbán egy pillanat alatt megfordítaná a történelem kerekét: Brüsszel száznyolcvan fokos fordulatot vehet
„Ha hárman leszünk, az már lázadás” – szögezte le a miniszterelnök.
A Tisza Párt elnöke már önkéntesekért könyörög.
A Hungarian Conservative cikke szerint a közelgő választások kapcsán túlértékelik a fiatalok kormányellenességét.
Igaz ugyan, hogy látványosak az ellenzéki megmozdulások (pl. FreeSZFE, diákmozgalmak), ezek nem tükrözik a teljes korosztály politikai preferenciáit.
A kutatások alapján a 15–29 évesek többsége inkább szüleik politikai nézeteit követi, és nincs jelentős generációs feszültség.
A részvételi arányuk alacsonyabb, kivéve első szavazáskor, így nincs jele annak, hogy 2026-ban ez jelentősen változna.
A közösségi média torzíthatja az észleléseket, ezért fontos közvetlen tapasztalatokra is támaszkodni, nem csak felmérésekre vagy online véleménybuborékokra hagyatkozni.
Magyarországon egyébként jellemzően az ellenzéki pártok szoktak azzal érvelni, hogy a fiatalabb szavazók leginkább velük szimpatizálnak. Ennek kapcsán pedig az egyik legfontosabb megállapításuk az, hogy a jelenlegi kormány nem tudja megszólítani a fiatalokat. A jelek szerint ez az elképzelésük téves, ugyanis a kormány legújabb intézkedése, a fix 3 százalékos lakáshitel meglehetősen népszerűnek számít a fiatalok körében.
Korábban arról is beszámolt a Mandiner, hogy Magyar Péter már önkéntesekért könyörög. A Tisza Párt elnöke nemrég arról számolt be egy nyilvános eseményen, hogy „nincs mindenhol elég önkéntes. Én mindenkitől tisztelettel kérem, hogy segítsetek, vagy lépjetek be Szigetekbe, a fiataloktól is. Én értem, hogy tudunk szelfizni, hogy néha megosztjátok a tartalmunkat a Youtube-on, vagy éppen a TikTokon, de segítsetek a szüleiteknek vagy a nagyszüleiteknek, álljatok bele ti is a melóba” – mondta Magyar Péter, ennek fényében nagyon nehéz elhinni, hogy minden fiatal őt támogatná.
