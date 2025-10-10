Kihúzták a szőnyeget Magyar Péter alól: ezek után nagyon nehéz dolga lesz

A közösségi média torzíthatja az észleléseket, ezért fontos közvetlen tapasztalatokra is támaszkodni, nem csak felmérésekre vagy online véleménybuborékokra hagyatkozni.

Magyarországon egyébként jellemzően az ellenzéki pártok szoktak azzal érvelni, hogy a fiatalabb szavazók leginkább velük szimpatizálnak. Ennek kapcsán pedig az egyik legfontosabb megállapításuk az, hogy a jelenlegi kormány nem tudja megszólítani a fiatalokat. A jelek szerint ez az elképzelésük téves, ugyanis a kormány legújabb intézkedése, a fix 3 százalékos lakáshitel meglehetősen népszerűnek számít a fiatalok körében.

Magyar Péter és a fiatalok

Korábban arról is beszámolt a Mandiner, hogy Magyar Péter már önkéntesekért könyörög. A Tisza Párt elnöke nemrég arról számolt be egy nyilvános eseményen, hogy „nincs mindenhol elég önkéntes. Én mindenkitől tisztelettel kérem, hogy segítsetek, vagy lépjetek be Szigetekbe, a fiataloktól is. Én értem, hogy tudunk szelfizni, hogy néha megosztjátok a tartalmunkat a Youtube-on, vagy éppen a TikTokon, de segítsetek a szüleiteknek vagy a nagyszüleiteknek, álljatok bele ti is a melóba” – mondta Magyar Péter, ennek fényében nagyon nehéz elhinni, hogy minden fiatal őt támogatná.