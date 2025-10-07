Megdőlt Magyar Péter utolsó reménye: visszautasíthatatlan ajánlatot kaptak Orbántól a fiatalok

A fix 3 százalékos hitellel kapcsolatban társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslatok jelentős könnyítéseket és praktikus megoldásokat tartalmaznak több társadalmi csoportnak és speciális helyzetekre, emellett lehetővé válik a bontással egybekötött építkezésekre való hitelfelvétel és az építések hitellel való előfinanszírozása is.

A javasolt változtatásokkal összességében több tízezer fiatal juthat kedvezőbb feltételekkel a fix 3 százalékos hitelhez,

sok ezer honfitársunk számára pedig megnyílik a hitel igénylésének lehetősége – írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára kedden a Facebook-oldalán.

Panyi Miklós bejegyzése szerint a társadalmi egyeztetésre bocsátott módosító javaslat könnyítést tartalmaz

a gyermekek otthongondozási díjában és az ápolási díjban részesülők vonatkozásában, valamint a megváltozott munkaképességűek számára is: ők ugyanis a biztosítotti jogviszonyuk tekintetében kedvezőbb feltételek mellett lehetnek jogosultak a kölcsönre.