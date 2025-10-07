Ft
10. 07.
kedd
lehetőség Magyarország jobboldal Magyar Péter hitel Fidesz fiatal Orbán Viktor baloldal

Megdőlt Magyar Péter utolsó reménye: visszautasíthatatlan ajánlatot kaptak Orbántól a fiatalok

2025. október 07. 11:14

Most aztán valóban meg lettek szólítva.

2025. október 07. 11:14
Orbán Viktor

A fix 3 százalékos hitellel kapcsolatban társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslatok jelentős könnyítéseket és praktikus megoldásokat tartalmaznak több társadalmi csoportnak és speciális helyzetekre, emellett lehetővé válik a bontással egybekötött építkezésekre való hitelfelvétel és az építések hitellel való előfinanszírozása is.

A javasolt változtatásokkal összességében több tízezer fiatal juthat kedvezőbb feltételekkel a fix 3 százalékos hitelhez,

sok ezer honfitársunk számára pedig megnyílik a hitel igénylésének lehetősége – írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára kedden a Facebook-oldalán.

Panyi Miklós bejegyzése szerint a társadalmi egyeztetésre bocsátott módosító javaslat könnyítést tartalmaz

a gyermekek otthongondozási díjában és az ápolási díjban részesülők vonatkozásában, valamint a megváltozott munkaképességűek számára is: ők ugyanis a biztosítotti jogviszonyuk tekintetében kedvezőbb feltételek mellett lehetnek jogosultak a kölcsönre.

A javaslat szerint a jövőben azok is igényelhetik majd a hitelt, akiknek korábban 180 napnál rövidebb ideig volt két, 50 százalékot meg nem haladó, ugyanakkor 15 millió forintnál értékesebb tulajdoni hányaduk – tette hozzá.

Korábban ugyanis előfordultak olyan helyzetek, hogy az eladott és a vásárolni kívánt résztulajdonok – rövid ideig, többnyire csupán átmeneti jelleggel – de egyszerre voltak a potenciális otthon startos igénylő tulajdonában.

Az államtitkár szerint számos, elsősorban vidéken jellemző élethelyzet praktikus és igazságos kezelése érdekében azok is jogosulttá válnak a kölcsönre, akinek ugyan van – vagy az elmúlt tíz évben volt – 15 millió forintnál értékesebb ingatlana, de azt saját maga, önkéntesen bontatta le.

(MTI)

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

gyozoporgorugasa
•••
2025. október 07. 13:18 Szerkesztve
bagira004 2025. október 07. 13:03 gyozoporgorugasa 2025. október 07. 13:02 Erkölcs csőszt megjátsszátok , közben a p.csamutogató priden vonultok "" 🤣🤣😂👍Kik vonultok, és hányan?🤣🤣😂😂👍Félnivalód van cuncimókus?Jól teszed😂😂🤣✌👍 Hány "picsát" láttál ott te kis pedofil?🤣🤣😂👍Vagy pacsát, pucsát,pocsát,pőcsát?😂😂🤣👍
Válasz erre
0
0
bagira004
2025. október 07. 13:03
gyozoporgorugasa 2025. október 07. 13:02 Erkölcs csőszt megjátsszátok , közben a p.csamutogató priden vonultok , lmbtq qrva kiképzőt támogatjátok . Szálljatok már magatokba . Hatvan pusztáról érvelésed támaszd alá földhivataltól kikért igazolással azután ugass .
Válasz erre
1
0
gyozoporgorugasa
2025. október 07. 12:40
Azt hiszi ez a nyomorult megveheti a fiatalokat mint hatvanpusztát.🤣🤣😂😂✌
Válasz erre
1
1
gyozoporgorugasa
•••
2025. október 07. 12:37 Szerkesztve
Kanmacskagyozoporgorugasa 2025. október 07. 12:36 Van erre valami bizonyítékod? Lássuk!"" 😂😂👍👍Mit akarsz látni huncut?Semjén már megmutatta a gyerekeknek tőlük kérdezd.😂😂🤣🤣✌ Fedorn,hogy fellázadt mint, kaleta mikor lebukott🤣🤣😂👍Nyugi cuncimókus, csak a fajátoktól kell megvédeni a gyerekeket, gondunk lesz rátok.🤣🤣😂✌😊
Válasz erre
0
2
