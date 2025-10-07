Megdőlt Magyar Péter utolsó reménye: visszautasíthatatlan ajánlatot kaptak Orbántól a fiatalok

Berobbant a hír: váratlan húzásra szánta el magát a kormány
Új fokozatra kapcsolhatnak a hazai vállalkozások – közölte az NGM.
Most aztán valóban meg lettek szólítva.
A fix 3 százalékos hitellel kapcsolatban társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslatok jelentős könnyítéseket és praktikus megoldásokat tartalmaznak több társadalmi csoportnak és speciális helyzetekre, emellett lehetővé válik a bontással egybekötött építkezésekre való hitelfelvétel és az építések hitellel való előfinanszírozása is.
A javasolt változtatásokkal összességében több tízezer fiatal juthat kedvezőbb feltételekkel a fix 3 százalékos hitelhez,
sok ezer honfitársunk számára pedig megnyílik a hitel igénylésének lehetősége – írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára kedden a Facebook-oldalán.
Panyi Miklós bejegyzése szerint a társadalmi egyeztetésre bocsátott módosító javaslat könnyítést tartalmaz
a gyermekek otthongondozási díjában és az ápolási díjban részesülők vonatkozásában, valamint a megváltozott munkaképességűek számára is: ők ugyanis a biztosítotti jogviszonyuk tekintetében kedvezőbb feltételek mellett lehetnek jogosultak a kölcsönre.
A javaslat szerint a jövőben azok is igényelhetik majd a hitelt, akiknek korábban 180 napnál rövidebb ideig volt két, 50 százalékot meg nem haladó, ugyanakkor 15 millió forintnál értékesebb tulajdoni hányaduk – tette hozzá.
Korábban ugyanis előfordultak olyan helyzetek, hogy az eladott és a vásárolni kívánt résztulajdonok – rövid ideig, többnyire csupán átmeneti jelleggel – de egyszerre voltak a potenciális otthon startos igénylő tulajdonában.
Az államtitkár szerint számos, elsősorban vidéken jellemző élethelyzet praktikus és igazságos kezelése érdekében azok is jogosulttá válnak a kölcsönre, akinek ugyan van – vagy az elmúlt tíz évben volt – 15 millió forintnál értékesebb ingatlana, de azt saját maga, önkéntesen bontatta le.
(MTI)
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala