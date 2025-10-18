Ft
10. 18.
szombat
Újpalota Fidesz Németh Balázs

Ezt a napot is megnyerte a Fidesz Újpalotán

2025. október 18. 12:44

A háború ellen gyűlnek az aláírások, a tiszás adóemelésre viszont senki nem akar szavazni!

2025. október 18. 12:44
Németh Balázs
Németh Balázs
„Ezt a napot is megnyerte a Fidesz Újpalotán. A háború ellen gyűlnek az aláírások, a tiszás adóemelésre viszont senki nem akar szavazni!”

Nyitókép: Németh Balázs Facebook oldala

Obsitos Technikus
2025. október 18. 14:28
Pedig aztán az újpalotai Fő tér egy igazi komcsiközpont. Ezen azért elgondolkoztam régebben is, vajon miből gondolják selyemmajomék, hogy a virtigli maszopos-dk-s fővárosi kerületekben labdába tudnak rúgni? Igen régi beágyazott (és néha, a helyi viszonyokban talán nem is rosszul működő) lobbierő van ott az elvtársak mögött.
1
0
magyar-850
2025. október 18. 12:56
Jó lenne egy lista hogy mikor hol lehet aláírni,mert én még nem láttam sehol aláíró pontot.
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!