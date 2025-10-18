Érkeznek a fejlemények: minden, amit a budapesti békecsúcsról tudni érdemes!
Kövesse a Mandineren a történelmi találkozó legfrissebb részleteit élő cikkünkben!
A háború ellen gyűlnek az aláírások, a tiszás adóemelésre viszont senki nem akar szavazni!
„Ezt a napot is megnyerte a Fidesz Újpalotán. A háború ellen gyűlnek az aláírások, a tiszás adóemelésre viszont senki nem akar szavazni!”
