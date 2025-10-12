Ft
10. 13.
hétfő
10. 13.
hétfő
Krasznahorkai Győrffy Ákos Nobel-díj Orbán Viktor

Ennyit erről, még az ukránok is megértették, amit a németeknek nem sikerült: ezért büszke mindenki Krasznahorkai Nobel-díjára

2025. október 12. 22:13

A Nobel-díjas magyar író munkásságát bemutató Győrffy Ákos gondolatait nem mindenhol értették meg.

2025. október 12. 22:13
null

Bejárta a nemzetközi sajtót Győrffy Ákos, József Attila-díjas magyar költő Mandineren megjelent véleménycikke, amelyben világosan kifejti, miért lehet minden magyar ember büszke arra, hogy idén Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nober-díjat. Győrffy szerint ez nem akármilyen teljesítmény. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a Nobel-díj odaítélése kapcsán sokan ismét a megszokott „libsi” és „hazaáruló” indulatok mentén kezdenek elszabadulni. A költő emellett olyan értelmezéssel is találkozott, hogy a Nobel-díj annak a „másik Magyarországnak” szól, amely nem kér az „apokaliptikus terrorból”.

Ezt is ajánljuk a témában

Erős állítások – Krasznahorkai László Nobel-díjára

A Svéd Királyi Tudományos Akadémia idén Krasznahorkai Lászlónak ítélte az irodalmi Nobel-díjat. A kuratórium indoklása szerint „látnoki erejű műveiért részesült az elismerésben, amelyek az apokaliptikus terror közepette is képesek megmutatni a művészet erejét”. Győrffy Ákos írása.

Arra figyelmeztet, hogy a legtöbben nem ismerik Krasznahorkai életművét, mert ha ismernék, belátnák, hogy nem érdemes a Nobel-díjas író műveit a jelenlegi politikai ellentétekre vetíteni és azok alapján értelmezni. Győrffy Ákos úgy fogalmaz: 

Van itt tehát egy kivételesen komoly egyéni művészi teljesítmény, és ez a lényeg, még akkor is, ha e teljesítmény létrehozója így vagy úgy nyilatkozik, nekünk esetleg nem tetsző gondolatai vannak.” 

„Ha már itt tartunk, sok hülyeséget volt képes mondani egyébként Weöres Sándor, Szabó Lőrinc, Ady Endre vagy Kosztolányi Dezső is. A Nobel-díjnak annyiban van egy tágasabb hozadéka is, hogy jó esetben ráirányítja a figyelmet a megdíjazott hazájára is, esetünkben a magyar irodalomra. Kicsit kíváncsibbá válik az olvasásra még hajlamos ember, hogy mégis miket írtak és írnak más magyar írók, honnan is jött ez a Krasznahorkai. Örüljünk tehát, ahogy egy olimpiai aranynak is örülünk, noha sok közünk nincs ahhoz sem” – fejtette ki Győrffy Ákos.

Kijevig még eljutott a helyes értelmezés, de Berlinben már elakadt az üzenet

A Kyiv Post is méltatta Krasznahorkai munkásságát. A cikk szerzője Győrffy Ákos Mandineren megjelent írását idézve kiemelte, „Krasznahorkait említve kivételes egyéni művészi teljesítményről beszélünk – és ez számít. Még akkor is, ha az a személy, akinek a teljesítménye, olyan kijelentéseket tesz, vagy olyan gondolatokat fogalmaz meg, amelyek nem tetszenek nekünk.”

A német sajtóban a világos gondolatok ellenére nem sikerült megfelelően értelmezni a magyar Nobel-díjat. A Süddeutsche Zeitung írása inkább Orbán Viktor és a magyar kormány újabb bírálatáról szól, mintsem a rangos elismerésről, amelyre az egész nemzet büszke lehet. Rámutatnak, hogy Krasznahorkai munkásságának jelentős részét a „tekintélyuralmi rendszerek” és a „propaganda mérge” határozza meg. A szerző szerint a Nobel-díjas magyar író műveiben rendszeresen Orbán Viktorra utal és a magyar miniszterelnök miatt már régen elfordult Magyarországtól. 

A német lap is idézi Győrffy Ákos véleménycikkét, ám értelmezésükben úgy fogalmaznak, hogy „Krasznahorkait magát sokan »liberális okoskodónak« vagy »hazaárulónak« bélyegzik – ahogyan azt Győrffy Ákos magyar író a kormányközeli Mandiner hetilapban megjegyezte. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hivatalos Magyarország ne tehetne meg mindent annak érdekében, hogy a friss irodalmi Nobel-díjast valamilyen módon a saját oldalára állítsa.”

„Kertész művei sem tartoznak szorosan a magyar irodalmi kánonhoz. A Sorstalanság című regénye, amely a Soá idején való túlélését dolgozza fel, 2020-ban kikerült a magyar iskolai kötelező olvasmányok közül. A magyar diákoknak ehelyett többek között nacionalista szerzők, például Herczeg Ferenc, Nyírő József vagy Wass Albert műveit kell olvasniuk”

– összegezte értetlenül a magyar sikert a Süddeutsche Zeitung.

Nyitókép: MTI/Marjai János

***

 

Silcon
2025. október 12. 23:33
Emberek, sokfélék vagyunk, másképp gondolkodunk. Azt azért Krasznahorkainak is be kell látnia, hogy ha nem itt nő fel, nem érik azok a behatások amik érték, akkor lehet, hogy nem lesz Nobel díjas író.
igazmagyar
2025. október 12. 23:25
Ez a Krasznahorkai csak simán egy seggfej. Miért legyen egy igazi magyar ember büszke a Nobel díjára, amikor Berlinben él, szégyelli, hogy magyar embernek született, és lenézően vélekedik Magyarországról és a magyar emberekről. Úgy lett Nobel díjas, hogy gyűlöli a Fideszt, a kormányfőnket, vagyis benyalt a híres svédeknek. Egy senkiházi szar ember, és ő is pont csak azért kapott Nobel díjat, mint az a másik seggfej, a híres zsidó Kertész Imre. Ha nem ilyen fosadékok lettek volna, mint amilyenek, észre sem vette volna őket senki. Büdös kommunista gazember mindkettő.
szemlelo-2
2025. október 12. 23:07
"a hivatalos Magyarország ne tehetne meg mindent annak érdekében, hogy a friss irodalmi Nobel-díjast valamilyen módon a saját oldalára állítsa.” Komoly kétségeim vannak az esetleges akció sikerét illetően.
mai nap
2025. október 12. 22:57
“ A magyar diákoknak … többek között nacionalista szerzők, például Herczeg Ferenc, Nyírő József vagy Wass Albert műveit kell olvasniuk” … és hogy szerzik be ezeket?
