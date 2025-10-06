Tényleg ők oktatnak minket a békére? Tényleg ők vannak a megfélemlítés ellen? Ez komoly?
A tiszások már csak ilyenek. Árad a mocsok belőlük. Semmi jóra nem számíthat, aki rájuk szavaz. A gyerekek védelmére a legkevésbé. Horváth K. József írása.
Véres szájú tiszás a „humorista”, így nincs kétségem, hogy többségükben baloldali és liberális emberek a lájkolói.
Elmondom, miért nem leszünk soha egy ország.
Itt van ez a vállról indítható kőszáli tahó, akinek legkésőbb az ordenáré cigányozós balhéja után el kellett volna tűnnie a közéletből.
Hősünk azóta kijelentette: azért üdvözölte Ruszin-Szendi Romulusz Tisza pártba való igazolását, mert ő majd tud sortüzet vezényelni (!).
Ezek után tegnap az erről a kijelentéséről érdeklődő riportert fogta és vicsorogva megrángatta. (A videót mostanra talán mindenki látta. Ha nem, akkor az eggyel korábbi posztomban megtalálja).
És most jön a slusszpoén: megnézem kíváncsiságból az ürge Facebook-oldalát, és eddig a percig 24 ezren (!) lájkolták és szívecskézték az atrocitásról szóló gyáva, kamu magyarázkodását.
Mivel véres szájú tiszás a »humorista«, így nincs kétségem, hogy többségükben baloldali és liberális emberek a lájkolói. Ők legitimálják a szívecskéjükkel a cigányozást, a sortűzről való ábrándozást, a jogos kérdést feltevő riporter megrángatását. Azok lájkolják, akik szavakban 20 éve hirdetik mindannak az ellenkezőjét, amit a csávó művel.
Erre nincs mentség, nincsenek épeszű szavak. Ebből nem lesz megbékélés, nem lesz egy ország.”
