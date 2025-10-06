Elmondom, miért nem leszünk soha egy ország.

Itt van ez a vállról indítható kőszáli tahó, akinek legkésőbb az ordenáré cigányozós balhéja után el kellett volna tűnnie a közéletből.

Hősünk azóta kijelentette: azért üdvözölte Ruszin-Szendi Romulusz Tisza pártba való igazolását, mert ő majd tud sortüzet vezényelni (!).

Ezek után tegnap az erről a kijelentéséről érdeklődő riportert fogta és vicsorogva megrángatta. (A videót mostanra talán mindenki látta. Ha nem, akkor az eggyel korábbi posztomban megtalálja).

És most jön a slusszpoén: megnézem kíváncsiságból az ürge Facebook-oldalát, és eddig a percig 24 ezren (!) lájkolták és szívecskézték az atrocitásról szóló gyáva, kamu magyarázkodását.