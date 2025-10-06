Ft
10. 06.
hétfő
10. 06.
hétfő
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt humorista Magyar Péter atrocitás szeretet párt ország sortűz

Itt van ez a vállról indítható kőszáli tahó, akinek legkésőbb az ordenáré cigányozós balhéja után el kellett volna tűnnie a közéletből

2025. október 06. 21:27

Véres szájú tiszás a „humorista”, így nincs kétségem, hogy többségükben baloldali és liberális emberek a lájkolói.

2025. október 06. 21:27
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

Elmondom, miért nem leszünk soha egy ország. 

Itt van ez a vállról indítható kőszáli tahó, akinek legkésőbb az ordenáré cigányozós balhéja után el kellett volna tűnnie a közéletből. 

Hősünk azóta kijelentette: azért üdvözölte Ruszin-Szendi Romulusz Tisza pártba való igazolását, mert ő majd tud sortüzet vezényelni (!). 

Ezek után tegnap az erről a kijelentéséről érdeklődő riportert fogta és vicsorogva megrángatta. (A videót mostanra talán mindenki látta. Ha nem, akkor az eggyel korábbi posztomban megtalálja). 

És most jön a slusszpoén: megnézem kíváncsiságból az ürge Facebook-oldalát, és eddig a percig 24 ezren (!) lájkolták és szívecskézték az atrocitásról szóló gyáva, kamu magyarázkodását. 

Mivel véres szájú tiszás a »humorista«, így nincs kétségem, hogy többségükben baloldali és liberális emberek a lájkolói. Ők legitimálják a szívecskéjükkel a cigányozást, a sortűzről való ábrándozást, a jogos kérdést feltevő riporter megrángatását. Azok lájkolják, akik szavakban 20 éve hirdetik mindannak az ellenkezőjét, amit a csávó művel. 

Erre nincs mentség, nincsenek épeszű szavak. Ebből nem lesz megbékélés, nem lesz egy ország.”

Összesen 6 komment

regi-nyarakon21
2025. október 06. 21:56
Sajnos így van. És ne gondoljuk,- ami egyébként normális lenne-, hogy ezzel vége a karrierjének. Tiszás körökben ő lesz a sztárfellépő, mert nem humorra van szükség, hanem az uszításra és mocskosfideszezésre
Válasz erre
0
0
bagoly-29
2025. október 06. 21:50
Egy bolond....
Válasz erre
1
0
mihint
2025. október 06. 21:47
Obsitos, ha ragaszkodunk a külsődleges megítéléshez, akkor ez igaz, amit írtál. És, ezzel a lendülettel ki is vágtuk magunkat, hiszen megelégedtünk, pustán a reakcióval.
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2025. október 06. 21:45
A proli az proli. 1925-ben és 2025-ben is. Hat elemivel és diplomával is. Panelban is, és kastélyban is.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!