„A 2010-es kormányváltás egy teljesen új adófilozófiát hozott Magyarországra, ami már az Osztrák-Magyar Monarchia idején is bevált. A munka helyett a fogyasztást kell adóztatni! Az egykulcsos jövedelemadó alaphelyzetben egyszerűsíti az adóadminisztrációt, aminek főként a cégek örülnek. Második fő terelőhatásként a gazdaság kifehéredését szokták említeni, mivel egyszerűen »nem éri meg« trükközni. Az egykulcsos adó támogatja a teherviselő réteget, a többletteljesítményből több marad a zsebben, de közben az államkincstár is jól jár és igazságosnak érzik az adót. A 2010 után bevezetett egykulcsos jövedelemadóból arányosan több bevétel érkezik, amihez az is hozzájárul, hogy 2010-hez képest egymillióval többen dolgoznak.

Míg a brüsszeli ajánlásokban az SZJA növelése szerepel, addig a polgári kormány a többgyermekes édesanyáknál (felmenő rendszerben) és a 25 évnél fiatalabb dolgozóknál eltörli a jövedelemadót. Zárul a kör, e két modell közül választhatunk.

A kérdés nem elméleti, az unió éves országjelentésében rendre kifogásolják az egykulcsos jövedelemadót, és hiába látszanak annak eredményei az ebből az adófajtából érkező, a korábbiakhoz képest magasabb bevételekben, a bizottság valamiért a jövedelemadónál is adóemelést várna el. A bizottság fő erejét adó Európai Néppárt (EPP) hazai tagpártja, a Tisza Párt abban látja a nemzeti érdek megvalósulását, ha az »európai fősodorral« tartunk. A jövedelemadó esetében a brüsszeli ajánlások megvalósítása a jövedelemadó emelését jelentené, holott a Tisza Párt Nemzet Hangja áprilisi szavazásán még a válaszadók 81,9 százaléka támogatta az SZJA kulcsának 9 százalékra való csökkentését. Erről már nem nagyon beszélnek.

A Nemzeti konzultáció első kérdése ezért arra vonatkozik, hogy megtartsuk-e a jelenlegi, egykulcsos jövedelemadót, vagy menjünk-e vissza a 2010 előtti elpocsékolt nyolc év adómodelljéhez és annak többsávos jövedelemadójához, amit a Tisza Párt számára készített szakértői anyagban 15, 22 és 33 százalékos kulcsokkal javasoltak?”