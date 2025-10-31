Ft
delegáció szintű Washingtonban kiemelet béke szerv Orbán Viktor

Orbán Viktor: „Magyar napot tartunk Washingtonban” – így készül a magyar kormányfő az amerikai útjára

2025. október 31. 19:04

Az egyeztetés a béke kérdésén túl teljesen más szintre emelheti az amerikai-magyar gazdasági kapcsolatokat is.

2025. október 31. 19:04
null

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé egy videót, amelyben a november 7-re tervezett washingtoni látogatása kapcsán foglalta össze, hogy milyen tervekkel érkezik majd a kormányzati delegáció Amerikába. A kormányfő kihangsúlyozta, hogy bár már az is önmagában megtisztelő számára, hogy találkozni fog az amerikai elnökkel, de az aznapi egyeztetés sokkal többről fog szólni.

Szinte egy magyar napot csinálunk Washingtonban. A miniszterelnök mellett, gazdasági vezetők, több miniszter, fontos állami szervek vezetői és nemzetbiztonsági főtanácsadók révén egy nagy delegációval fogja képviselni Magyarországot .”

– mondta Orbán Viktor.

A kormányfő továbbá kiemelete, hogy a legmagasabb szintű tárgyaláson a béke mellett fontos gazdasági támájú egyeztetésre is sor kerül majd, ugyanis a két ország hónapok óta gazdasági támájú egyeztetést is folytat, amit ha a november 7-ai találkozón sikerül tető alá hozni, az akár teljesen más szintre is emelheti az amerikai-magyar gazdasági kapcsolatokat.

***

 

 

