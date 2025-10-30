Egyetlen mondattal osztotta ki a miniszter Magyar Pétert, aki most épp az újságolvasásba kötött bele

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter tegnap a Facebook-oldalán osztott meg egy fotót, amelyen újságot olvas, miközben munkába tart.

A bejegyzésre reagált Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is.

A Tisza Párt vezetője kommentjében azzal vádolta meg a minisztert, hogy az általa olvasott újság, a Napló, nem független lap, hanem Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter irányítása alatt áll.