Egyetlen mondattal osztotta ki a miniszter Magyar Pétert, aki most épp az újságolvasásba kötött bele

Navracsics nagy bejelentést tett: jó híreket kaptak a köztisztviselők
A közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerdán közölte: folytatják a béremelést a közszférában.
A közigazgatási miniszter kommentjében egyszerre reagált Magyar Péter irányító természetére és a Kontroll.hu-ra.
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter tegnap a Facebook-oldalán osztott meg egy fotót, amelyen újságot olvas, miközben munkába tart.
A bejegyzésre reagált Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is.
A Tisza Párt vezetője kommentjében azzal vádolta meg a minisztert, hogy az általa olvasott újság, a Napló, nem független lap, hanem Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter irányítása alatt áll.
Kell a Kontroll, Ön csak tudja!?
– vágott vissza frappánsan Navracsics Tibor.
A közigazgatási miniszter kommentjében egyszerre utalt Magyar Péter irányító természetére és a Kontroll.hu nevű lapra, amelyet Magyar Péter testvére, Magyar Márton alapított, és amely gyakran szó szerint közli a Tisza-vezér nyilatkozatait, mintegy a párt szócsöveként működve.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
