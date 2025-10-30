Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
10. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Magyar Márton Kontroll hu Navracsics Tibor Magyar Péter

Egyetlen mondattal osztotta ki a miniszter Magyar Pétert, aki most épp az újságolvasásba kötött bele

2025. október 30. 07:42

A közigazgatási miniszter kommentjében egyszerre reagált Magyar Péter irányító természetére és a Kontroll.hu-ra.

2025. október 30. 07:42
null

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter tegnap a Facebook-oldalán osztott meg egy fotót, amelyen újságot olvas, miközben munkába tart.

A bejegyzésre reagált Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is.

A Tisza Párt vezetője kommentjében azzal vádolta meg a minisztert, hogy az általa olvasott újság, a Napló, nem független lap, hanem Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter irányítása alatt áll.

Kell a Kontroll, Ön csak tudja!?

– vágott vissza frappánsan Navracsics Tibor.

Ezt is ajánljuk a témában

A közigazgatási miniszter kommentjében egyszerre utalt Magyar Péter irányító természetére és a Kontroll.hu nevű lapra, amelyet Magyar Péter testvére, Magyar Márton alapított, és amely gyakran szó szerint közli a Tisza-vezér nyilatkozatait, mintegy a párt szócsöveként működve.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2025. október 30. 08:02
Ez még MP -től is túlzás, de legalább vicces:-))))
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!