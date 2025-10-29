Navracsics nagy bejelentést tett: jó híreket kaptak a köztisztviselők

A kormány döntött arról, hogy a szeptember elsejei emelés után január elsejétől újabb 15 százalékkal emeli a kormányhivatali dolgozók bérét – közölte Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerdán a közösségi oldalain.

A miniszter a közzétett videóban kiemelte,

folytatják a béremelést a közszférában.

„Kezdtük azzal, hogy tavaly ősszel a polgármesterek bérét végre méltóképpen tudtuk rendezni. Aztán július elsejével az önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselőknek emeltük a fizetését 15 százalékkal. Szeptember elsejével a kormányhivatalokban dolgozó kormánytisztviselőknek emeltük 15 százalékkal a fizetését” – idézte fel.