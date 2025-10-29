Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
10. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
bér köztisztviselő Navracsics Tibor otthon ház pénz fizetésemelés

Navracsics nagy bejelentést tett: jó híreket kaptak a köztisztviselők

2025. október 29. 20:17

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerdán közölte: folytatják a béremelést a közszférában.

2025. október 29. 20:17
null

A kormány döntött arról, hogy a szeptember elsejei emelés után január elsejétől újabb 15 százalékkal emeli a kormányhivatali dolgozók bérét – közölte Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerdán a közösségi oldalain.

A miniszter a közzétett videóban kiemelte, 

folytatják a béremelést a közszférában.

„Kezdtük azzal, hogy tavaly ősszel a polgármesterek bérét végre méltóképpen tudtuk rendezni. Aztán július elsejével az önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselőknek emeltük a fizetését 15 százalékkal. Szeptember elsejével a kormányhivatalokban dolgozó kormánytisztviselőknek emeltük 15 százalékkal a fizetését” – idézte fel.

Navracsics Tibor hozzátette: 

január elsejétől a köztisztviselőknek és a kormánytisztviselőknek is 15 százalékkal fog nőni a fizetése, 

és január elsejétől a közszolgálatban dolgozók évi egymillió forintot kapnak, amit lakáscélú hiteltörlesztésre fordíthatnak.

„Emeljük a béreket a közszolgálatban” – emelte ki a miniszter.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Ezt is ajánljuk a témában

Cél, hogy minél többen jussanak otthonhoz

A kormány döntött arról is, új otthontámogatási program indul a közszolgálatban dolgozóknak: mostantól évi egymillió forintos támogatást biztosít a számukra - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán.

Hidvéghi Balázs a kormány közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, hogy támogatás jár 

  • az orvosoknak, akik gyógyítanak, 
  • az ápolóknak, akik gondoskodnak, 
  • a rendőröknek, akik vigyáznak ránk, 
  • a tanároknak, akik tanítanak és nevelnek, 
  • a katonáknak, akik megvédenek minket, és minden közszolgálati dolgozónak, akik nélkül nem működne az ország.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország kormánya elkötelezett abban, hogy minél több magyar család juthasson saját otthonhoz, ezért indították el a csok pluszt, a fix 3 százalékos lakáshitelt, és most ehhez csatlakozik ez az új, a közszolgálatban dolgozókat támogató program is.

MTI/Mandiner

Nyitókép illusztráció. Fotó: 123rf.com

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. október 29. 20:31
ha mindez meglesz nem-e lehetne -e hogy most már az én fizetésemet is emelje valaki
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!