Navracsics nagy bejelentést tett: jó híreket kaptak a köztisztviselők

Orbán Viktor bejelentette: évi 1 millió forint otthon támogatást kaphatnak a közszolgálatban dolgozók (VIDEÓ)
A kormány véglegesítette a sokakat érintő Otthon Start Programot is.
A közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerdán közölte: folytatják a béremelést a közszférában.
A kormány döntött arról, hogy a szeptember elsejei emelés után január elsejétől újabb 15 százalékkal emeli a kormányhivatali dolgozók bérét – közölte Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerdán a közösségi oldalain.
A miniszter a közzétett videóban kiemelte,
folytatják a béremelést a közszférában.
„Kezdtük azzal, hogy tavaly ősszel a polgármesterek bérét végre méltóképpen tudtuk rendezni. Aztán július elsejével az önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselőknek emeltük a fizetését 15 százalékkal. Szeptember elsejével a kormányhivatalokban dolgozó kormánytisztviselőknek emeltük 15 százalékkal a fizetését” – idézte fel.
Navracsics Tibor hozzátette:
január elsejétől a köztisztviselőknek és a kormánytisztviselőknek is 15 százalékkal fog nőni a fizetése,
és január elsejétől a közszolgálatban dolgozók évi egymillió forintot kapnak, amit lakáscélú hiteltörlesztésre fordíthatnak.
„Emeljük a béreket a közszolgálatban” – emelte ki a miniszter.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Ezt is ajánljuk a témában
A kormány véglegesítette a sokakat érintő Otthon Start Programot is.
A kormány döntött arról is, új otthontámogatási program indul a közszolgálatban dolgozóknak: mostantól évi egymillió forintos támogatást biztosít a számukra - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán.
Hidvéghi Balázs a kormány közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, hogy támogatás jár
Hangsúlyozta, hogy Magyarország kormánya elkötelezett abban, hogy minél több magyar család juthasson saját otthonhoz, ezért indították el a csok pluszt, a fix 3 százalékos lakáshitelt, és most ehhez csatlakozik ez az új, a közszolgálatban dolgozókat támogató program is.
MTI/Mandiner
Nyitókép illusztráció. Fotó: 123rf.com
Ezt is ajánljuk a témában
A kormány döntése alapján júliustól emelkedik a tízezer fő alatti településeken dolgozó önkormányzati köztisztviselők bére, amelyhez központi támogatás is társul.