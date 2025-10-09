Ft
10. 09.
csütörtök
provokátor Sallai R Benedek rendőrség Hadházy Ákos tüntetés tiszteletdíj szívlapát parlament

Egy szívlapát jól jönne

2025. október 09. 10:19

Sokunk vágyát valósította meg hajdani párttársa, Sallai R. Benedek, aki egy megbeszélésen akkora brusztflekkel kínálta meg a lógyógyászt, hogy az a széket is vitte magával.

2025. október 09. 10:19
null
Pilhál György
Pilhál György
Magyar Nemzet

„Volt év, hogy mindösszesen kétszer járt a Házban (ezért fölvett 15 millió forint tiszteletdíjat, s persze ott az »egyéb«: iroda, lakás, benzinpénz, fizetett munkatárs stb.); az előző ciklusban háromszor emelkedett szólásra, kétszer saját mentelmi ügye miatt. Szenvedélye a »molinózás«.

Egy ízben a lónak a szerszámát ajánlotta a T. Ház figyelmébe, majd – a büntetést követően – az adófizetőkhöz fordult, fizetnék ki a reá kiszabott bírságot.

Sokunk vágyát valósította meg hajdani párttársa, Sallai R. Benedek, aki egy megbeszélésen akkora brusztflekkel kínálta meg a lógyógyászt, hogy az a széket is vitte magával.

Tévén nézem a mutatványos ember sokadik matinéját a Ferenciek terén, majd olvasom a kommenteket. Zömük a rendőröket anyázza: »Miért nem viszik el ezt a gigafonos kretént?« Szerencsére mindig akad egy távolabbra látó, aki elmagyarázza, lódoktor úr provokátor, a rendőrség agresszív fellépését szeretné kikényszeríteni, hogy szaladhasson Brüsszelbe: »Íme, a magyar demokrácia!« Abban mindenki egyetért, hogy egy Hadházyval szembe jövő, azonosítatlan szívlapát nagy szolgálatot tenne.”

Nyitókép: Hadházy Ákos Facebook-oldala

domdodom-3
2025. október 09. 11:53
Mondjuk ezt a szétcsúszott ostoba alkoholista Pilhált is megkínálhatná egy markoló a kanalával, se rusnyább, se hülyébb nem lenne tőle. Nyomorult, botját rázó faszfej.
freely
2025. október 09. 11:15
" Abban mindenki egyetért, hogy egy Hadházyval szembe jövő, azonosítatlan szívlapát nagy szolgálatot tenne.” Na-na! Ez nyilt fenyegetés. Nem szép egy idős embertől. A gyűlölet sem.
nemecsekerno-007-01
2025. október 09. 11:13
fortissima 2025. október 09. 10:27 ,,Ez a szösszenet gyakorlatilag kimeríti...,, Egyem a Csillámpóni lelkedet. 1919-ben kommunistákat lógattak a szatymazi barackfákra és a globális helyzet nagyon hasonló most is. Jó lenne tanulni a történelemből és nem eljutni odáig. Vegyetek vissza, semmi szükség káoszra, ez Orbántól, Fidesztől függetlenül mondom.
fortissima
2025. október 09. 10:52
helyrerakosgatfortissima 2025. október 09. 10:35 Ó, az a csöpp kis kényes lelketek! Sírva fakadtam. --- Majkával sem az volt a baj, hogy lelőtték Bindzsisztán miniszterelnökeként, hanem az, hogy nem szívlapáttal verték agyon...
