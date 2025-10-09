„Volt év, hogy mindösszesen kétszer járt a Házban (ezért fölvett 15 millió forint tiszteletdíjat, s persze ott az »egyéb«: iroda, lakás, benzinpénz, fizetett munkatárs stb.); az előző ciklusban háromszor emelkedett szólásra, kétszer saját mentelmi ügye miatt. Szenvedélye a »molinózás«.

Egy ízben a lónak a szerszámát ajánlotta a T. Ház figyelmébe, majd – a büntetést követően – az adófizetőkhöz fordult, fizetnék ki a reá kiszabott bírságot.

Sokunk vágyát valósította meg hajdani párttársa, Sallai R. Benedek, aki egy megbeszélésen akkora brusztflekkel kínálta meg a lógyógyászt, hogy az a széket is vitte magával.

Tévén nézem a mutatványos ember sokadik matinéját a Ferenciek terén, majd olvasom a kommenteket. Zömük a rendőröket anyázza: »Miért nem viszik el ezt a gigafonos kretént?« Szerencsére mindig akad egy távolabbra látó, aki elmagyarázza, lódoktor úr provokátor, a rendőrség agresszív fellépését szeretné kikényszeríteni, hogy szaladhasson Brüsszelbe: »Íme, a magyar demokrácia!« Abban mindenki egyetért, hogy egy Hadházyval szembe jövő, azonosítatlan szívlapát nagy szolgálatot tenne.”

Nyitókép: Hadházy Ákos Facebook-oldala