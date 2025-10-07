Ft
Márki-Zay Péter DK pártszimpátia Momentum Magyar Péter Dobrev Klára

Dobrev nem lacafacázott, sistergős balegyenest küldött Magyar Péternek

2025. október 07. 05:41

Nem sok minden van az életben, amiben egyet tudok érteni Dobrevvel, de speciel ebben teljesen igaza volt.

2025. október 07. 05:41
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Megy az adok-kapok a baloldalon. Nagy a tülekedés, mert a Tisza Párt gyakorlatilag felzabálta a többi baloldali pártot, illetve volt, aki önként dalolva ment a levesbe, mint például a Momentum, vagy a Márki-Zay Péter nevével fémjelzett szabadcsapat. Egyelőre a DK még tartja magát, bár nagyon rezeg a léc náluk is, hogy bejutnak-e a parlamentbe jövőre.

Ezt a nyomást érzi Dobrev Klára is, aki a Facebook -oldalán nem finomkodott, nagyon keményen beleszállt Magyar Péterékbe:

»Ma bemutattam a Demokratikus Koalíció 106 jelöltjét a 2026-os országgyűlési választásokra! Aki nem meri vállalni az arcát, az ellenzékiségét, a pártszimpátiáját képviselőjelöltként, az hogyan fogja elszámoltatni az ország leggazdagabb és legbefolyásosabb urait? Szerintem sehogy.«

Nem sok minden van az életben, amiben egyet tudok érteni Dobrevvel, de speciel ebben teljesen igaza volt. Valóban kabaréba illő, hogy fél évvel a választások előtt a magát befutónak kikiáltó Magyar Péter nem képes 106 egyéni jelöltjét megnevezni. Persze értjük mi a dolgot, hogy miért nem történik ez meg, hiszen az eddig bármilyen formában megjelent tiszás figurák sorra járatták le magukat és a felbőszült gazdájukat, Brüsszel Petit.”

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bagira004
•••
2025. október 07. 06:34 Szerkesztve
Két vörös báró dollárkommunista most egymást ekézi (láttunk már ilyet a jobbik-mszp közt végül egyesültek) Pöti viszi a balhékat . Gyurcsányné hallgat választásra érintetlennek tűnjön , mintha ártatlanság szobra lenne .
recipracio-2
2025. október 07. 06:25
Ez van heftikéim,,,és nem az egyedüli bájgunár☝️ Csépányk mi a lofaszra tupirozod az üres fejed?
Majdmegmondom
2025. október 07. 05:51
Teljesen mindegy, hogy a Tiszások lejáratják magukat, léteznek-e egyáltalán, az Orbánfóbiás kisebbségi komplexusos egybitesek egy pöttyös bögrére is előbb szavaznának, mint a Fideszre. Nekik mindegy, hogy milyen mélységbe kerülhet az ország, "csak ne a zorbán legyen". Ez a nagyszerű észjárású tagság eddig Fletó hülyeségeire, meg MZP marhaságaira lihegett, most a selyemmajom van soron... Dobrev meg mehet életében először dolgozni...
