„Magyar Péter »eljátssza« a demokráciát” – Magyar György nem kímélte a Tisza-vezért, miután kiderült: csúszik az ellenzéki párt jelöltállítása

Óriási kudarc: Magyar Péter elhalasztotta a jelöltállítását!
Hiába a nagy szavak, a Tisza-vezér képtelen embereket találni, alap politikai feladatot képtelen elvégezni. Érik a bukta?
A Civil Választási Bizottság elnöke súlyos állításokat tett arról, hogy a Tisza Párt jelöltállítási folyamata csak bő egy hónap múlva kezdődik majd.
Ahogy arról beszámoltunk, Magyar Péter a napokban bejelentette, hogy a Tisza Párt jelöltállítási folyamata csak bő egy hónap múlva kezdődik, és a nyilvánosság kizárásával döntik el, ki induljon 2026-ban.
Ezzel szemben az eredeti elképzelés szerint már szeptemberben bemutatták volna minden választókerületben a 3–3 jelöltet,
közülük belső szavazással választották volna ki a két esélyesebbet, végül pedig a választópolgárok nyílt szavazással dönthettek volna a nyertes jelöltről. Magyar Péter döntését azzal indokolta, hogy a jelöltek félnek a fenyegetésektől és a lejáratástól.
A Civil Választási Bizottság elnöke, Magyar György szerint a kitolt jelöltállításnak két lehetséges oka lehet – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.
„Az első az, amit Magyar Péter is mondott, a karaktergyilkolástól való félelem. A pártelnök gondolhatja azt, hogy a már kiválasztott és bejelentett jelöltjei nincsenek biztonságban. Ezért nem teszik ki őket különböző támadásoknak, és rövidebb időt hagynak arra, hogy ezt a lejáratást végrehajtsák” – fogalmazott. „A másik ok, ami Magyar György szerint okozhatja a kitolt jelöltállítást, az, hogy Magyar Péterék nincsenek készen.
Nincs meg a kellő számú jelölt, nem volt idő talán megszűrni őket, nincs, aki megszűrje, esetleg a Tisza-szigetek között nincs meg a kellő egyetértés.”
Magyar György élesen bírálta a nyilvánosság kizárásával történő jelöltválasztást. „Akár testtömeg, lábméret alapján, sorshúzással, kor szerint is dönthet, de ez nem a klasszikus előválasztás, mert olyan, mint egy zártan működő részvénytársaság, sokkal inkább kiválasztás” – mondta.
Hozzátette, hogy a hatalom leváltása érdekében egy közös jelölt állítása ésszerű lenne a jelenlegi választójogi rendszerben, és a klasszikus előválasztás előnye, hogy a választó időben megismeri a jelölteket, tematizál és aktivizál. A CVB elnöke kiemelte a demokratikus elv érvényesülésének fontosságát.
Péter »eljátssza« a demokráciát, de azzal, hogy a végén vétózhat, az egésznek megöli a lényegét. Ez nem a választói akarat érvényesítése, hanem szigorú pártakarat”
– hangsúlyozta. Magyar György szerint a Tisza-szigetek jelölési mechanizmusa a demokrácia köntösébe van rejtve, miközben a pártelnök dönt a végső indulóról.
Az ügyvéd rámutatott, hogy a kirekesztés és a belső hatalmi döntések veszélyeztetik a választók jogait.
„Ott már nem tudom demokrataként elfogadni, hogy az legyen a meghatározó, hogy ők hogyan választanak jelöltet. Nyilvánosan kell csinálni” – szögezte le.
Magyar György szerint a november végi, december eleji jelöltbemutatás után érdemes lenne előválasztást tartani a DK, Jobbik, Kutyapárt és inkumbens jelöltek részvételével, hogy a választók döntsék el, ki a legnépszerűbb és győzelemre esélyes jelölt.
