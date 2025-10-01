Ft
demokrácia Magyar György Magyar Péter Civil Választási Bizottság

„Magyar Péter »eljátssza« a demokráciát” – Magyar György nem kímélte a Tisza-vezért, miután kiderült: csúszik az ellenzéki párt jelöltállítása

2025. október 01. 13:17

A Civil Választási Bizottság elnöke súlyos állításokat tett arról, hogy a Tisza Párt jelöltállítási folyamata csak bő egy hónap múlva kezdődik majd.

2025. október 01. 13:17
null

Ahogy arról beszámoltunk, Magyar Péter a napokban bejelentette, hogy a Tisza Párt jelöltállítási folyamata csak bő egy hónap múlva kezdődik, és a nyilvánosság kizárásával döntik el, ki induljon 2026-ban. 

Ezzel szemben az eredeti elképzelés szerint már szeptemberben bemutatták volna minden választókerületben a 3–3 jelöltet,

közülük belső szavazással választották volna ki a két esélyesebbet, végül pedig a választópolgárok nyílt szavazással dönthettek volna a nyertes jelöltről. Magyar Péter döntését azzal indokolta, hogy a jelöltek félnek a fenyegetésektől és a lejáratástól.

A Civil Választási Bizottság elnöke, Magyar György szerint a kitolt jelöltállításnak két lehetséges oka lehet – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet

„Az első az, amit Magyar Péter is mondott, a karaktergyilkolástól való félelem. A pártelnök gondolhatja azt, hogy a már kiválasztott és bejelentett jelöltjei nincsenek biztonságban. Ezért nem teszik ki őket különböző támadásoknak, és rövidebb időt hagynak arra, hogy ezt a lejáratást végrehajtsák” – fogalmazott. „A másik ok, ami Magyar György szerint okozhatja a kitolt jelöltállítást, az, hogy Magyar Péterék nincsenek készen.

 Nincs meg a kellő számú jelölt, nem volt idő talán megszűrni őket, nincs, aki megszűrje, esetleg a Tisza-szigetek között nincs meg a kellő egyetértés.”

Magyar György élesen bírálta a nyilvánosság kizárásával történő jelöltválasztást. „Akár testtömeg, lábméret alapján, sorshúzással, kor szerint is dönthet, de ez nem a klasszikus előválasztás, mert olyan, mint egy zártan működő részvénytársaság, sokkal inkább kiválasztás” – mondta.

Hozzátette, hogy a hatalom leváltása érdekében egy közös jelölt állítása ésszerű lenne a jelenlegi választójogi rendszerben, és a klasszikus előválasztás előnye, hogy a választó időben megismeri a jelölteket, tematizál és aktivizál. A CVB elnöke kiemelte a demokratikus elv érvényesülésének fontosságát. 

Péter »eljátssza« a demokráciát, de azzal, hogy a végén vétózhat, az egésznek megöli a lényegét. Ez nem a választói akarat érvényesítése, hanem szigorú pártakarat”

– hangsúlyozta. Magyar György szerint a Tisza-szigetek jelölési mechanizmusa a demokrácia köntösébe van rejtve, miközben a pártelnök dönt a végső indulóról.

Az ügyvéd rámutatott, hogy a kirekesztés és a belső hatalmi döntések veszélyeztetik a választók jogait.

„Ott már nem tudom demokrataként elfogadni, hogy az legyen a meghatározó, hogy ők hogyan választanak jelöltet. Nyilvánosan kell csinálni” – szögezte le. 

Magyar György szerint a november végi, december eleji jelöltbemutatás után érdemes lenne előválasztást tartani a DK, Jobbik, Kutyapárt és inkumbens jelöltek részvételével, hogy a választók döntsék el, ki a legnépszerűbb és győzelemre esélyes jelölt.

Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner

kobi40
•••
2025. október 01. 14:31 Szerkesztve
Agresszív Magyar György agresszív Magyar Péternek így udvarol.
Válasz erre
0
0
ben2
2025. október 01. 14:30
Nem a jelentkezők hiányával van a gond, nem is azzal, hogy majd a "hatalom" lejárató kampányt folytat ellenük. Hanem hogy megszólalnak fórumokon, interjút adnak, vitatkoznak és akkor feketén-fehéren kiderül, hogy milyenek. Na ez nagy para poloskáéknál. Mert az egy dolog, hogy a Tiszának nyaló média és belpesti értelmiség mindent, meg az ellenkezőjét is eltűri Magyar Pétertől és senki sem akad fenn azon, ha tegnap adócsökkentést mondott, ma meg adóemelést, akkor MP szerint a tegnapit a rogánmédia generálta AI-val. A gond ott kezdődik, ha valamelyik alsóbb szintű csicska káder rosszul időzít és a tegnapi verziót hazudja, mint amit a messiás éppen a színpadról hablatyol. A Fidesznek nem kell karaktert gyilkolnia. Elég jéghideg elfogulatlansággal bemutatni a jelölteket olyannak, amilyenek. Nem kell jelzőket aggatni, fake-newst generálni, stb. Idézni kell őket szó szerint, lementeni az általuk publikált videókat és elővenni, ha a tiszások eltávolítják azokat. Meg kérni egy kávét.
Válasz erre
0
0
survivor
•••
2025. október 01. 14:28 Szerkesztve
vamonos-4 Magyarországon 0 migráns -erőszak. Növekvő nyugdíjak, családtámogatások, lakástámogatások.... A nyugdíjam ma átszámítva 1000 E. 388F/ euro árfolyammal számolva. 13. havi nyugdíjjal.... euronews.com/business/2024/05/31/pensions-in-europe-which-countries-are-best-and-worst-for-retirement
Válasz erre
0
0
kobi40
2025. október 01. 14:27
Magyar György Dobrev-Gyurcsány embere. De ha úgy adódik, beáll jelöltnek, ehhez ne férjen kétség. Koalícióra játszanak.
Válasz erre
0
0
