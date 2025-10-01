„Magyar Péter »eljátssza« a demokráciát” – Magyar György nem kímélte a Tisza-vezért, miután kiderült: csúszik az ellenzéki párt jelöltállítása

„Az első az, amit Magyar Péter is mondott, a karaktergyilkolástól való félelem. A pártelnök gondolhatja azt, hogy a már kiválasztott és bejelentett jelöltjei nincsenek biztonságban. Ezért nem teszik ki őket különböző támadásoknak, és rövidebb időt hagynak arra, hogy ezt a lejáratást végrehajtsák” – fogalmazott. „A másik ok, ami Magyar György szerint okozhatja a kitolt jelöltállítást, az, hogy Magyar Péterék nincsenek készen.

Nincs meg a kellő számú jelölt, nem volt idő talán megszűrni őket, nincs, aki megszűrje, esetleg a Tisza-szigetek között nincs meg a kellő egyetértés.”

Magyar György élesen bírálta a nyilvánosság kizárásával történő jelöltválasztást. „Akár testtömeg, lábméret alapján, sorshúzással, kor szerint is dönthet, de ez nem a klasszikus előválasztás, mert olyan, mint egy zártan működő részvénytársaság, sokkal inkább kiválasztás” – mondta.

Hozzátette, hogy a hatalom leváltása érdekében egy közös jelölt állítása ésszerű lenne a jelenlegi választójogi rendszerben, és a klasszikus előválasztás előnye, hogy a választó időben megismeri a jelölteket, tematizál és aktivizál. A CVB elnöke kiemelte a demokratikus elv érvényesülésének fontosságát.