Kossuth téren Hadházy Ákos Puzsér Róbert tüntetés Juhász Péter Pankotai Lili

Csupa üldözött, meggyötört ember, aki nem találja a számítását Magyarországon... Ti nem unjátok már ezt a színházat?

2025. október 05. 10:11

Nekem kezd nagyon elegem lenni abból, hogy egyesek 15 éve próbálják áthangolni a közvéleményt, mondván, hogy félnek, üldözik őket, nem kapnak esélyt, és a „diktatúra emberei” dolgoznak az elnyomáson, illetve az „ellenállók” ellehetetlenítésén.

Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
„Itt az igazi ősz 

Ám ahelyett, hogy »megbékélnénk«, vasárnap este, az Országgyűlés épülete előtt a pécsi hamburgerezőt nyitó Bogos Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre járó Pankotai Lili, a belvárosban sikeres kultúrkávézót üzemeltető Puzsér Róbert, a népszerű youtuber-ből kutyapárti aktivistává avanzsált Csoki, a Hit Gyülekezetéből érkező, legendás Pajor Tamás a szerzetessel szájkaratézó Hadházy Ákossal, a totálisan összeférhetetlen balos influenszer Juhász Péterrel és Semjén Zsolt hazug vádjának »atyamesterével«, a démonokkal küzdő Látó Jánossal meg másokkal közösen fogja egy nyilvános, »Orbán rendőrsége« által biztosított rendezvényen beleüvölteni a mikrofonba, hogy O1G és hogy őket megfélemlítik. Csupa üldözött, meggyötört ember, aki nem találja a számítását Magyarországon... oh wait

Nekem kezd nagyon elegem lenni abból, hogy egyesek 15 éve próbálják – olykor sikerrel – áthangolni a közvéleményt, mondván, félnek, üldözik őket, nem kapnak esélyt, az ügyészségen, a bíróságokon és minden hivatalban pedig a diktatúra emberei dolgoznak az elnyomáson, illetve az »ellenállók« ellehetetlenítésén. Ez egész egyszerűen NEM IGAZ

És ma este, miután a »mocskosfideszezés« és némi »árad a Tisza« üvöltése miatt kissé berekedt fővárosi középosztályiak hazaaraszolnak majd budai és belpesti ingatlanjaikba, mégis azzal lesz tele a »független« média, hogy »elég a diktatúrából«.

Ti nem unjátok már ezt a színházat?”

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

johannluipigus
2025. október 05. 11:42
Ezek sehová sem fognak elmenni. Amíg világ a világ, addig a rettegő fajtájuk parazitaként fog a magyar nép nyarán élősködni.
pugacsov-0
2025. október 05. 11:25
Nem unják, mert akkor nem szerepelhetnének. Például táblás Józsi vagy a pénisz táblás faszi !
Búvár Kund
2025. október 05. 11:20
És milyen jól megélnek a diktatúrázásból, az "elnyomásból", az üldöztetésből. Egyik sem delikátos zsíroskenyeret eszik nap, mint nap...!
Kenyérre kenhető konzervatív
2025. október 05. 11:17
Szeretnék már Fidesz diktatúrában élni.
