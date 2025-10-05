„Itt az igazi ősz

Ám ahelyett, hogy »megbékélnénk«, vasárnap este, az Országgyűlés épülete előtt a pécsi hamburgerezőt nyitó Bogos Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre járó Pankotai Lili, a belvárosban sikeres kultúrkávézót üzemeltető Puzsér Róbert, a népszerű youtuber-ből kutyapárti aktivistává avanzsált Csoki, a Hit Gyülekezetéből érkező, legendás Pajor Tamás a szerzetessel szájkaratézó Hadházy Ákossal, a totálisan összeférhetetlen balos influenszer Juhász Péterrel és Semjén Zsolt hazug vádjának »atyamesterével«, a démonokkal küzdő Látó Jánossal meg másokkal közösen fogja egy nyilvános, »Orbán rendőrsége« által biztosított rendezvényen beleüvölteni a mikrofonba, hogy O1G és hogy őket megfélemlítik. Csupa üldözött, meggyötört ember, aki nem találja a számítását Magyarországon... oh wait

Nekem kezd nagyon elegem lenni abból, hogy egyesek 15 éve próbálják – olykor sikerrel – áthangolni a közvéleményt, mondván, félnek, üldözik őket, nem kapnak esélyt, az ügyészségen, a bíróságokon és minden hivatalban pedig a diktatúra emberei dolgoznak az elnyomáson, illetve az »ellenállók« ellehetetlenítésén. Ez egész egyszerűen NEM IGAZ

És ma este, miután a »mocskosfideszezés« és némi »árad a Tisza« üvöltése miatt kissé berekedt fővárosi középosztályiak hazaaraszolnak majd budai és belpesti ingatlanjaikba, mégis azzal lesz tele a »független« média, hogy »elég a diktatúrából«.

Ti nem unjátok már ezt a színházat?”