Bródyban Nagy Feró Aczél György Orbán Viktor

Bródy Jánosban feltámadt az indulat – de hiába, mert a magyarok úgysem engedik vissza a komcsikat

2025. október 02. 18:42

Egyszerűen nem tudja elviselni, hogy 2010-ben végre igazi rendszerváltás köszöntött be.

2025. október 02. 18:42
Horváth K. József
Horváth K. József

Bródy János ma megint az asztalra akart csapni a hvg.hu-n, csak éppen nem volt ott az asztal. A nyilatkozata címe ugyanis az, hogy „Amikor hazug propagandát látok a közösségi hálón, mindig feltámad bennem az indulat”. Mert hogy mitől is lát Bródy megosztottságot ott, ahol nincs?

Bródy a megosztottságot valószínűleg úgy képzeli el, hogy a közösségi hálón csak kormánykritikus szövegeknek szabad megjelenni, s ha a kormány leírja a maga igazságát, intézkedéseit, a sötét, valótlan bírálatokra adott cáfolatát, akkor az indulatokat keltő botrány. 

Egyszerűen nem tudja elviselni, hogy 2010-ben végre igazi rendszerváltás köszöntött be.

Tetszik, nem tetszik, ez az emberek többségének akarata, s ha valaki demokrata, akkor ezt tudomásul veszi, nem lázadozik ellene önkényt emlegetve.

Nyilvánvaló azonban, hogy Bródy nem demokrata; ezért pacsizik a komcsi lelkű Karácsonnyal is. Hasonló a hasonlónak örül.

Amikor tényleg diktatúra volt, a rendszerváltoztatás előtt, akkor Bródynak nem volt semmi baja a rendszerrel, nem tiltakozott, nem utalgatott rá, hogy Kádár diktátor, holott ha valaki, hát ő az volt. Szovjet szuronyokkal a háta mögött. Bródy akkor oda tudott simulni a kommunista hatalom kebelére. Mint azt Mező Gábor A kultúra megszállása című könyvében megírta, szakszervezeti vezetőként az 1981-es tatai rocktanácson 

Aczél György kultuszminiszter embereitől lényegében Nagy Feró és az „elhajló” rockzenészek betiltását követelte. 

Bródy arcátlanul Orbán Viktor Facebook-bejegyzései alá is odakommentelgeti a dalait. Például azt, hogy „A megafon recseg ropog / Megint jönnek a gyilkosok / Hazudnak rendületlenül, figyelj / Ma még büntetlenül.” Most meg egyenesen arról énekel legfrissebb lemezén, a Hungarian Blues 2.0-án, hogy „Figyelj, te jótékony angyal / Dögölj meg, de most azonnal”. Azaz a dalban

a jótékony angyal „megmentette" volna az országot, de az emberek nem kértek belőle. 

Érdekes ez a szöveg. Bródynak azokkal az emberekkel van baja, akik Orbán Viktort megválasztották. Bő többséggel. Akik nem kommunisták, és egyáltalán nem szeretnék, ha azok, akik 40 éven át a nyakunkon ültek, visszajönnének, és akik 

soha nem voltak gyilkosok, csak Bródy annak állítja be őket annak. És fenyeget, hogy ma még büntetlenül.

Úgy fest, Bródy Hofi anyósával fúj egy követ, aki az emlékezetes poén szerint így szólt a vejéhez: „Géza, hallod, ez a nyüves Kossuth rádió mit mondott, hogy a harangok Rómába mentek. Géza, mi van itt? Rendszerváltozás, Géza? Nem lesz ebből baj, ha visszajönnek a kommunisták? Mama! Ha ébren van, ne álmodjon, az Istenit neki! Ez itt a hírek, nem pedig a kívánságműsor!”

Ebből az következik, hogy Bródy lelkében – Hofi anyósáéval együtt – kommunista szellő lengedez? A kedves olvasó mire következtet a fentiekből? Neki a rendszerváltoztatás előtt minden jó volt. Képes volt még a kommunizmustól elhajló Nagy Feró betiltását is kezdeményezni, most pedig a „békeangyalnak” kell megdöglenie, csak mert a demokratikusan választott többség nem kér belőle? Azt kell mondanom, 

a békeangyal boldogan szemléli a társadalmi nyugalmat, nem kér „kiegyezést”, mint Bródy dalában írva vagyon, mert ő nagyon is felfogja, hogy itt a békeszerető többség áll ellen minden kommunista próbálkozásnak.

Akár Brüsszelből érkezik a próbálkozás Magyar Péteren keresztül, akár itthon postázza Bródy „művésztársaival” a gyűlölködő dalokban. 

Arról az Orbánról sugallja azt, hogy kommunista, az önkény embere, aki éppen a kommunisták elűzésével teremtett békességet Magyarországon. Kiegyezésre azért nincs remény, mert a magyarok nem engedik vissza a komcsikat. Ezért csak őt, őket, a tiszásokat igazgatja a „fortélyos félelem”, amit az egész társadalomra akarnak kivetíteni.

Ez pedig  teljes tévút. Ha tetszik, hazugság. 

***

(Fotó: Kovács Attila MTI / MTVA)

***

 

