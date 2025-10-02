Bródy Jánosban feltámadt az indulat – de hiába, mert a magyarok úgysem engedik vissza a komcsikat

Amikor tényleg diktatúra volt, a rendszerváltoztatás előtt, akkor Bródynak nem volt semmi baja a rendszerrel, nem tiltakozott, nem utalgatott rá, hogy Kádár diktátor, holott ha valaki, hát ő az volt. Szovjet szuronyokkal a háta mögött. Bródy akkor oda tudott simulni a kommunista hatalom kebelére. Mint azt Mező Gábor A kultúra megszállása című könyvében megírta, szakszervezeti vezetőként az 1981-es tatai rocktanácson
Aczél György kultuszminiszter embereitől lényegében Nagy Feró és az „elhajló” rockzenészek betiltását követelte.
Bródy arcátlanul Orbán Viktor Facebook-bejegyzései alá is odakommentelgeti a dalait. Például azt, hogy „A megafon recseg ropog / Megint jönnek a gyilkosok / Hazudnak rendületlenül, figyelj / Ma még büntetlenül.” Most meg egyenesen arról énekel legfrissebb lemezén, a Hungarian Blues 2.0-án, hogy „Figyelj, te jótékony angyal / Dögölj meg, de most azonnal”. Azaz a dalban
a jótékony angyal „megmentette" volna az országot, de az emberek nem kértek belőle.
Érdekes ez a szöveg. Bródynak azokkal az emberekkel van baja, akik Orbán Viktort megválasztották. Bő többséggel. Akik nem kommunisták, és egyáltalán nem szeretnék, ha azok, akik 40 éven át a nyakunkon ültek, visszajönnének, és akik