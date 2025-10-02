Bródy Jánosban feltámadt az indulat – de hiába, mert a magyarok úgysem engedik vissza a komcsikat

Bródy János ma megint az asztalra akart csapni a hvg.hu-n, csak éppen nem volt ott az asztal. A nyilatkozata címe ugyanis az, hogy „Amikor hazug propagandát látok a közösségi hálón, mindig feltámad bennem az indulat”. Mert hogy mitől is lát Bródy megosztottságot ott, ahol nincs?

Bródy a megosztottságot valószínűleg úgy képzeli el, hogy a közösségi hálón csak kormánykritikus szövegeknek szabad megjelenni, s ha a kormány leírja a maga igazságát, intézkedéseit, a sötét, valótlan bírálatokra adott cáfolatát, akkor az indulatokat keltő botrány.

Egyszerűen nem tudja elviselni, hogy 2010-ben végre igazi rendszerváltás köszöntött be.

Tetszik, nem tetszik, ez az emberek többségének akarata, s ha valaki demokrata, akkor ezt tudomásul veszi, nem lázadozik ellene önkényt emlegetve.

Nyilvánvaló azonban, hogy Bródy nem demokrata; ezért pacsizik a komcsi lelkű Karácsonnyal is. Hasonló a hasonlónak örül.