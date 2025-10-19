Botrányos állapotok a XV. kerületben: ide vezet, ha a baloldal vezeti az önkormányzatot (VIDEÓ)

Németh Balázs, a Fidesz frakció szóvivője legutóbbi Facebook-videójában rávilágított, mi a különbség, ha egy önkormányzatot a baloldal, vagy a jobboldal irányít. Németh Balázs Budapest XV. és XVI. kerületében uralkodó eltérő állapotokat mutatta be: a XV. kerületben, ahol a baloldal adja a polgármestert és az országgyűlési képviselőt, a Szilas-patak partja lesújtó képet fest. Németh Balázs leírása szerint botrányos állapotok uralkodnak a területen, hulladékkupacok, sittes zsákok, kidobott háztartási gépek, kosz és mocsok borítják. Az elhanyagoltság és igénytelenség szembetűnő.

Ezzel ellentétben a XVI. kerület, amelyet a jobboldal vezet, példaértékű rendet és gondozottságot mutat. A Szilas-patak melletti terület itt teljesen más arcát mutatja: rendezett környezet, kiépített kerékpárút, ahol családok sétálnak, futók és kerékpárosok élvezik a szombat délelőtti nyugalmat, a kerületben kirándulásra, pihenésre alkalmas, élhető környezet fogadja az embereket.

Nyitókép forrása: Németh Balázs Facebook-oldala /képernyőfelvétel