xvi. kerület Szilas-patak Budapest Fidesz Németh Balázs XV. kerület

Botrányos állapotok a XV. kerületben: ide vezet, ha a baloldal vezeti az önkormányzatot (VIDEÓ)

2025. október 19. 10:32

Hatalmas különbség van a baloldal és a jobboldal szemlélete között.

null

Németh Balázs, a Fidesz frakció szóvivője legutóbbi Facebook-videójában rávilágított, mi a különbség, ha egy önkormányzatot a baloldal, vagy a jobboldal irányít. Németh Balázs Budapest XV. és XVI. kerületében uralkodó eltérő állapotokat mutatta be: a XV. kerületben, ahol a baloldal adja a polgármestert és az országgyűlési képviselőt, a Szilas-patak partja lesújtó képet fest. Németh Balázs leírása szerint botrányos állapotok uralkodnak a területen, hulladékkupacok, sittes zsákok, kidobott háztartási gépek, kosz és mocsok borítják. Az elhanyagoltság és igénytelenség szembetűnő.

Ezzel ellentétben a XVI. kerület, amelyet a jobboldal vezet, példaértékű rendet és gondozottságot mutat. A Szilas-patak melletti terület itt teljesen más arcát mutatja: rendezett környezet, kiépített kerékpárút, ahol családok sétálnak, futók és kerékpárosok élvezik a szombat délelőtti nyugalmat, a kerületben kirándulásra, pihenésre alkalmas, élhető környezet fogadja az embereket.

Nyitókép forrása: Németh Balázs Facebook-oldala /képernyőfelvétel

Treeoflife
2025. október 19. 13:18
Lehet szidni a balos vezetést, de ezeket az ott lakók választották. Olyan virágot szagolnak, amilyet "szakasztottak". Ha nem tetszik a szaga, majd ha lesz lehetőségük rá, lecserélik. Ha nekik mindegy, akkor marad minden a régiben.
august
2025. október 19. 13:16
:)) És még ezek beszélnek szép zöld Budapestről, amikor bemutatták a rakparthoz állított műanyagbudikat, meg fapados grillezőt, akkor még Karácsony háborodott föl, hogy pedig ők zöldíteni akarják a rakpartot is.. Viszont minden, az ő kezelésükban álló zöldterület gondozatlan "méhlegelő", és pusztulat állapotban van, de örökké azöldről beszélnek, - eközben ott van a népliget, a másik pusztulat, és az igénytelenség kirakata..
kuzmics
•••
2025. október 19. 13:13 Szerkesztve
Tényleg ilyen, itt, a patak mentés szoktam kerékpározni.
csulak
2025. október 19. 13:04
soha tobbe baloldalt
