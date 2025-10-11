Ha a belesodródnánk vele a háborúba, vajon mit mondana Magyar Péter a magyar anyáknak és feleségeknek a „szeretetországról”? – Tarlós István a Mandinernek

Tarlós István 1948-ban született a fővárosban. A Budapesti Műszaki Egyetemen és a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán szerzett mélyépítő mérnöki diplomát. 1989-ben belépett a Szabad Demokraták Szövetségébe, Óbudán többször is ügyvivőnek választották. 1990-ben lett először a III. kerület polgármestere az SZDSZ és a Fidesz közös jelöltjeként. 1994 nyarán az MSZP-vel való koalíciókötés miatt kilépett az SZDSZ-ből. Független jelöltként a Fidesz–KDNP és több civil szervezet támogatása mellett 1994-ben, 1998-ban és 2002-ben is nagy fölénnyel újraválasztották Óbuda-Békásmegyer polgármesterének. 2006-ban a Fidesz–KDNP támogatásával a főpolgármester-választáson alig több mint 1 százalékkal maradt alul Demszky Gáborral, az SZDSZ–MSZP jelöltjével szemben. 2010-ig a Fidesz fővárosi frakcióvezetőjeként dolgozott. 2010 és 2019 között főpolgármester, Orbán Viktor 2019 októberében az országos közlekedési és közszolgáltatási infrastruktúra fejlesztéséért felelős miniszterelnöki megbízottá nevezte ki, a megbízatása idén júniusban saját kérésére szűnt meg. Nős, három gyermeke és hat unokája van.

Júniusban a saját kérésére megszűnt a miniszterelnöki főtanácsadói megbízatása. Mi volt az utolsó tanács, amit adott a kormányfőnek?

Májusban betöltöttem a 77. életévemet, és a családi tanács döntött úgy, elég volt az aktív munkavégzésből. Az okok egyszerűek, van hat unokánk, sok minden összejött. Ezt követően megkerestem a miniszterelnök urat, hiszen még nem járt volna le a mandátumom, és kértem, hogy szüntessük meg a megbízatásomat. Megköszöntem a lehetőséget, június 30-ai dátummal pedig megszüntettük a közvetlen munkakapcsolatot. Ami a tanácsot illeti: az évek során sok írásbeli anyagot készítettem a miniszterelnöknek, az utolsó egy vízgazdálkodással kapcsolatos tanulmány volt a vízügyi tudományos tanács főmunkatársaival. Vizes témában egyébként is sok anyagot készítettünk, aminek az elsődleges indítéka az volt, hogy a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmét nem tudtuk befejezni. Egy részét megcsináltuk, de pont a Dunával párhuzamos, három kilométeres szakasz nem sikerült. Ez politikai obstrukció következménye volt, a méregzöldek és néhány mikropárt, például a Párbeszéd kisebb dicsőségére. Valamit megakadályoztak, aztán a gyakorlatban hat éve semmi nem történt.

Egy éve alakult meg a Fővárosi Közgyűlés, volt, aki azt jósolta, egyetlen esztendőt sem ér meg. Ez mostanra megdőlt, de sok a döccenő. Mi a legnagyobb gátja a főváros működésének?

Egyrészt túl sok formáció van most a közgyűlésben, és úgy tűnik, kevés az igazán tapasztalt polgármester. Nemigen tudni, valójában ki vezeti a városházát; többek szerint Kiss Ambrus főigazgató, őt nem ismerem. Úgy látszik, a főpolgármester úr nem sokat foglalkozik a hivatallal, ami mindenképp hiba. Alapvetően három fő probléma nyomja rá a bélyegét a működésre. Az egyik a Tisza Párt megjelenése, a másik Vitézy Dávid ténykedése, aki voltaképpen kezdettől vetélkedni próbál Karácsony Gergellyel – és ez valószínűleg végig így lesz. A harmadik probléma pedig az, hogy

a főpolgármester úrnak sikerült elérnie, hogy a kormánnyal való együttműködés mélypontra süllyedjen.

Így nem lehet normális működést biztosítani, garantálva vannak a nehézségek. Ráadásul nehezen átlátható gazdálkodást folytatnak. Már 2020-ban is céloztam arra, milyen kommunikációs stratégiára lehet számítani: bármi történik, illetve nem történik, Karácsonyék szakadatlanul a kormányra fognak mutogatni, mondván, ezt elvett, azt nem adott. Így is lett. Önállóan kitalált projektjük nem igazán van, amit eddig megcsináltak, azt gyakorlatilag mi készítettük elő, és részben meg is csináltuk. Ilyen a 3-as metró felújításának befejezése. Lényegében előkészítettük a Lánchíd-projektet is, ami utánunk történt ez ügyben, azt nem akarom minősíteni. Hasonló a helyzet a Blaha Lujza térrel, de még a BKV járműcseréjének egy részét is az általunk szerződésben biztosított opció segítségével tudták lehívni.