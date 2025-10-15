„Magyar Péter szolnoki látogatásáról írt posztjában megpróbált eldicsekedni azzal, hogy újabb válogatott focista várja a Tisza Párttól a megváltást, Polonkai Zoltán ráadásul »Orbán Viktor kedvenc focistája«, Törőcsik András által dedikált labdával is megajándékozta a pártelnököt.

A posztban azonban Magyar Péternek nemcsak a helyesírással, a tényekkel is meggyűlt a baja.

A posztban válogatott focistaként aposztrofált Polonkai Zoltán neve ismerősen csenghet a magyar focikedvelőknek. Valóban sokszor megfordult a Népstadion gyepén, de nem a mérkőzések alatt, hanem azok szüneteiben. A ’80-as években vált ismertté, amikor – Rózsa György tévéműsorában – dekázó – és fejelőrekordokat döntött, sőt, egyes beszámolók szerint Maradona rekordját is megdöntötte – több mint hétezer érintéssel. Ő volt a »fejelőkirály«, a magyar foci ünnepeinek »köztes látványossága«, aki a kettős rangadók és a válogatott szüneteiben szórakoztatta a közönséget.