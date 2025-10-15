Kifakadt a legendás magyar labdarúgó testvére: „Nemtelen viselkedés visszaélni egy halott emlékével!”
Magyar Péter fórumán politikai célokra használták fel Törőcsik András nevét.
Az hogy Magyar Péter mégis válogatottként aposztrofálja, jól jelzi, milyen könnyen szórja a pártelnök a megalapozatlan szuperlatívuszokat ha a párt szimpatizánsairól vagy terveiről van szó.
„Magyar Péter szolnoki látogatásáról írt posztjában megpróbált eldicsekedni azzal, hogy újabb válogatott focista várja a Tisza Párttól a megváltást, Polonkai Zoltán ráadásul »Orbán Viktor kedvenc focistája«, Törőcsik András által dedikált labdával is megajándékozta a pártelnököt.
A posztban azonban Magyar Péternek nemcsak a helyesírással, a tényekkel is meggyűlt a baja.
A posztban válogatott focistaként aposztrofált Polonkai Zoltán neve ismerősen csenghet a magyar focikedvelőknek. Valóban sokszor megfordult a Népstadion gyepén, de nem a mérkőzések alatt, hanem azok szüneteiben. A ’80-as években vált ismertté, amikor – Rózsa György tévéműsorában – dekázó – és fejelőrekordokat döntött, sőt, egyes beszámolók szerint Maradona rekordját is megdöntötte – több mint hétezer érintéssel. Ő volt a »fejelőkirály«, a magyar foci ünnepeinek »köztes látványossága«, aki a kettős rangadók és a válogatott szüneteiben szórakoztatta a közönséget.
Polonkai Zoltán különleges figura: fejelőkirály, közönségkedvenc, Törőcsik András barátja – de nem válogatott labdarúgó.
A magyar válogatottba már csak azért sem kerülhetett be, mert nincs érdemi hivatásos labdarúgó karrierje. Az hogy Magyar Péter mégis válogatottként aposztrofálja, jól jelzi, milyen könnyen szórja a pártelnök a megalapozatlan szuperlatívuszokat ha a párt szimpatizánsairól vagy terveiről van szó. Az pedig külön érdekes, hogy egy olyan a dedikált sportrovattal rendelkező portál, mint a telex is átvette az előléptetést. Valószínűleg tanulság nekik is, hogy nem érdemes kritikátlanul elfogadni mindent, amit Magyar Péter ír.”
