10. 15.
szerda
Beugratós kérdés: Hányszoros válogatott focista Polonkai Zoltán?

2025. október 15. 15:40

Az hogy Magyar Péter mégis válogatottként aposztrofálja, jól jelzi, milyen könnyen szórja a pártelnök a megalapozatlan szuperlatívuszokat ha a párt szimpatizánsairól vagy terveiről van szó.

2025. október 15. 15:40
Kiss Gábor
Faktum

„Magyar Péter szolnoki látogatásáról írt posztjában megpróbált eldicsekedni azzal, hogy újabb válogatott focista várja a Tisza Párttól a megváltást, Polonkai Zoltán ráadásul »Orbán Viktor kedvenc focistája«, Törőcsik András által dedikált labdával is megajándékozta a pártelnököt. 

A posztban azonban Magyar Péternek nemcsak a helyesírással, a tényekkel is meggyűlt a baja.

A posztban válogatott focistaként aposztrofált Polonkai Zoltán neve ismerősen csenghet a magyar focikedvelőknek. Valóban sokszor megfordult a Népstadion gyepén, de nem a mérkőzések alatt, hanem azok szüneteiben.  A ’80-as években vált ismertté, amikor – Rózsa György tévéműsorában – dekázó – és fejelőrekordokat döntött, sőt, egyes beszámolók szerint Maradona rekordját is megdöntötte – több mint hétezer érintéssel. Ő volt a »fejelőkirály«, a magyar foci ünnepeinek »köztes látványossága«, aki a kettős rangadók és a válogatott szüneteiben szórakoztatta a közönséget. 

Ezt is ajánljuk a témában

Polonkai Zoltán  különleges figura: fejelőkirály, közönségkedvenc, Törőcsik András barátja – de nem válogatott labdarúgó. 

A magyar válogatottba már csak azért sem kerülhetett be, mert nincs érdemi hivatásos labdarúgó karrierje. Az hogy Magyar Péter mégis válogatottként aposztrofálja, jól jelzi, milyen könnyen szórja a pártelnök a megalapozatlan szuperlatívuszokat ha a párt szimpatizánsairól vagy terveiről van szó. Az pedig külön érdekes, hogy egy olyan a dedikált sportrovattal rendelkező portál, mint a telex is átvette az előléptetést. Valószínűleg tanulság nekik is, hogy nem érdemes kritikátlanul elfogadni mindent, amit Magyar Péter ír.”

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 3 komment

panka45
2025. október 15. 16:53
Mit lehet várni attól, aki Pápát összetéveszti Kalocsával?
0
0
ihavrilla
2025. október 15. 16:51
És ez akar egy országot vezetni?
0
0
nyugalom
2025. október 15. 15:55
A selyemmalllyyyom dr! Ez tényleg szív!
2
0
