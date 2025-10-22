Ft
Ifj Lomnici Zoltán budapesti békecsúcs Kontextus

Ebbe beleőrül Brüsszel: az egész világ Budapestre figyel – újabb nézői kérdéseket kapott ifj. Lomnici Zoltán (VIDEÓ)

2025. október 22. 09:12

Ne tartsanak kioktatást az „igazságos békéről” a magyaroknak éppen azok, akik az agresszív aktorok oldalán álltak Trianonban – szólított fel a Lomnici Válaszol legújabb részében ifjabb Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász történelmi léptékűnek nevezte a budapesti békecsúcsot.

2025. október 22. 09:12
null

Hosszú évtizedek óta nem volt példa ilyen léptékű történelmi eseményre Magyarországon – így kommentálta a budapesti békecsúcsot e heti műsorában ifjabb Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász szerint 

mindez – Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozása a magyar fővárosban – a magyar emberek kitartó békepártiságának is köszönhető, egyúttal a magyar békepolitika óriási elismerése. 

Elkeseredett próbálkozásnak minősítette Magyar Péter kísérletét arra, hogy „nevére vegye” a budapesti békecsúcsot; kifejtette, hogy ez miért hiteltelen és miért folytat a Tisza Párt „elvtelen” és „ugrándozó” politikát, támogatva az Európai Néppárt háborúpárti törekvéseit. 

„Épeszű ember nem gondolhatja, hogy Magyar Péternek a békecsúcshoz bármi köze lenne”

– szögezte le.

Nézői kérdésre válaszolva Lomnici Zoltán elmondta azt is, véleménye szerint mi állhat Trump elnök Zelenszkijjel szembeni elutasító magatartása mögött.

Az alkotmányjogász „nemzeti intézménynek” nevezte a Békemenetet,

amely szerinte még soha nem volt olyan aktuális, mint most. Részletesen beszélt a rendezvény több mint 13 éves hagyományáról, céljáról, illetve az október 23-ai menet programjáról is. 

A Lomnici Válaszol friss epizódja a Kontextus-csatornán, itt, vagy az alábbiakban megtekinthető:

Nyitókép: Kontextus/Lomnici Válaszol

