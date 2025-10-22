Ebbe beleőrül Brüsszel: az egész világ Budapestre figyel – újabb nézői kérdéseket kapott ifj. Lomnici Zoltán (VIDEÓ)

„Csak meglepetések lesznek!” – Orbán Viktor a Békemenet helyszínéről jelentkezett (VIDEÓ)
A miniszterelnök azt is elmondta, hol lesznek többen: a Kossuth téren, vagy a Hősök terén.
Ne tartsanak kioktatást az „igazságos békéről” a magyaroknak éppen azok, akik az agresszív aktorok oldalán álltak Trianonban – szólított fel a Lomnici Válaszol legújabb részében ifjabb Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász történelmi léptékűnek nevezte a budapesti békecsúcsot.
Hosszú évtizedek óta nem volt példa ilyen léptékű történelmi eseményre Magyarországon – így kommentálta a budapesti békecsúcsot e heti műsorában ifjabb Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász szerint
mindez – Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozása a magyar fővárosban – a magyar emberek kitartó békepártiságának is köszönhető, egyúttal a magyar békepolitika óriási elismerése.
Elkeseredett próbálkozásnak minősítette Magyar Péter kísérletét arra, hogy „nevére vegye” a budapesti békecsúcsot; kifejtette, hogy ez miért hiteltelen és miért folytat a Tisza Párt „elvtelen” és „ugrándozó” politikát, támogatva az Európai Néppárt háborúpárti törekvéseit.
„Épeszű ember nem gondolhatja, hogy Magyar Péternek a békecsúcshoz bármi köze lenne”
– szögezte le.
Nézői kérdésre válaszolva Lomnici Zoltán elmondta azt is, véleménye szerint mi állhat Trump elnök Zelenszkijjel szembeni elutasító magatartása mögött.
Az alkotmányjogász „nemzeti intézménynek” nevezte a Békemenetet,
amely szerinte még soha nem volt olyan aktuális, mint most. Részletesen beszélt a rendezvény több mint 13 éves hagyományáról, céljáról, illetve az október 23-ai menet programjáról is.
A Lomnici Válaszol friss epizódja a Kontextus-csatornán, itt, vagy az alábbiakban megtekinthető:
Nyitókép: Kontextus/Lomnici Válaszol