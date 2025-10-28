„Amikor Németh Róberttel közös rádióműsorunkban Demeter Szilárd azt találta mondani, hogyha úgy akarná, megszűnhetne a Sziget, akkor ez a kijelentés végigsöpört a médián, és fölháborodott posztok és kommentek ezrei taglalták, hogy a fideszes korifeus tönkre akarja tenni a fiatalok szórakozását, meg akarja fojtani az ifjúsági kultúrát, stb.

Az adásban amúgy arról a tendenciáról volt szó, amely ezen a nyáron végső fázisához ért: egy teljesen elcseszett koncepció miatt érdektelenné, jellegtelenné és hosszú távon fönntarthatatlanná válik a Sziget, és amúgy is bajban az egész fesztiválszcéna. (Azóta a harmadik vagy a negyedik jelentősebb fesztivál dobta be a törülközőt a Szigetnek meg két és félmilliárdos veszteséget sikerült összehoznia idén – de mi voltunk a hülyék. Természetesen, mint mindig).

Mindezt csak azért mondom, mert most, hogy a Tisza a Fidesszel karöltve a harmadik alkalommal akadályozza a Főváros és a régi/új Sziget-szervező közötti megállapodási folyamatot, max. halk hümmögést, tárgyilagos tudomásulvételt hallani. Hiszti semmi. Igaz, a holnapi közgyűlésen még bármi történhet, főleg, hogy a Kutyapárt beadta módosítóként, hogy a Sziget körül ne a Duna folyjon, hanem a Tisza, a rendezvényt hívják »Tisza Sziget Fesztiválnak«, a biztonsági főnök Ruszin-Szendi Romulusz legyen, és csak Szentkirályi ásványvizet lehessen kapni. Meglátjuk, mire lesz elég.”

Nyitókép: