Az új házassága miatt romlott meg Jókai Mór kapcsolata a nevelt lányával

Jókai Róza hányatott sorsú leányként született 1861-ben, Benke Róza néven. Édesapját nem ismerte, édesanyja pedig korán meghalt. Így került négyéves korában Jókai Mór családjához, mivel a nagymamája Jókai felesége, a híres színésznő, Laborfalvi Róza volt. Sokáig azt gondolta, a szülei házában él, ám kilencéves korában megtudta, hogy örökbe fogadták. Furcsa mód, sokkal jobb viszonyt ápolt az íróval, mint Laborfalvi Rózával, olyannyira, hogy Jókai saját lányaként szerette, és mindenben támogatta. 1879-ben például a neves szobrászt, Huszár Adolfot kérte meg, hogy tanítsa meg a szobrászat alapjait a nevelt lányának. Így írt a Fővárosi Lapok az esetről:

„Huszár Adolf, jeles szobrászunk tanítványai között a legtehetségesebbek egyike Jókai Róza kisasszony.”

Róza később a festészet felé fordult, s azon sem lepődött meg senki, hogy idővel Jókai regényeinek az illusztrációit is ő rajzolta. Később Munkácsy Mihály mellett tanult Párizsban, és Münchenben is járt tanulmányúton, ahol Jókai Mór is meglátogatta. A Pesti Hírlap cikke hosszan méltatta Jókait és a nevelt lányát: „Apa és leánya. Író és művész. Az apa az ideális nőalakok ecsetelője, leánya a reális nőalakok festője.” Nemcsak Munkácsy, hanem egy másik híres festő, Benczúr Gyula is dicsérte Róza tehetségét.

Aztán 1886-ban elhunyt Laborfalvi Róza, ami mindent átírt. Jókai arra kérte Rózát, hogy térjen haza Münchenből, és költözzön hozzá. A 24 éves lány zokszó nélkül teljesítette imádott nevelőapja kérését. Laborfalvi Róza temetésen egymásba kapaszkodva fogadták a részvétnyilvánításokat, és a síron ott volt Róza koszorúja is a következő felirattal: „A legjobb anyának.”