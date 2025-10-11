Arcpirító az a megjegyzés, amivel Tibi atya lerendezte Hont Andrásék megfenyegetését

A jegyeket – amelyek várakozásainknak megfelelően fogytak – értelemszerűen visszatérítjük. És hogy szó se érje a ház elejét, hogy bezzeg Belpesten elérhetőek vagyunk, a november 13-ra tervezett és mindig biztosan teltházas Honglédit is lemondjuk. Őszintén szólva – bár éppen ezt szeretnék egyesek elérni – nekem is némileg elment a kedvem az egésztől, majd leszek valamikor az Öt-ben is, de nem most.

Annyi még, hogy mindazok, akik lilaködös szépelgésbe fognak, hogy »ó, jaj, a jelenleginél bármi jobb« (mert így nyernek bebocsátást a Társaságba, vagy egyszerűen buták), is

ezt a csürhét erősítik, sőt, még morális töltetet is adnak a csatornából kiömlő szennynek.

És akkor most jöhetnek a kommentek, hogy én meg azt mondtam, hogy s e l y e m m a j o m” – jegyezte meg Hont András.

