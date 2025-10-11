Ft
Arcpirító az a megjegyzés, amivel Tibi atya lerendezte Hont Andrásék megfenyegetését

2025. október 11. 15:13

Így épül a szeretetország: Tóth Máté a szolidaritás és az együttérzés teljes hiányáról tett tanúbizonyságot, miután az Öt csapatának le kellett mondania a turnéját a tiszás fenyegetések miatt.

2025. október 11. 15:13
null

A Nap Híre vendége volt Tóth Máté, a Tibi atya brand alapítója, aki Jeszenszky Zsolttal vitázot.

Jeszenszky a műsor egy pontján azt ecsetelte, hogy a tiszás kommentelők egyre súlyósabb dolgokat engednek meg maguknak, nemrég például 

Hont András és az Öt csapata annyi súlyos fenyegetést kapott, hogy inkább lemondták az előre meghirdetett turnéjukat. 

Ezenkívül Hont András és Ceglédi Zoltán a szokásos közös estjük következő alkalmát is lemondta.

Tóth Máté erre azt mondta: 

Szerintem ők csak nem tudtak elég jegyet eladni, és akkor kitalálták ezt”.

Jeszenszky Zsolt hiába mutatott rá, hogy aligha lehet kitalációról szó, hiszen Hont András nyilvánosságra a hozta a screenshotokat a nekik szóló durva üzenetekről, Tóth Máté ragaszkodott az állításához és annyit fűzött hozzá, hogy akkor tegyenek feljelentést.

Az is igen valószínűtlen, hogy a jegyeladásokkal probléma volt, hiszen Hont András a közleményében rámutatott, hogy a Honglédi című estjük mindig biztosan teltházas.

Tóth Máté megjegyzését az alábbi videón, 27:50 körül tekintheti meg:

Ezt is ajánljuk a témában

Hont: Messiás Úr rám szabadította a csöcseléket

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Hont András a posztjában bemutatta a konkrét fenyegetések egy részét és következőket írta a történtekről:

„a Messiás Úr rám/ránk szabadította a csőcseléket. Ez csak ízelítő abból, amit én kaptam (valami miatt a Schiffernek címzettet is). Ezen kívül még volt néhány egészen konkrét életveszélyes fenyegetés is, természetesen a szeretetország jegyében. Néhányan szokva vagyunk mindehhez, de a csapatból nem mindenki.

Így ma leültünk megbeszélni a helyzetet, és arra jutottunk, hogy többek komfortérzete miatt a turnénkat elhalasztjuk.

A jegyeket – amelyek várakozásainknak megfelelően fogytak – értelemszerűen visszatérítjük. És hogy szó se érje a ház elejét, hogy bezzeg Belpesten elérhetőek vagyunk, a november 13-ra tervezett és mindig biztosan teltházas Honglédit is lemondjuk. Őszintén szólva – bár éppen ezt szeretnék egyesek elérni – nekem is némileg elment a kedvem az egésztől, majd leszek valamikor az Öt-ben is, de nem most. 

Annyi még, hogy mindazok, akik lilaködös szépelgésbe fognak, hogy »ó, jaj, a jelenleginél bármi jobb« (mert így nyernek bebocsátást a Társaságba, vagy egyszerűen buták), is

ezt a csürhét erősítik, sőt, még morális töltetet is adnak a csatornából kiömlő szennynek.

És akkor most jöhetnek a kommentek, hogy én meg azt mondtam, hogy s e l y e m m a j o m” – jegyezte meg Hont András.

Nyitókép: Képernyőfotó

iceman-982
2025. október 11. 16:31
"... aki Jeszenszky Zsolttal vitázot." "... rám szabadította a csöcseléket" Mandi, ma szabadnapos a szerkesztő?
Válasz erre
0
0
Treeoflife
2025. október 11. 16:29
"Porig égett a Thurn und Taxis német hercegi család történelmi vadászkastélya Regensburg közelében," Ezt a gyújtogatást az Antifa hajtotta végre. Ha Hontot ért atrocitásnál is figyelembe vesszük, hogy a Tiszásokhoz csapódott a "szikra", akkor talán nincs is olyan távol ez a fenyegetés egy magyarországi antifa terror beindulásától. Nem szeretnék rémeket látni, de furcsán összecseng a két eset, annál is inkább, mivel a regensburgi tűzeset kárvallottja "ezer" szállal kötődik a magyarsághoz - Erzsébet királynő, és a Széchenyiek által. Nagyon úgy néz ki, a lőport szárazon kell tartani itthon is ...
Válasz erre
1
0
Galerida
2025. október 11. 16:24
Szívmelengető érzés, hogy ez az ostoba fickó nem Fideszes! Megtalálta a helyét Péter mellett!
Válasz erre
1
0
regi-nyarakon21
2025. október 11. 16:17
Tóth Mátét egyszer hallottam, azt hiszem a Nyílt Sisakban. Elég is volt belőle annyi. Olyan bután, gátlástalanul tolta a tisza propagandát, hogy azt Dévényi is megirigyelhetné. Pedig ő aztán belead spait-anyait
Válasz erre
4
0
