Arcpirító az a megjegyzés, amivel Tibi atya lerendezte Hont Andrásék megfenyegetését

Hont is ízelítőt kapott a „rászabadított csőcselékből” – egyre durvábbak a Tisza-szimpatizánsok fenyegetései
Egyre gyakoribbak az újságírókat érő fenyegetések és atrocitások a Tisza Párt környékén. Összegyűjtöttük a legutóbbi eseteket.
Így épül a szeretetország: Tóth Máté a szolidaritás és az együttérzés teljes hiányáról tett tanúbizonyságot, miután az Öt csapatának le kellett mondania a turnéját a tiszás fenyegetések miatt.
A Nap Híre vendége volt Tóth Máté, a Tibi atya brand alapítója, aki Jeszenszky Zsolttal vitázot.
Jeszenszky a műsor egy pontján azt ecsetelte, hogy a tiszás kommentelők egyre súlyósabb dolgokat engednek meg maguknak, nemrég például
Hont András és az Öt csapata annyi súlyos fenyegetést kapott, hogy inkább lemondták az előre meghirdetett turnéjukat.
Ezenkívül Hont András és Ceglédi Zoltán a szokásos közös estjük következő alkalmát is lemondta.
Tóth Máté erre azt mondta:
Szerintem ők csak nem tudtak elég jegyet eladni, és akkor kitalálták ezt”.
Jeszenszky Zsolt hiába mutatott rá, hogy aligha lehet kitalációról szó, hiszen Hont András nyilvánosságra a hozta a screenshotokat a nekik szóló durva üzenetekről, Tóth Máté ragaszkodott az állításához és annyit fűzött hozzá, hogy akkor tegyenek feljelentést.
Az is igen valószínűtlen, hogy a jegyeladásokkal probléma volt, hiszen Hont András a közleményében rámutatott, hogy a Honglédi című estjük mindig biztosan teltházas.
Tóth Máté megjegyzését az alábbi videón, 27:50 körül tekintheti meg:
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Hont András a posztjában bemutatta a konkrét fenyegetések egy részét és következőket írta a történtekről:
„a Messiás Úr rám/ránk szabadította a csőcseléket. Ez csak ízelítő abból, amit én kaptam (valami miatt a Schiffernek címzettet is). Ezen kívül még volt néhány egészen konkrét életveszélyes fenyegetés is, természetesen a szeretetország jegyében. Néhányan szokva vagyunk mindehhez, de a csapatból nem mindenki.
Így ma leültünk megbeszélni a helyzetet, és arra jutottunk, hogy többek komfortérzete miatt a turnénkat elhalasztjuk.
A jegyeket – amelyek várakozásainknak megfelelően fogytak – értelemszerűen visszatérítjük. És hogy szó se érje a ház elejét, hogy bezzeg Belpesten elérhetőek vagyunk, a november 13-ra tervezett és mindig biztosan teltházas Honglédit is lemondjuk. Őszintén szólva – bár éppen ezt szeretnék egyesek elérni – nekem is némileg elment a kedvem az egésztől, majd leszek valamikor az Öt-ben is, de nem most.
Annyi még, hogy mindazok, akik lilaködös szépelgésbe fognak, hogy »ó, jaj, a jelenleginél bármi jobb« (mert így nyernek bebocsátást a Társaságba, vagy egyszerűen buták), is
ezt a csürhét erősítik, sőt, még morális töltetet is adnak a csatornából kiömlő szennynek.
És akkor most jöhetnek a kommentek, hogy én meg azt mondtam, hogy s e l y e m m a j o m” – jegyezte meg Hont András.
