Arcon csapta a valóság az ellenzéket: kijött a friss statisztika, így teljesített a magyar egészségügy!

2025. október 16. 20:48

„Magyarország az Európai Unió élére került!” – szögezte le a hír kapcsán Kovács András, a Mandiner újságírója.

2025. október 16. 20:48
Magyarország. Budapest. Parlament.

A mai ábra az orvosi vizsgálatra/kezelésre váró gyermekek arányának változását mutatja 2021 és 2024 között. A vizsgált arány nálunk csökkent a legnagyobb mértékben, míg sok más európai államban emelkedett – írta a Facebook-oldalán Sebestyén Géza, aki ennek kapcsán bemutatta Kovács András, a Mandiner újságírójának a véleményét.

„Magyarország az Európai Unió élére került! 2021-ről 2024-re az orvosi kezelésre váró gyermekek aránya 3,6 százalékponttal csökkent az Eurostat legfrissebb adatai szerint! Ilyen nagy mértékű javulás nem történt egyetlen uniós tagállamban sem a mögöttünk hagyott három évben.

A magyar egészségügy tehát minden baloldali álhírrel szemben igenis kiválóan teljesít, főképpen a hazai gyermekgyógyászat.

2021-ben még a magyarországi gyermekek 5,1 százaléka várt orvosi kezelésre és vizsgálatra. Akkor a magyar adat rosszabb volt, mint a 3,6 százalékos uniós átlag. Ennek legfőbb oka az volt, hogy a COVID-járvány csúcspontján a magyar egészségügy kapacitásai sok esetében csak az életmentésre koncentráltak, míg a halasztható egészségügyi problémákkal csak később foglalkoztak.

2024-re a magyar adat 1,6 százalékra csökkent, míg az uniós átlag 3,2 százalékra. Jól látszik, hogy az óriási magyar előrelépés egyik legfőbb eredménye, hogy az uniós átlaghoz képest is sikerült lényegesen jobb eredményt felmutatni. De mi történt a többi európai országban?

A sokszor csodált Finnországban 5,3, Franciaországban és Litvániában 1,9-1,9, míg Ausztriában 1,4 százalékponttal nőtt a kezelésre váró gyermekek aránya! 

Még mielőtt bárki félreértene, ez a friss Eurostat adat nem azt jelenti, hogy minden rendben van a magyar egészségügyben, míg Finnországban pokoli állapotok uralkodnának. Azt látjuk, hogy a hazai egészségügy igenis képes kiemelkedő eredményeket elérni, és egy szó sem igaz, abból a lépten-nyomon terjesztett baloldali álhírből, hogy a hazai ellátórendszer az összeomlás küszöbén lenne, sőt már össze is omlott – írta Kovács András.

Az ábrát itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: MTI/ Balogh Zoltán

neszteklipschik
2025. október 16. 22:24
"Ugyan!" A rogánTóni lefizetett mindenkit, hogy statisztikát hamisítsanak! Abból a pézbű', amit a Zorbán ellopottMONNYONLEEE!!! -lippsik
Takagi
2025. október 16. 20:50
Mi ezt tudjuk, csak az agyhalottak nem.
