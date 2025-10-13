Ft
Egy emberként sóhajtottak fel Németországban és Ausztriában: bárcsak itt is az történne, mint Magyarországon!

2025. október 13. 11:20

Egyértelmű a helyzet.

2025. október 13. 11:20
Az Euronews most igazi görbe tükröt tart azok elé, akik rendre azt hangoztatják, hogy Magyarországon óriási az adóelvonás – mutatott rá a Facebook-oldalán Sebestyén Géza.

„A friss adatok szerint a GDP-arányos adóbevétel nálunk 35,1 százalék volt 2023-ban. Ez azt jelenti, hogy Európa országai között a mezőny alsó harmadában vagyunk, vagyis abban a csoportban, ahol a legkisebb az adóterhelés. Csak összehasonlításképp: Franciaországban 45,6 százalék, Belgiumban 44,8 százalék, Dániában 44,7 százalék a mutató.

Ezek az országok tíz százalékponttal is magasabb arányt mutatnak, mint a magyar érték.

Magyarország így olyan országok társaságában szerepel, mint Szlovákia (35,2 százalék) vagy az Egyesült Királyság (35,3 százalék). Az Európai Unió átlagos adóterhelése 40 százalék felett van – nálunk ehhez képest öt százalékponttal alacsonyabb a ráta.

Ez egyben cáfolat is azoknak a véleményeknek, amelyek szerint hazánkban rendkívüli az adóprés.

A valóság az, hogy az alacsonyabb adóterhelést felmutató harmadban helyezkedünk el Európában. A számok tehát világosan mutatják, ha adóterhelésről beszélünk, Magyarország nem a legnagyobb sarcolók közé tartozik, hanem éppen ellenkezőleg” – mutatott rá a közgazdász.

A táblázatot itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP

 

 

dejavu
2025. október 13. 12:11
bazmeg, ezek a címek.
laszlo314
2025. október 13. 11:48
Kedves Sebestyén Géza! Kedves Mandiner! Ahonnan ti nézitek igazatok van. Előre is elnézéseteket kérem, mert erősen fogok fogalmazni. Mivel nem ismeritek az elosztási törvényt nem is látjátok a fától ez erdőt! Mivel linket nem lehet betenni ide, nézzétek meg a Facebook oldalamon a posztomat, amit szeptember 25-én posztoltam. Ha kell esteleg a képlet is, megtaláltok! Ha nem nekem úgy is jó. A természeti törvények elől nem tudtok elbújni, én sem! Tisztelettel: Tatai László, egy mezítlábas mérnök
evpus
2025. október 13. 11:31
Már késő! Eddig minket szidtak, bűntettek és büntetnek a mai napig is a migrációval kapcsolatban. Orbán Viktornak mindig igaza lesz!! Beengedik és eltartják őket, hálából kinyírják a bennszülötteket. Svédországban annyira bírkák, hohy a liberálisok azt mondják a TV-ben, hogy erre szavazz, gondolkodás nélkül arra szavaznak. Az egész ország már egy no-go zóna!!
