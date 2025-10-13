Egy emberként sóhajtottak fel Németországban és Ausztriában: bárcsak itt is az történne, mint Magyarországon!

A Mandinert emlegetik Európában: Németország és Ausztria is a magyar példát követheti
Különösen a média- és intézményépítés terén.
Egyértelmű a helyzet.
Az Euronews most igazi görbe tükröt tart azok elé, akik rendre azt hangoztatják, hogy Magyarországon óriási az adóelvonás – mutatott rá a Facebook-oldalán Sebestyén Géza.
„A friss adatok szerint a GDP-arányos adóbevétel nálunk 35,1 százalék volt 2023-ban. Ez azt jelenti, hogy Európa országai között a mezőny alsó harmadában vagyunk, vagyis abban a csoportban, ahol a legkisebb az adóterhelés. Csak összehasonlításképp: Franciaországban 45,6 százalék, Belgiumban 44,8 százalék, Dániában 44,7 százalék a mutató.
Ezek az országok tíz százalékponttal is magasabb arányt mutatnak, mint a magyar érték.
Magyarország így olyan országok társaságában szerepel, mint Szlovákia (35,2 százalék) vagy az Egyesült Királyság (35,3 százalék). Az Európai Unió átlagos adóterhelése 40 százalék felett van – nálunk ehhez képest öt százalékponttal alacsonyabb a ráta.
Ez egyben cáfolat is azoknak a véleményeknek, amelyek szerint hazánkban rendkívüli az adóprés.
A valóság az, hogy az alacsonyabb adóterhelést felmutató harmadban helyezkedünk el Európában. A számok tehát világosan mutatják, ha adóterhelésről beszélünk, Magyarország nem a legnagyobb sarcolók közé tartozik, hanem éppen ellenkezőleg” – mutatott rá a közgazdász.
A táblázatot itt tudja megtekinteni:
