Egy emberként sóhajtottak fel Németországban és Ausztriában: bárcsak itt is az történne, mint Magyarországon!

Az Euronews most igazi görbe tükröt tart azok elé, akik rendre azt hangoztatják, hogy Magyarországon óriási az adóelvonás – mutatott rá a Facebook-oldalán Sebestyén Géza.

„A friss adatok szerint a GDP-arányos adóbevétel nálunk 35,1 százalék volt 2023-ban. Ez azt jelenti, hogy Európa országai között a mezőny alsó harmadában vagyunk, vagyis abban a csoportban, ahol a legkisebb az adóterhelés. Csak összehasonlításképp: Franciaországban 45,6 százalék, Belgiumban 44,8 százalék, Dániában 44,7 százalék a mutató.

Ezek az országok tíz százalékponttal is magasabb arányt mutatnak, mint a magyar érték.

Magyarország így olyan országok társaságában szerepel, mint Szlovákia (35,2 százalék) vagy az Egyesült Királyság (35,3 százalék). Az Európai Unió átlagos adóterhelése 40 százalék felett van – nálunk ehhez képest öt százalékponttal alacsonyabb a ráta.