Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
10. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt rendezvény Apáti Bence

Apáti Bence rendesen odasózott a fanatikus Magyar Péter-hívőknek

2025. október 24. 07:25

Ezt hívják KO-nak.

2025. október 24. 07:25
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Mert bárhogy forgatják, szépítik, ez bizony hatalmas jobbegyenessel ért fel az ellenzék térfelén. Most kiderült, immár megcáfolhatatlanul, hogy az emberek, bármennyire is szertették volna, nem fordultak el a Fidesztől, sőt, a kormánypárt képes volt az eddigieknél is nagyobb tömeget megmozdítani a béke mellett. A napot és a csodás ünnepet, szokás szerint a Orbán Viktor beszéde koronázta meg.

Magyar Péter-féle Tisza állapotát és habitusát a legjobban Apáti Bence posztja mutatta meg, aki még a két rendezvény előtt a következőt posztolta, az alábbi kép kapcsán:

Ezt is ajánljuk a témában

»A fáklya meg a virág határeset, de ez a zászló dolog… Ez elég erős. Mármint, hogy ki kell fizetni a kellékzászlókat, mert a Tisza-szimpatizánsok ugyebár üzembiztosan nem hoznak magukkal lobogókat egy nemzeti ünnepre. Nincs nekik otthon ilyen szélsőjobbosirredentafasiszta izéjeik. Csak O1g-pólójaik.«”

Nyitókép forrása: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
wadcutter
2025. október 24. 08:04
ukrán zászlókkal mégsem vonulhatott volna a hazaáruló csürhe, mert Ukrajnának szüksége van rájuk
Válasz erre
7
0
gullwing
2025. október 24. 08:03
Nem vittek magukkal nemzeti zászlót, de nem is vitték el magukkal... Megint szétdobálták a nemzeti jelképeinket a patkány agyhalott tiszaszarok... És ez már nem az első eset hogy a földön a zászló a rendezvényeik után...
Válasz erre
7
0
gyzoltan-2
2025. október 24. 07:38
Fájdalommal látom a magyarság megosztásának, szembe-fordításának sikerét! A magyarság, a magyarságunk ellenségei kiválóan, jól dolgoznak..! Szégyellhetnénk magunkat, de hál Isten, arra is képtelenek vagyunk, hogy felfogjuk, hogy mi történik velünk, mit tesznek velünk..! Nagy szerencséje magyarságunknak, hogy igazi magyar fórum nincs, nem létezik, ahol esetleg véletlenül fény derülne a magyarság magyarországi általános helyzetére..! Legyünk hálásak, hogy demagógiából azért jut bőven nekünk...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!