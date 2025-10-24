„Mert bárhogy forgatják, szépítik, ez bizony hatalmas jobbegyenessel ért fel az ellenzék térfelén. Most kiderült, immár megcáfolhatatlanul, hogy az emberek, bármennyire is szertették volna, nem fordultak el a Fidesztől, sőt, a kormánypárt képes volt az eddigieknél is nagyobb tömeget megmozdítani a béke mellett. A napot és a csodás ünnepet, szokás szerint a Orbán Viktor beszéde koronázta meg.

Magyar Péter-féle Tisza állapotát és habitusát a legjobban Apáti Bence posztja mutatta meg, aki még a két rendezvény előtt a következőt posztolta, az alábbi kép kapcsán: