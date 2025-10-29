Ft
10. 29.
szerda
probléma Perintfalvi hírek

Állítólag Perintfalvi feljelentett és nyomozás indult el ellenem

2025. október 29. 13:23

Nem teljesen értem.

2025. október 29. 13:23
null
Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
Facebook

„Állítólag Perintfalvi feljelentett sokakkal együtt és nyomozás indult el ellenem. Nem teljesen értem, mert egyszer írtam róla, akkor is azt, hogy akármilyen ellenszenves, de a videós hiresztelést akkor se érdemli meg. Na mindegy, ha igaz a hír, majd kiderül, hogy mi ezzel a probléma. Akkor szép az élet, ha zajlik…”

Nyitókép: Képernyőfotó

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Jose
2025. október 29. 14:36
Akkor engem is hozzácsaphat a feljelentettek köréhez, mert: Perintfalvi egy hülye, idióta picsa.
Válasz erre
0
0
Karvaly
2025. október 29. 14:26
Perintfalvi nevesítette a feljelentést, ami öreg hiba, mert, ha nem áll meg a vád, akkor bizony viszontpert lehet indítani ellene "hamis vád" miatt. Nem véletlen, hogy maguk a rendőrök szokták teljesen egyértelmű eseteknél is, hogy a feljelentés ismeretlen tettes ellen tegyék meg, mert akkor nem fenyeget ez a lehetőség. Mondjuk pattogatnám a kukoricát, ha Perintfalvi nyakába hullana nyolc rendbeli hamis vád... :)
Válasz erre
0
0
piramis-2
2025. október 29. 14:25
Perintfalvi egy szellemi senki. Egy ostoba kurva. Na! Jelents fel engem is ribanc!
Válasz erre
0
0
tompika-2
2025. október 29. 14:24
Vajon mi a sz.rt evett, ivott, vagy szívott, esetleg mindet egyszerre Rita néni, hogy így belejött a feljelentősdibe?
Válasz erre
1
0
