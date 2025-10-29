„Állítólag Perintfalvi feljelentett sokakkal együtt és nyomozás indult el ellenem. Nem teljesen értem, mert egyszer írtam róla, akkor is azt, hogy akármilyen ellenszenves, de a videós hiresztelést akkor se érdemli meg. Na mindegy, ha igaz a hír, majd kiderül, hogy mi ezzel a probléma. Akkor szép az élet, ha zajlik…”