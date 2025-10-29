„Leszarom!” – Így reagált Hont András Perintfalvi Rita feljelentésére

Perintfalvi Rita Facebook-oldalán számolt be a hírről, miszerint Hont András, Jeszenszky Zsolt, Skrabski Fruzsina, Budaházy Edda és még 21 személy ellen indított büntetőügyében nyomozást rendelt el a bíróság. Nem kellett sokat várni az első válaszra, Hont András a következőket írta közösségi oldalán:

„Most értesítettek, hogy Perintfalvi művésznő ügyvédje magánvádat nyújtott be többek közt ellenem is. A főhősnő boldogan posztolt, hogy már el is rendelték a nyomozást, ami magánvád esetében nagyjából kötelező elem. Mondjuk, fogalmam sincs, milyen ügyben, mert a »személyiségzavaros teológina« aligha ütközik a BTK-ba, konkrét ügyekben pedig ki sem ejtettem és le sem írtam a nevét. Szóval leszarom” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében a publicista.

