A Tisza a bírókat is listázni akarja: a miniszter szerint súlyos támadásra készülnek az igazságszolgáltatás ellen (VIDEÓ)

„Súlyos jogsértések, a bírói függetlenség lábbal tiprása, megbánási nyilatkozat, bírók listázása pártpolitikai alapon” – fogalmazott Tuzson Bence igazságügyi miniszter a Facebookon közzétett videójában. A politikus kiemelte, milyen veszélyes terveket fogalmazott meg a Tisza Párt az igazságszolgáltatással kapcsolatban.

A miniszter szerint az ellenzéki párt pontosan a Donald Tusk és kormánya által bevezetett, vitatott igazságügyi „reformot” másolná le, aminek lényege, hogy a kormány politikai alapon kezdte meg a bírák megkülönböztetését.

Ez egyébként ami súlyos nemzetközi bírálatokat váltott ki.