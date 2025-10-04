Ft
Tarr Zoltán Tisza Párt Tuzson Bence

A Tisza a bírókat is listázni akarja: a miniszter szerint súlyos támadásra készülnek az igazságszolgáltatás ellen (VIDEÓ)

2025. október 04. 17:03

Fontos dologra hívta fel a figyelmet Tuzson Bence.

2025. október 04. 17:03
null

„Súlyos jogsértések, a bírói függetlenség lábbal tiprása, megbánási nyilatkozat, bírók listázása pártpolitikai alapon” – fogalmazott Tuzson Bence igazságügyi miniszter a Facebookon közzétett videójában. A politikus kiemelte, milyen veszélyes terveket fogalmazott meg a Tisza Párt az igazságszolgáltatással kapcsolatban.

A miniszter szerint az ellenzéki párt pontosan a Donald Tusk és kormánya által bevezetett, vitatott igazságügyi „reformot” másolná le, aminek lényege, hogy  a kormány politikai alapon kezdte meg a bírák megkülönböztetését.

Ez egyébként ami súlyos nemzetközi bírálatokat váltott ki.

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy Tarr Zoltán korábban már nyíltan beszélt erről. A miniszter videójában látható egy részlet amiben Tarr elismeri, hogy pártjának is hasonló tervei vannak az igazságszolgáltatással, mint amit a Tusk-kormány véghez vitt.

A Tisza munkáját is erősen befolyásoló politikai szándék az első pici lépése volt. Megvan a kapcsolatunk azokkal a lengyel emberekkel, közösségekkel, akik motorjai voltak a lengyelországi változásoknak, és most is jelen vannak

 – fogalmazott Tarr Zoltán. Tuzson Bence szerint ebből világosan látszik: a párt célja a bírói függetlenség felszámolása, és az igazságszolgáltatás pártpolitikai alapon történő átszervezése.

Pontosan erre a mintára szervezné át a magyar igazságszolgáltatást a Tisza Párt, ezt Tarr Zoltán el is mondta”

– hangsúlyozta az igazságügyi miniszter és hozzátette, hogy véleménye szerint mindez a jogállamiságra, a demokratikus intézményekre és az igazságszolgáltatás hitelességére is közvetlen veszélyt jelentene.

Nyitókép forrása: MTI/Purger Tamás

