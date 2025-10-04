Ft
Döbbenetes videó került elő: Magyar Péter már jóval Tarr Zoltán előtt elszólta magát a Tisza-adóról (VIDEÓ)

2025. október 04. 12:51

A Tisza-vezér arra célzott a színpadon, hogy csak a választókat átverve tudnának választást nyerni.

2025. október 04. 12:51
Nem Tarr Zoltán volt az első, aki elárulta: a Tisza Párt tudatosan titkolja a választás előtt valódi terveit, köztük a Tisza-csomagot és az adóemeléseket. Korábban maga Magyar Péter is arról beszélt – ahogy azt az Ellenpont észrevette –, hogy a kampányban nem lehet őszintének lenni a választókkal.

Egy tavaly májusi pódiumbeszélgetésen maga a pártelnök szólta el magát: nyilvánosan nem vállalhatják az adóemelést és a kedvezmények kivezetését, mert az vereséget hozna.

Vagyis a Tiszánál a legmagasabb szinten is elismerték: át akarják verni a szavazókat – mutat rá az Ellenpont.

Magyar Péter a tavalyi EP-választásokat megelőzően a „Hard Talk Puzsér Róberttel” című műsorban vendégeskedett. A beszélgetést Kóczián Péter újságíró vezette, aki megjegyezte: a választók inkább a nagyot ígérő pártokra szavaznak. Arra volt kíváncsi, hogyan lehetne ezen változtatni.

Magyar Péter válaszában meglepő következtetésre jutott: szerinte ezt az attitűdöt „nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni”, majd megjegyezte,

úgy nem lehet választást nyerni, ha azt mondják, hogy a kormányzati kedvezményeket kivezetik vagy adókat emelnek.

Az Ellenpont hangsúlyozza:

„Magyar ezzel nem is annyira finoman arra célzott, hogy csak a választókat átverve tudnának választást nyerni. Szavaiból az is következik, hogy pártjával először hazugságok árán győznének, majd kormányon megvalósítanák a megszorításokra épülő programjukat.”

Ismert, nemcsak Magyar Péter szólta el magát: Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke egy etyeki fórumon szintén őszinteségi rohamot kapott. Először arról beszélt, hogy mondandója akár választási bukáshoz is vezethet, majd kijelentette:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”

Tarr később egyértelművé tette: a választásig nem szabad bizonyos témákról beszélni. Szerinte

választást kell nyerni, utána pedig „mindent lehet”.

Vagyis szavaiból az következik: a voksolásig bármit mondhatnak, kormányon viszont úgyis azt tesznek, amit akarnak.

Fotó: Ferenc ISZA / AFP

