Döbbenetes videó került elő: Magyar Péter már jóval Tarr Zoltán előtt elszólta magát a Tisza-adóról (VIDEÓ)

Nem Tarr Zoltán volt az első, aki elárulta: a Tisza Párt tudatosan titkolja a választás előtt valódi terveit, köztük a Tisza-csomagot és az adóemeléseket. Korábban maga Magyar Péter is arról beszélt – ahogy azt az Ellenpont észrevette –, hogy a kampányban nem lehet őszintének lenni a választókkal.

Egy tavaly májusi pódiumbeszélgetésen maga a pártelnök szólta el magát: nyilvánosan nem vállalhatják az adóemelést és a kedvezmények kivezetését, mert az vereséget hozna.

Vagyis a Tiszánál a legmagasabb szinten is elismerték: át akarják verni a szavazókat – mutat rá az Ellenpont.

Magyar Péter a tavalyi EP-választásokat megelőzően a „Hard Talk Puzsér Róberttel” című műsorban vendégeskedett. A beszélgetést Kóczián Péter újságíró vezette, aki megjegyezte: a választók inkább a nagyot ígérő pártokra szavaznak. Arra volt kíváncsi, hogyan lehetne ezen változtatni.

Magyar Péter válaszában meglepő következtetésre jutott: szerinte ezt az attitűdöt „nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni”, majd megjegyezte,