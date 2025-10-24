„Nem fogok részt venni a számháborúban, ezt már négy éve október 23-án is végigjátszottuk, itt őrjöngött nekem az egész gyülekezet – akkor még dékásként meg momosként –, hogy én hazudok, mert valójában annyian voltak, hogy az a Dagobah-rendszerből is látszott. Én befejeztem az ezzel kapcsolatos vitákat, nyugodtan nézzenek a delikvensek influenszervideókat, meg olvasgassanak fideszes propagandalapból ellenzéki propagandalappá vedlett nyomdaipari termékeket, attól lesznek műveltek meg tájékozottak, nekem ehhez közöm nincs. Viszont egy másik aspektust illetően eredményt hirdetnék.

A Messiás Úr teljes sikert aratott.

No, nem a Fidesszel szemben, hanem a Fidesz állítólagos ellenfeleivel szemben. A Megváltó Úr fideszesítette a nemfideszes nyilvánosságot.

A kötelező rajongás, a kritikátlanság, a vezérkultusz, az epikus hasonlatok, a szemérmetlen túlzás, a csordaszellem, az önszuggesztió a jobboldali médiában volt tetten érhető. Eddig. Most kötelező elemmé vált a »független«, »ellenzéki«, »mértéktartó« közvéleményben is. Ahogy az egyéniség föloldódása a tömegben szintén (bár, hogy a nyugati médiavilág burokban nevelt egyedei mekkora egyéniségek, és mennyire képesek az önálló gondolkodásra, az legkésőbb a kovidban kiderült).