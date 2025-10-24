Ilyet még nem láttunk: az egyik kormánykritikus lap leplezte le a Telex hazudozását Magyar Péter győzelméről
A Telex villámgyorsan váltott leplezetlen propagandára a látszat-függetlenségről.
Egyet a Tisza tényleg elmosott: a liberális sajtót.
„Nem fogok részt venni a számháborúban, ezt már négy éve október 23-án is végigjátszottuk, itt őrjöngött nekem az egész gyülekezet – akkor még dékásként meg momosként –, hogy én hazudok, mert valójában annyian voltak, hogy az a Dagobah-rendszerből is látszott. Én befejeztem az ezzel kapcsolatos vitákat, nyugodtan nézzenek a delikvensek influenszervideókat, meg olvasgassanak fideszes propagandalapból ellenzéki propagandalappá vedlett nyomdaipari termékeket, attól lesznek műveltek meg tájékozottak, nekem ehhez közöm nincs. Viszont egy másik aspektust illetően eredményt hirdetnék.
A Messiás Úr teljes sikert aratott.
No, nem a Fidesszel szemben, hanem a Fidesz állítólagos ellenfeleivel szemben. A Megváltó Úr fideszesítette a nemfideszes nyilvánosságot.
A kötelező rajongás, a kritikátlanság, a vezérkultusz, az epikus hasonlatok, a szemérmetlen túlzás, a csordaszellem, az önszuggesztió a jobboldali médiában volt tetten érhető. Eddig. Most kötelező elemmé vált a »független«, »ellenzéki«, »mértéktartó« közvéleményben is. Ahogy az egyéniség föloldódása a tömegben szintén (bár, hogy a nyugati médiavilág burokban nevelt egyedei mekkora egyéniségek, és mennyire képesek az önálló gondolkodásra, az legkésőbb a kovidban kiderült).
Csakhogy a hősökben, vezérekben, mítoszokban gondolkodó jobboldal számára nem okoz mindez identitásválságot, míg a magát deklaráltan nem ilyennek tartó körökben azt kéne okoznia. Kéne. Ehelyett kognitív disszonanciát okoz, amelyen egy gerjesztett hipnózissal igyekeznek úrrá lenni, ami remek abszurditásokba torkollik. Már az is igen szórakoztató, hogy a rendszer lebontását a rendszer korábbi kisstílű haszonélvezőjétől remélik, de az is a totális önfeladásnak köszönhető, hogy nem tudják megkülönböztetni a karizmatikus vezetőt a karizmatikus vezető másolatától. Az ilyen típusú főnök is inkább a jobboldal sajátja, így érzék a valódi karizma fölfedezésére is több van a jobboldalon, míg az ellenkező térfélen jelenleg valóságos élményként van eladva egy giccses, robothangon közhelyeket harsogó látványelem.
Nem tudom, hogy ennek az egésznek mi lesz a vége, de egyet a Tisza tényleg elmosott: a liberális sajtót. Ebben a formájában nem kár érte.”
