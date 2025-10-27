A HVG megkérdezte a bankokat az Otthon Startról: nem azt a választ kapták, amit szerettek volna

Önmagát leplezte le Karácsony Gergely: több száz év alatt sem tudná utolérni a kormányt (VIDEÓ)
Amíg az Otthon Start Program tarol a főpolgármester látszatintézkedéseivel házal.
A kormány intézkedése pont azoknak, és pont úgy segít, ahogy azt eltervezték.
Az Otthon Start hitelprogrammal azok is saját ingatlanhoz juthatnak, akik eddig valamilyen okból nem élhettek a korábban bejelentett lakástámogatási programokkal – ismerte el a HVG. A lap megkereste az ország legnagyobb bankjait, hogyan áll most az Otthon Start Program. A válaszokból egyértelműen kiderült a kedvezményes hitel iránt töretlen az érdeklődés, és valóban jelentős segítséget nyújt azoknak, akik saját ingatlanban szeretnének lakni.
Az OTP Banknál a program indulása előtt ezrek érdeklődtek, az első napon több száz előbírálatot végeztek, és az igénylések száma folyamatosan nő. Az Erste Banknál szeptemberben négyszeresére ugrott a lakáshitel-igénylések száma, a K&H intenzív érdeklődésről, az MBH Bank megnövelt ügyintézői kapacitással, a Raiffeisen háromszoros igénylésszámmal, a CIB Bank pedig megfontolt, de folyamatos felfutásról számolt be.
A program lebontotta a korábbi demográfiai korlátokat, így azok is lakáshoz juthatnak, akik eddig nem fértek hozzá az állami támogatásokhoz.
Az igénylők főként fiatalok és egyedülállók, és főként Budapesten, Pest Vármegyében, valamint megyei jogú városokban élnek.
Az OTP-nél az igénylők fele egyedülálló, 80 százalékuk 40 év alatti. Az MBH-nál az átlagéletkor 36 év, a hitelösszeg Budapesten 38, vidéken 31 millió forint, az ingatlanok átlagértéke 43 millió, a futamidő 23 év. Az Erste és a K&H adatai szerint is a 35 év körüli korosztály a legaktívabb, a Raiffeisennél a 26-35 évesek dominálnak.
Az igénylések gyorsan, gyakran napokon belül elbírálásra kerülnek: az Erste néhány nap alatt dönt, a K&H 5-6 munkanapon belül, a Raiffeisen egy héten belül, az OTP már ezreket bírált el és közel ezer hitelt folyósított, a CIB-nél pedig az elbírálás a többi támogatott hitelhez hasonlóan zajlik.
Földrajzilag Budapest és Pest vármegye vezet, de a K&H szerint a megyeszékhelyek is jelentősek, az OTP országosan egyenletes eloszlást lát, a Raiffeisen pedig kiegyenlített igényléseket tapasztal. A legtöbben használt lakást vesznek: az MBH-nál 91%, a K&H-nál és a Raiffeisennél is a lakásvásárlás dominál, az OTP-nél 60% lakásra, 40% házra irányul az igény, az építkezési hitelek aránya pedig elhanyagolható – számoltak be a hitelintézetek.
Nyitókép forrása: MTI/Czeglédi Zsolt
