10. 02.
csütörtök
Puzsér Róbert Ceglédi Zoltán Magyar Péter Fidesz vélemény

A Fidesznél eleve bárki jobb lenne, de Magyar még egy csodalény is, úgyhogy kuss

2025. október 02. 09:24

Gondolom, akkor innentől úgy kell emlékezni, hogy én az elmúlt másfél évben kritikátlan rajongással, zajos hőbörgéssel ráerőltettem Magyar Pétert az ellenzékre.

2025. október 02. 09:24
null
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Gondolom, akkor innentől úgy kell emlékezni, hogy én az elmúlt másfél évben kritikátlan rajongással, zajos hőbörgéssel ráerőltettem Magyar Pétert az ellenzékre, míg Puzsér Róbert folyamatos kritikai attitűddel, érdemi távolságot tartva viszonyult a Tiszához; úgyhogy ezért én az őrjöngő reddites-youtubeos szektámmal folyamatos támadásokat indítottam ellene a nyilvánosságban, hogy most nem ennek van itt az ideje, és a Fidesznél eleve bárki jobb lenne, de Magyar még egy csodalény is, úgyhogy kuss, míg ő ekkor is kitartva, roppant bölcsen nem állt se Orbán Viktor, se Magyar Péter mellé, végig elismerve mindkét szereplő képességeit és hiányosságait is. Mostantól ez így volt mindig is. 

Ui: mondjuk a megzavarodott tiszás kommentelőkön azért lehet röhögni, hogy hirtelen onnan jön a pofon, ahonnan eddig a simi.”

Nyitókép: Kristian Tuxen Ladegaard Berg / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Nyitókép: Kristian Tuxen Ladegaard Berg / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 10 komment

survivor
2025. október 02. 11:39
"Fidesznél eleve bárki jobb lenne, de Magyar még egy csodalény is" Vannak ötleteim: Adolf H./ Joszip Sz. /R. Mátyás / K. Béla/ Sz. Ferenc....
Válasz erre
1
0
csulak
2025. október 02. 11:36
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
aacius
2025. október 02. 11:09
Hont és a többi elemző celeb azt hiszi, hogy mindenki folyamatosan őket olvassa. Mi lenne ha a szellemesnek gondolt ironizálás helyett leírnák direktbe hogy mit gondolnak, vagy legalább ezeket a részeket egyértelműsítő keretbe foglalnák. Az emberek 80 százaléka számára ezek zagyvaságok, mert nem elég naprakészek az érintett celebek korábbi nyilatkozataiból.
Válasz erre
3
0
Búvár Kund
2025. október 02. 10:28
A tiszásokon alapból csak röhögni lehet... 😁 Mit is lehet olyanokon tenni, amikor épp a rajongásuk "tárgya" agyhalottazza, büdösszájúzza, alázza meg őket, és ők tovább rajonganak érte, ha lehet mégnagyobb hévvel, mint előtte! Legyenek azok sima átlagemerek, "éttermiségiek", újságírók, nyugdíjasok... Rajonganak, hogy emelik az adójukat, rezsijüket,rájuk eröltetik a gendert, szomszéd ország háborúját fizetnék, vagy akár halálba is mennének a szomszéd országért, miközben a saját házukba meg kenyai meg afgán 13 éves szakállas bácsikat költöztetnének, hogy "karban tartsák" az otthon maradt női családtagjaikat 0-99 éves korig!
Válasz erre
11
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!