„A Tisza lendülete megtorpanni látszik, a Fidesz–KDNP pedig kezd magabiztosabb lenni. Magyar Péter pártja több hibát is elkövetett az elmúlt időszakban (az adókkal kapcsolatos elszólás, a fegyverviselési skandalum, a jelöltek bemutatásának elhalasztása, az adatszivárgás, a mentelmi ügy kínos volta – hiszen a pártelnök korábban ellenezte a mentelmi jogot stb.).

A Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos botrány is visszaüthet, hiszen a ténybeli megalapozottság hiányában egyelőre a kormánytagokat ért rágalmazásként könyvelhetjük azt el. Közben a kormány felkavarta a közéletet a 3 százalékos otthonteremtési hitellel és annak kiterjesztésével, párhuzamosan pedig kíméletlenül kihasználja a Tisza hibáit.

Bármennyire is ádáz a harc a kormányoldal és az ellenzék között, Krasznahorkai László nagyszerű elismerése kapcsán érdemes mindig tudatosítani magunkban: akármilyen viták is választanak el minket a politikában, egy nemzethez tartozunk, ahol mindannyiunk számára büszkeség a kitűnő magyar író sikere. Mert egy nyelvet beszélünk, és ugyanazt a kultúrát és történelmet szívtuk magunkba.”

Nyitókép: Magyar Nemzet / Kurucz Árpád

