10. 13.
hétfő
párharc fejezet Fodor Gábor Tisza Fidesz

A Fidesz és a Tisza párharcában új fejezet kezdődhet

2025. október 13. 08:07

A Tisza megtorpanni látszik, a Fidesz egyre magabiztosabb.

2025. október 13. 08:07
null
Fodor Gábor
Fodor Gábor
Index

„A Tisza lendülete megtorpanni látszik, a Fidesz–KDNP pedig kezd magabiztosabb lenni. Magyar Péter pártja több hibát is elkövetett az elmúlt időszakban (az adókkal kapcsolatos elszólás, a fegyverviselési skandalum, a jelöltek bemutatásának elhalasztása, az adatszivárgás, a mentelmi ügy kínos volta – hiszen a pártelnök korábban ellenezte a mentelmi jogot stb.). 

A Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos botrány is visszaüthet, hiszen a ténybeli megalapozottság hiányában egyelőre a kormánytagokat ért rágalmazásként könyvelhetjük azt el. Közben a kormány felkavarta a közéletet a 3 százalékos otthonteremtési hitellel és annak kiterjesztésével, párhuzamosan pedig kíméletlenül kihasználja a Tisza hibáit.

Bármennyire is ádáz a harc a kormányoldal és az ellenzék között, Krasznahorkai László nagyszerű elismerése kapcsán érdemes mindig tudatosítani magunkban: akármilyen viták is választanak el minket a politikában, egy nemzethez tartozunk, ahol mindannyiunk számára büszkeség a kitűnő magyar író sikere. Mert egy nyelvet beszélünk, és ugyanazt a kultúrát és történelmet szívtuk magunkba.”

Nyitókép: Magyar Nemzet / Kurucz Árpád

***

Dixtroy
2025. október 13. 09:17
"A Fidesz és a Tisza párharcában" Ne túlozzunk. A Tisza élet-halál harcában, amit önmaga ellen vív.
cutcopy
2025. október 13. 09:08
Tehát a kormány ellen csak egy rágalmazási ügy róható fel, köszönjükemese..
shicta
2025. október 13. 09:04
Talán csak nem lesz elvárás, hogy bármiféle tiszteletet érezzek egy olyan ember iránt, aki így beszél a magyarságról ?!
belbuda
2025. október 13. 08:42
Látom,Gabi a szíved visszahúz…. Hiába,bukni fog a hazaáruló potrohos tolvaj… Hajrá,Tisza,hajrá,Magyarország! 🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️
