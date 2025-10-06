„Úgy tűnik, hogy a 444 és a Tisza Párt vezetője valami »különös véletlen« folytán ugyanazt a szalmabáb érvelést használja. Ez egy olyan logikai hiba, amikor valaki torzítva, leegyszerűsítve vagy elferdítve mutatja be az ellenfél álláspontját, majd ezt a torzított változatot cáfolja – nem pedig az eredeti érvet.

Mint amikor azzal érvel a liberális lap és az ukránpárti politikus, hogy aki nem támogatja teljes erőből az ukrán érdeket, az »logikusan oroszpárti«. De a logika szabályai szerint abból, hogy az ellenzék beállt az ukránok ügynökének, még nem következik, hogy a kormány az oroszok szekerét tolja – az viszont igen, hogy ők lemondtak a magyar érdekről.”

Nyitókép: Facebook