Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 16.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Nagy Attila Tibor Magyar Péter nyugdíj Fidesz

A 14. havi nyugdíj a Fidesz javára billentheti a végső mérleget

2025. október 16. 12:56

Hacsak Magyar Péter összeszedi végre magát és a pártját.

2025. október 16. 12:56
null
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Facebook

„JÖN A 14.HAVI NYUGDÍJ?

Jön. Méghozzá a 2026-os országgyűlési választások előtt – különösen, ha a Tisza Párt erős ellenfél marad év végéig. 

A NER eddigi tizenöt évében visszatérően láthattuk: ha gondba került a Fidesz népszerűsége és /vagy a hatalom birtokosai tartottak az ellenféltől, akkor eljött a választási osztogatás ideje. A rezsicsökkentésnek jelentős szerepe volt abban, hogy a Fidesz megnyerte a 2014-es választásokat is. 2021 őszén összefogott a diribdarabra tört ellenzék nagyobb része(kivéve Mi Hazánk) – ilyen bizony nem volt 2010 tavasza óta, így hát a hatalom ekkor 1500-2000 milliárd forint osztogatást (13.havi nyugdíj, fegyverpénz, adó-visszatérítés, egyebek) hajtott végre.

Ezt is ajánljuk a témában

Bár a kormánypárti intézetek Fidesz-előnyt mutatnak, ám a pártválasztók körében a kormánypárt vezetése mindössze néhány százalékpont, a 21 Kutatóközpontnál nagy Tisza-fölény van. Míg 2021 vége felé lehetett sejteni, hogy Márki-Zay Péter nem lesz képes a kormányváltásra, jelenleg még nem egyértelmű, ki fog győzelmet aratni. Ezért a kormány pénz szór a nép közé: a családos választópolgárok megnövelt adókedvezményt, az anyák nagy része – felmenő rendszerben – adómentességet kap. Aki relatíve jól keres ebben a körben, havonta több tízezer forinttal több pénzt talál a bankszámláján. 

A nyugdíjasok körében a népszerűségi versenyben Fidesz egyértelműen vezetett, de ez a vezetés állítólag megrendülőben van. Akkor adni kell a nyugdíjasoknak is. Ügyesen bedobja Lázár János, majd Orbán Viktor a 14. havi nyugdíj ötletét, ez a téma – mivel bő kétmillió embert érint – sokakat érdekel, a sajtóban ez fontos téma lesz. Lehet izgulni, tényleg lesz-e 14. havi nyugdíj és amikor bejelentik, akkor aztán lehet a jóságos kormányt dicsérni és a Fideszre való szavazásra kérni a nyugdíjaskorúakat, mellette meg folyamatosan bizonygatni Magyar Péter alkalmatlanságát.

A Tisza elnöke még mindig nem tudta magát és a pártját összeszedni, még mindig nem ő uralja a napirendet, elkezdett kapkodni, vagdalkozni. 

Ha a nyugdíjasok tényleg megkapják a 14. havi nyugdíjat, akkor a velük már megint jót tevő Orbán Viktor vezette listára vagy a higgadtnak tartósan maradni nem tudó Magyar Péter fémjelezte Tiszára szavaznak elsősorban? 

Ezt is ajánljuk a témában

A 14. havi nyugdíj, ha tényleg bevetik, akkor a nyugdíjasok választóközönségen belüli magas aránya miatt, a Fidesz javára billentheti a végső mérleget.

Hacsak Magyar Péter összeszedi végre magát és a pártját.”

Nyitókép: Pexels

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Unknown
2025. október 16. 15:08
A Tisza, mint párt csak virtuálisan létezik. Nincs hátországa, nincsnek káderei a piramis alján, nincs társadalmi beágyzottsága. Van több ezres trollserege, néhány idegen ügynöke, néhány megmondóembere, néhány ezres nézőserege, néhány százezres elegedetlenkedő, mindegykicsakneazorbán szavazója. Ez még az MZP által összetákolt ellenzéki összefosásnál is karcsúbb. Ebből nagy pofáraesés lesz.
Válasz erre
0
0
bagoly-29
2025. október 16. 15:00
Belenéztem a honlapjukba: A sokatmondó Rónai név mint a csoport vezetője s 6 fiatal némber, feltehetően valamelyik ELTE-s vagy más idióta firkászokat kitenyésztő műhelyből! 21kutatokozpont.hu/index.html
Válasz erre
0
0
ben2
2025. október 16. 14:59
"A rezsicsökkentésnek jelentős szerepe volt abban, hogy a Fidesz megnyerte a 2014-es választásokat is." Ez igaz, de ennek csak kis részben volt köze a pénzhez. Sokkal fontosabb volt, hogy az ország vezetése bevállalta a rezsicsökkentéssel járó bel- és külpolitikai konfliktusokat is és ez az, ami kivívta a választók többségének szimpátiáját. Hogy végre egy kormány nem mindig a külföldi- és/vagy multi érdekeket próbálja letolni a torkukon, hanem erejéhez képest igyekszik ellenállni a nyomásnak. Aki ebben csak nettó osztogatást lát, az nem elemző, hanem vezérszurkoló. "A nyugdíjasok körében a népszerűségi versenyben Fidesz egyértelműen vezetett, de ez a vezetés állítólag megrendülőben van." Ki állítja és mi alapján?
Válasz erre
1
0
Cogito ergo sum
2025. október 16. 14:49
"Tisza elnöke még mindig nem tudta magát és a pártját összeszedni" Elme-gyógy intézeti gyermek és az összeszedettség????? Az ecserin vásárolt párt, ha jól megnézzük a párt törvényeknek se felel meg.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!