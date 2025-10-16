A nyugdíjasok körében a népszerűségi versenyben Fidesz egyértelműen vezetett, de ez a vezetés állítólag megrendülőben van. Akkor adni kell a nyugdíjasoknak is. Ügyesen bedobja Lázár János, majd Orbán Viktor a 14. havi nyugdíj ötletét, ez a téma – mivel bő kétmillió embert érint – sokakat érdekel, a sajtóban ez fontos téma lesz. Lehet izgulni, tényleg lesz-e 14. havi nyugdíj és amikor bejelentik, akkor aztán lehet a jóságos kormányt dicsérni és a Fideszre való szavazásra kérni a nyugdíjaskorúakat, mellette meg folyamatosan bizonygatni Magyar Péter alkalmatlanságát.

A Tisza elnöke még mindig nem tudta magát és a pártját összeszedni, még mindig nem ő uralja a napirendet, elkezdett kapkodni, vagdalkozni.

Ha a nyugdíjasok tényleg megkapják a 14. havi nyugdíjat, akkor a velük már megint jót tevő Orbán Viktor vezette listára vagy a higgadtnak tartósan maradni nem tudó Magyar Péter fémjelezte Tiszára szavaznak elsősorban?