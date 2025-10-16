Megbotránkoztató kijelentést tett Tibi Atya: „A 13. havi nyugdíj nem valódi juttatás, csupán pszichológiai trükk”
Az elmúlt időszakban több Tisza közeli személy is támadta a 13. és 14. havi nyugdíjakat.
Hacsak Magyar Péter összeszedi végre magát és a pártját.
„JÖN A 14.HAVI NYUGDÍJ?
Jön. Méghozzá a 2026-os országgyűlési választások előtt – különösen, ha a Tisza Párt erős ellenfél marad év végéig.
A NER eddigi tizenöt évében visszatérően láthattuk: ha gondba került a Fidesz népszerűsége és /vagy a hatalom birtokosai tartottak az ellenféltől, akkor eljött a választási osztogatás ideje. A rezsicsökkentésnek jelentős szerepe volt abban, hogy a Fidesz megnyerte a 2014-es választásokat is. 2021 őszén összefogott a diribdarabra tört ellenzék nagyobb része(kivéve Mi Hazánk) – ilyen bizony nem volt 2010 tavasza óta, így hát a hatalom ekkor 1500-2000 milliárd forint osztogatást (13.havi nyugdíj, fegyverpénz, adó-visszatérítés, egyebek) hajtott végre.
Bár a kormánypárti intézetek Fidesz-előnyt mutatnak, ám a pártválasztók körében a kormánypárt vezetése mindössze néhány százalékpont, a 21 Kutatóközpontnál nagy Tisza-fölény van. Míg 2021 vége felé lehetett sejteni, hogy Márki-Zay Péter nem lesz képes a kormányváltásra, jelenleg még nem egyértelmű, ki fog győzelmet aratni. Ezért a kormány pénz szór a nép közé: a családos választópolgárok megnövelt adókedvezményt, az anyák nagy része – felmenő rendszerben – adómentességet kap. Aki relatíve jól keres ebben a körben, havonta több tízezer forinttal több pénzt talál a bankszámláján.
A nyugdíjasok körében a népszerűségi versenyben Fidesz egyértelműen vezetett, de ez a vezetés állítólag megrendülőben van. Akkor adni kell a nyugdíjasoknak is. Ügyesen bedobja Lázár János, majd Orbán Viktor a 14. havi nyugdíj ötletét, ez a téma – mivel bő kétmillió embert érint – sokakat érdekel, a sajtóban ez fontos téma lesz. Lehet izgulni, tényleg lesz-e 14. havi nyugdíj és amikor bejelentik, akkor aztán lehet a jóságos kormányt dicsérni és a Fideszre való szavazásra kérni a nyugdíjaskorúakat, mellette meg folyamatosan bizonygatni Magyar Péter alkalmatlanságát.
A Tisza elnöke még mindig nem tudta magát és a pártját összeszedni, még mindig nem ő uralja a napirendet, elkezdett kapkodni, vagdalkozni.
Ha a nyugdíjasok tényleg megkapják a 14. havi nyugdíjat, akkor a velük már megint jót tevő Orbán Viktor vezette listára vagy a higgadtnak tartósan maradni nem tudó Magyar Péter fémjelezte Tiszára szavaznak elsősorban?
Több mint kétmillió nyugdíjast érintene, ha megvalósulnának az adóztatási tervek.
A 14. havi nyugdíj, ha tényleg bevetik, akkor a nyugdíjasok választóközönségen belüli magas aránya miatt, a Fidesz javára billentheti a végső mérleget.
Hacsak Magyar Péter összeszedi végre magát és a pártját.”
