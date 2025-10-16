Megbotránkoztató kijelentést tett Tibi Atya: „A 13. havi nyugdíj nem valódi juttatás, csupán pszichológiai trükk”

Az utóbbi időszakban ismét előkerült a 14. havi nyugdíj témája a magyar közbeszédben, amelyet a Tisza Párt szószólói közöl ezúttal Tóth Máté, a Tibi Atya meme oldal üzemeltetője kritizált Facebook-oldalán. „”

A 13. havi nyugdíj nem valódi szociálpolitika, hanem kommunikációs, pszichológiai trükk”

– kritizálta a nyugdíjasok segítésére szánt 13. havi és ezzel együtt a 14. havi nyugdíjat is a meme oldal szerkesztője.

Nem Tóth Máté volt az első a Tisza Párt köreiből, aki kritizálta a nyugdíj rendszert. Simonovits András, Magyar Péter pártjához közel álló közgazdász az ATV Egyenes beszéd című műsorában azt mondta, hogy a jelenlegi rendszer túl bőkezű, különösen az induló nyugdíjak esetében, ezért azokat meg kellene adóztatni, akár 10–20 százalékos adó formájában is.