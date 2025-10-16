Megbotránkoztató kijelentést tett Tibi Atya: „A 13. havi nyugdíj nem valódi juttatás, csupán pszichológiai trükk”

Megdöbbentő javaslat érkezett Magyar Péterék háza tájáról: 10–20 százalékos adóval sújtanák a nyugdíjakat (VIDEÓ)
A Tisza közgazdásza a 13. havi nyugdíjat is eltörölné.
Az elmúlt időszakban több Tisza közeli személy is támadta a 13. és 14. havi nyugdíjakat.
Az utóbbi időszakban ismét előkerült a 14. havi nyugdíj témája a magyar közbeszédben, amelyet a Tisza Párt szószólói közöl ezúttal Tóth Máté, a Tibi Atya meme oldal üzemeltetője kritizált Facebook-oldalán. „”
A 13. havi nyugdíj nem valódi szociálpolitika, hanem kommunikációs, pszichológiai trükk”
– kritizálta a nyugdíjasok segítésére szánt 13. havi és ezzel együtt a 14. havi nyugdíjat is a meme oldal szerkesztője.
Nem Tóth Máté volt az első a Tisza Párt köreiből, aki kritizálta a nyugdíj rendszert. Simonovits András, Magyar Péter pártjához közel álló közgazdász az ATV Egyenes beszéd című műsorában azt mondta, hogy a jelenlegi rendszer túl bőkezű, különösen az induló nyugdíjak esetében, ezért azokat meg kellene adóztatni, akár 10–20 százalékos adó formájában is.
Orbán Viktor ezzel szemben arról tett kijelentést, hogy „A kormány gőzerővel dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén”. A miniszterelnök elmondta, hogy garantálják, hogy a nyugdíjak értéke nem fog csökkenni.
Nem a brüsszelieknek csináltunk nyugdíjrendszert, hanem a magyar idősek javára. Szerintünk így helyes. És gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon”
– fogalmazott a kormányfő.
A kisnyugdíjasok helyzetének javítását tűzte ki célul a kormány.
Kiemelte, hogy Brüsszel és a Tisza Párt azzal a kijelentésével, hogy a magyarországi nyugdíjrendszer „túl nagylelkűnek”, arra utaltak, hogy a magyar nyugdíjakból elvont forrásokat más célokra, például Ukrajna támogatására fordítanák.
