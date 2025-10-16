Döbbenetes adatok: kiszámolták, mennyi pénzt venne el a nyugdíjasoktól a Tisza Párt szakértője

Megdöbbentő javaslat érkezett Magyar Péterék háza tájáról: 10–20 százalékos adóval sújtanák a nyugdíjakat (VIDEÓ)
A Tisza közgazdásza a 13. havi nyugdíjat is eltörölné.
Több mint kétmillió nyugdíjast érintene, ha megvalósulnának az adóztatási tervek.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, egy Tisza Párthoz köthető tanácsadó, Simonovits András a nyugdíjak megadóztatását javasolja, amely jelentős csökkenést eredményezne a nyugdíjasok jövedelmében. A szakértő „túl nagylelkűnek” tartja a jelenlegi nyugdíjrendszert az induló nyugdíjak tekintetében, ezért azok csökkentését szorgalmazza, például a magasabb nyugdíjak 10-20 százalékos megadóztatásával.
Azt azonban nem részletezte, hogy mi számít „magasabb nyugdíjnak”, és az intézkedés pontos pénzügyi hatásait sem konkretizálta. Simonovits korábban is radikális javaslatokkal állt elő: a Nők40 program kivezetését és a nyugdíjkorhatár emelését szorgalmazta, valamint az átlagnyugdíj bevezetését, vagyis a 13. havi nyugdíj „egységesítését” javasolta.
A Világgazdaság kiszámolta, hogy pontosan milyen hatással járna a legmagasabb, 20 százalékos adókulcs bevezetése a különböző nyugdíjsávokban:
Ez a változás a mintegy 2,5 millió nyugdíjast jelentősen érintené.
Eközben Orbán Viktor bejelentette, hogy a kormány gőzerővel dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén. „Mi 15 éve kötöttünk egy megállapodást a nyugdíjasokkal. Visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat. Vállaltuk, hogy a nyugdíjak értéke nem csökkenhet, és ha a gazdaság motorja jól húz, akkor abból a nyugdíjasoknak is részesülniük kell. És ez így is lesz” – írta a miniszterelnök.
Nyitókép forrása: MTI/Kocsis Zoltán
A kisnyugdíjasok helyzetének javítását tűzte ki célul a kormány.
