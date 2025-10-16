Döbbenetes adatok: kiszámolták, mennyi pénzt venne el a nyugdíjasoktól a Tisza Párt szakértője

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, egy Tisza Párthoz köthető tanácsadó, Simonovits András a nyugdíjak megadóztatását javasolja, amely jelentős csökkenést eredményezne a nyugdíjasok jövedelmében. A szakértő „túl nagylelkűnek” tartja a jelenlegi nyugdíjrendszert az induló nyugdíjak tekintetében, ezért azok csökkentését szorgalmazza, például a magasabb nyugdíjak 10-20 százalékos megadóztatásával.

Azt azonban nem részletezte, hogy mi számít „magasabb nyugdíjnak”, és az intézkedés pontos pénzügyi hatásait sem konkretizálta. Simonovits korábban is radikális javaslatokkal állt elő: a Nők40 program kivezetését és a nyugdíjkorhatár emelését szorgalmazta, valamint az átlagnyugdíj bevezetését, vagyis a 13. havi nyugdíj „egységesítését” javasolta.