Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Simonovits András nyugdíj adóemelés

Döbbenetes adatok: kiszámolták, mennyi pénzt venne el a nyugdíjasoktól a Tisza Párt szakértője

2025. október 16. 08:49

Több mint kétmillió nyugdíjast érintene, ha megvalósulnának az adóztatási tervek.

2025. október 16. 08:49
A 13. havi nyugdíjat kézbesíti egy postás egy fővárosi társasházban 2025. február 12-én.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, egy Tisza Párthoz köthető tanácsadó, Simonovits András a nyugdíjak megadóztatását javasolja, amely jelentős csökkenést eredményezne a nyugdíjasok jövedelmében. A szakértő „túl nagylelkűnek” tartja a jelenlegi nyugdíjrendszert az induló nyugdíjak tekintetében, ezért azok csökkentését szorgalmazza, például a magasabb nyugdíjak 10-20 százalékos megadóztatásával.

Azt azonban nem részletezte, hogy mi számít „magasabb nyugdíjnak”, és az intézkedés pontos pénzügyi hatásait sem konkretizálta. Simonovits korábban is radikális javaslatokkal állt elő: a Nők40 program kivezetését és a nyugdíjkorhatár emelését szorgalmazta, valamint az átlagnyugdíj bevezetését, vagyis a 13. havi nyugdíj „egységesítését” javasolta.

Mennyit veszítenének a nyugdíjasok?

A Világgazdaság kiszámolta, hogy pontosan milyen hatással járna a legmagasabb, 20 százalékos adókulcs bevezetése a különböző nyugdíjsávokban:

  • 150 000 Ft/hó nyugdíj: havi 30 000 Ft, éves szinten 360 000 Ft veszteség. 
  • 246 000 Ft/hó (átlagnyugdíj): havi 49 200 Ft, évente 590 400 Ft kiesés. 
  • 300 000 Ft/hó: havi 60 000 Ft, évente 720 000 Ft veszteség. 
  • 400 000 Ft/hó: havi 80 000 Ft, évente 960 000 Ft mínusz.
  • 500 000 Ft/hó: havi 100 000 Ft, évente 1,2 millió Ft veszteség.
  • 600 000 Ft/hó: havi 120 000 Ft, évente 1,44 millió Ft kiesés.

Ez a változás a mintegy 2,5 millió nyugdíjast jelentősen érintené. 

Eközben Orbán Viktor bejelentette, hogy a kormány gőzerővel dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén. „Mi 15 éve kötöttünk egy megállapodást a nyugdíjasokkal. Visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat. Vállaltuk, hogy a nyugdíjak értéke nem csökkenhet, és ha a gazdaság motorja jól húz, akkor abból a nyugdíjasoknak is részesülniük kell. És ez így is lesz” – írta a miniszterelnök.

Nyitókép forrása: MTI/Kocsis Zoltán

