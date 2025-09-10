Von der Leyen elárulta: így lépne Brüsszel Washington helyébe az USAID források kivonása után

Bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Von der Leyen ellen – Orbán Viktor is reagált
Ez nem az Európai Bizottság elnökének a napja.
Közben az európai érdekeket szem előtt tartók joggal aggódnak amiatt, hogy az Európai Unió „a világ balekjává” vált – írta elemzésében a Nézőpont Intézet.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szerda délelőtt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédet tartott az Európai Parlamentben.
A Nézőpont Intézet hat pontban foglalta össze közösségi oldalán, mit jelenthet mindez többek között magyar nézőpontból. Mint fogalmaztak, a Bizottság elnöke kiállt az orosz fosszilis energiáról való leválás politikája mellett, mely azonban az ukrán-orosz háború elején is tapasztalt energiaár-dráguláshoz és ellátásbeli bizonytalansághoz vezetne.
De arra is felhívták a figyelmet, hogy
Európa versenyképessége továbbra is csak szavakban fontos.
Felidézték, hogy ezt a Bizottság által teljesítendő célt már egy évvel ezelőtt megfogalmazta a Tanács az úgynevezett Budapesti nyilatkozatban, Von der Leyen azonban azóta sem tudott jelentős eredményeket bemutatni.
A felsorolásban arra is kitétek, hogy Von der Leyen álláspontja szerint Európa a lehető legjobban jött ki az USA-val kötött kereskedelmi megállapodásból, miközben az európai érdekeket szem előtt tartók joggal aggódnak amiatt, hogy az Európai Unió „a világ balekjává” vált.
Ezt is ajánljuk a témában
Ez nem az Európai Bizottság elnökének a napja.
Mint ismert, a Bizottság elnöke előrevetítette, hogy Brüsszel Washington helyébe lép: növelni fogja a médiára szánt finanszírozás összegét, a USAID források kivonása után a globális nyomásgyakorló szervezetek fő finanszírozójává kíván válni.
De felvetette a bővítés előtt álló országok, így Ukrajna közös piacba való integrációját.
Ez az elképzelés nem azonos a magyar miniszterelnök által megfogalmazott elképzeléssel,
ami az Európai Uniót körkörös szerkezetként vizionálta, amelyben Ukrajna csak a külső, biztonsági és energiabiztonsági körnek a tagja, nem pedig a közös piacnak.
A Nézőpont Intézet rövid elemzését azzal zárta, hogy idézte Ursula von der Leyen azon kijelentését is, mely szerint le kell rázni „az egyhangú döntéshozatal béklyóját”, és „bizonyos területeken, például a külpolitika területén el kell mozdulnunk a minősített többség felé”. Ez csak a Szerződésektől való eltéréssel lehetséges, ami a tagállamok, így Magyarország érdekérvényesítésének megkerülését célozza – hangsúlyozta a thinktank.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Ezt is ajánljuk a témában
A brüsszeli székhelyű lap szerint a történelem során az EU vezetői még ennyire sohasem feküdtek be az Egyesült Államok elnökének, mint most.
Nyitókép: SEBASTIEN BOZON / AFP