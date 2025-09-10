Von der Leyen elárulta: így lépne Brüsszel Washington helyébe az USAID források kivonása után

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szerda délelőtt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédet tartott az Európai Parlamentben.

A Nézőpont Intézet hat pontban foglalta össze közösségi oldalán, mit jelenthet mindez többek között magyar nézőpontból. Mint fogalmaztak, a Bizottság elnöke kiállt az orosz fosszilis energiáról való leválás politikája mellett, mely azonban az ukrán-orosz háború elején is tapasztalt energiaár-dráguláshoz és ellátásbeli bizonytalansághoz vezetne.

De arra is felhívták a figyelmet, hogy

Európa versenyképessége továbbra is csak szavakban fontos.

Felidézték, hogy ezt a Bizottság által teljesítendő célt már egy évvel ezelőtt megfogalmazta a Tanács az úgynevezett Budapesti nyilatkozatban, Von der Leyen azonban azóta sem tudott jelentős eredményeket bemutatni.