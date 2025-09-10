Ft
09. 10.
szerda
gazdaság elemzés Washington Ursula von der Leyen Nézőpont Intézet érdek Európai Bizottság jog

Von der Leyen elárulta: így lépne Brüsszel Washington helyébe az USAID források kivonása után

2025. szeptember 10. 19:07

Közben az európai érdekeket szem előtt tartók joggal aggódnak amiatt, hogy az Európai Unió „a világ balekjává” vált – írta elemzésében a Nézőpont Intézet.

2025. szeptember 10. 19:07
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szerda délelőtt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédet tartott az Európai Parlamentben.

A Nézőpont Intézet hat pontban foglalta össze közösségi oldalán, mit jelenthet mindez többek között magyar nézőpontból. Mint fogalmaztak, a Bizottság elnöke kiállt az orosz fosszilis energiáról való leválás politikája mellett, mely azonban az ukrán-orosz háború elején is tapasztalt energiaár-dráguláshoz és ellátásbeli bizonytalansághoz vezetne.

De arra is felhívták a figyelmet, hogy 

Európa versenyképessége továbbra is csak szavakban fontos.

 Felidézték, hogy ezt a Bizottság által teljesítendő célt már egy évvel ezelőtt megfogalmazta a Tanács az úgynevezett Budapesti nyilatkozatban, Von der Leyen azonban azóta sem tudott jelentős eredményeket bemutatni.

A felsorolásban arra is kitétek, hogy Von der Leyen álláspontja szerint Európa a lehető legjobban jött ki az USA-val kötött kereskedelmi megállapodásból, miközben az európai érdekeket szem előtt tartók joggal aggódnak amiatt, hogy az Európai Unió „a világ balekjává” vált.

Így lépne Brüsszel Washington helyébe

Mint ismert, a Bizottság elnöke előrevetítette, hogy Brüsszel Washington helyébe lép: növelni fogja a médiára szánt finanszírozás összegét, a USAID források kivonása után a globális nyomásgyakorló szervezetek fő finanszírozójává kíván válni.

De felvetette a bővítés előtt álló országok, így Ukrajna közös piacba való integrációját

Ez az elképzelés nem azonos a magyar miniszterelnök által megfogalmazott elképzeléssel, 

ami az Európai Uniót körkörös szerkezetként vizionálta, amelyben Ukrajna csak a külső, biztonsági és energiabiztonsági körnek a tagja, nem pedig a közös piacnak.

A Nézőpont Intézet rövid elemzését azzal zárta, hogy idézte Ursula von der Leyen azon kijelentését is, mely szerint le kell rázni „az egyhangú döntéshozatal béklyóját”, és „bizonyos területeken, például a külpolitika területén el kell mozdulnunk a minősített többség felé”. Ez csak a Szerződésektől való eltéréssel lehetséges, ami a tagállamok, így Magyarország érdekérvényesítésének megkerülését célozza – hangsúlyozta a thinktank.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: SEBASTIEN BOZON / AFP

