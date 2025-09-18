Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
09. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Sorsok Háza Bóka János Köves Slomó holokauszt MTK

Sorsok Háza: eldőlhet az eddig át nem adott múzeum sorsa

2025. szeptember 18. 12:30

Köves Slomó szerint Bóka János személye reménykedésre ad okot.

2025. szeptember 18. 12:30
null

A holokauszt gyermekáldozatainak emléket állítandó Sorsok Háza sorsa ismét fordulatot vett: egy új törvénytervezet szerint ugyanis a projektet az MTK sportegyesület veszi át az Egyesült Magyar Izraelita Hitközségtől (EMIH).

Az eddig át nem adott múzeum ügyéről Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt. Bár elsőre „bizarrnak” nevezte, hogy egy sportegyesület kapjon feladatot egy nemzeti holokauszt-emlékhely működtetésében, ezt követően bizakodásának adott hangot: Bóka János személyében ugyanis szerinte megvan az esély arra, hogy az ügy végre rendeződjön.

A Sorsok Háza nemcsak múzeumként, hanem iskolaként és közösségi térként is működne

A jelenlegi tervek szerint a Sorsok Háza nemcsak múzeumként, hanem iskolaként és közösségi térként is működne. Az EMIH eddig 400–500 millió forintot fordított a kiállítás előkészítésére, ebből 200 millió forint volt állami támogatás. A kormány 2024-ben visszavonta a megnyitásról szóló korábbi határozatát, így a projekt évek óta holtpontra jutott.

Köves Slomó hangsúlyozta: 

a holokauszt a magyar társadalomban máig be nem gyógyult seb, és a Sorsok Háza körüli huzavona további fájdalmakat okozott. 

Szerinte eddig hiányzott egy olyan vezető, aki képes lett volna érzékenyen és körültekintően összehangolni a kormányzat, a zsidó közösségek és a történészek párbeszédét. Ám úgy látja: Bóka János kinevezése új reményt adhat, hogy az emlékközpont végre méltó módon valósuljon meg.

Nyitókép: szombat.org

 

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
massivement5
2025. szeptember 18. 14:15
Eddig 50+ milliárdba fájt az MTK a magyar adófizetőknek.
Válasz erre
2
1
DE JÓ
2025. szeptember 18. 14:14
És ki fogja átadni a hálás utókor nevében? Vásárhelyi Mária? Gábor György? Péterfy Gergely? Anne Applebaum? ???
Válasz erre
3
0
llnnhegyi
•••
2025. szeptember 18. 14:11 Szerkesztve
Slomi! Nem nagyon érdemes rátok bízni semmit... A vágóhídatok károsultjait libatollal fizetnétek ki... Bajnai 2! Pedig egy is sok volt belőle.
Válasz erre
4
0
auditorium
•••
2025. szeptember 18. 13:46 Szerkesztve
Magyarországon NINCS diktatúra, nincs cenzúra. Mindezt a lenti kommentek bizonyitják. Ha egy ilyen cikk jelenne meg bármelyik EU-tagország online fórumán v. social network-jén, akkor a lenti kommentekből egyetlen egyet sem olvashatnánk, mert a MODERATOR cenzúrázná, mint "heikles Thema" - kényes támát. Ezért őket nem vádolják antiszemitizmussal, mert nyilvánosan ilyeneket nem lehet olvasni. Annál inkább itt. Az egyébként nem baj, ha a TERRORházán kivül létesült egy SORSOK háza is, valamint megtekinthető a Zsinagóga melletti Életfa és a Dunaparti cipők. Mindez átélt történelem más-más nézőpontból.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!