Sorsok Háza: eldőlhet az eddig át nem adott múzeum sorsa

A holokauszt gyermekáldozatainak emléket állítandó Sorsok Háza sorsa ismét fordulatot vett: egy új törvénytervezet szerint ugyanis a projektet az MTK sportegyesület veszi át az Egyesült Magyar Izraelita Hitközségtől (EMIH).

Az eddig át nem adott múzeum ügyéről Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt. Bár elsőre „bizarrnak” nevezte, hogy egy sportegyesület kapjon feladatot egy nemzeti holokauszt-emlékhely működtetésében, ezt követően bizakodásának adott hangot: Bóka János személyében ugyanis szerinte megvan az esély arra, hogy az ügy végre rendeződjön.

A Sorsok Háza nemcsak múzeumként, hanem iskolaként és közösségi térként is működne

A jelenlegi tervek szerint a Sorsok Háza nemcsak múzeumként, hanem iskolaként és közösségi térként is működne. Az EMIH eddig 400–500 millió forintot fordított a kiállítás előkészítésére, ebből 200 millió forint volt állami támogatás. A kormány 2024-ben visszavonta a megnyitásról szóló korábbi határozatát, így a projekt évek óta holtpontra jutott.

Köves Slomó hangsúlyozta: