Valóban folyamatos az elszegényedés? – Konok Péter kijelentése és a tények

Konok Péternek a magyarországi szegénység terjedéséről tett kijelentését vette górcső alá elemzésében a Faktum.

Ahogy emlékeztetnek, a történész az ATV Öt című műsorában évtizedes távlatban beszélt a magyar társadalom helyzetéről. Szavai szerint: „Bármilyen kommunikáció ráépülhet arra, hogy rossz alapvetően a helyzet: gazdasági, megélhetési, egzisztenciális problémák vannak, méghozzá komolyak, országos méretűek. Nem csak az elmúlt 5-6 évben, nemcsak amióta a Fidesz van, van egy folyamatos elszegényedés, ne csináljunk úgy, mintha nem lenne.” Konok úgy vélte, a politika másodlagos ehhez képest, és a statisztikák sem tükrözik a valóságot.

A Faktum elemzése szerint azonban

Konok „folyamatos elszegényedésről” szóló kijelentése erős túlzásnak tűnik, ha a hivatalos adatokkal vetjük össze.

Kifejtették: az elmúlt másfél évtizedben a foglalkoztatottság folyamatosan bővült. Míg 2010-ben a munkanélküliségi ráta meghaladta a 10 százalékot, 2024-re tartósan 4 százalék körülire csökkent, a foglalkoztatottak száma pedig közel 4,7 millió főre emelkedett. Ezzel párhuzamosan a bérek jelentősen nőttek. A bruttó átlagkereset a 2010-es 202 ezer forintról 2024-re 646 ezer forint fölé emelkedett, a nettó átlagkereset pedig 445 ezer forintra. Bár 2022–23-ban az infláció átmenetileg visszavetette a reáljövedelmeket, 2024-ben fordulat következett.

A reálbérek éves szinten 9 százalékkal emelkedtek, ami az elmúlt húsz év egyik legnagyobb növekedése.

A hosszabb távú trend tehát nem az általános elszegényedés, hanem a magasabb jövedelmek és a fokozatos felzárkózás irányába mutat – szögezi le a cikk.