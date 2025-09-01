Valóban folyamatos az elszegényedés? – Konok Péter kijelentése és a tények

Mutatjuk a tényeket: tegyük rendbe a szegénységi adatokat!
Napokban szinte minden ellenzéki kötődésű média foglalkozott a témával, de egyik sem az uniós mutatót használta az írásaiban. Szalai Piroska írása.
A Faktum adatokkal szembesítette a történészt.
Konok Péternek a magyarországi szegénység terjedéséről tett kijelentését vette górcső alá elemzésében a Faktum.
Ahogy emlékeztetnek, a történész az ATV Öt című műsorában évtizedes távlatban beszélt a magyar társadalom helyzetéről. Szavai szerint: „Bármilyen kommunikáció ráépülhet arra, hogy rossz alapvetően a helyzet: gazdasági, megélhetési, egzisztenciális problémák vannak, méghozzá komolyak, országos méretűek. Nem csak az elmúlt 5-6 évben, nemcsak amióta a Fidesz van, van egy folyamatos elszegényedés, ne csináljunk úgy, mintha nem lenne.” Konok úgy vélte, a politika másodlagos ehhez képest, és a statisztikák sem tükrözik a valóságot.
A Faktum elemzése szerint azonban
Konok „folyamatos elszegényedésről” szóló kijelentése erős túlzásnak tűnik, ha a hivatalos adatokkal vetjük össze.
Kifejtették: az elmúlt másfél évtizedben a foglalkoztatottság folyamatosan bővült. Míg 2010-ben a munkanélküliségi ráta meghaladta a 10 százalékot, 2024-re tartósan 4 százalék körülire csökkent, a foglalkoztatottak száma pedig közel 4,7 millió főre emelkedett. Ezzel párhuzamosan a bérek jelentősen nőttek. A bruttó átlagkereset a 2010-es 202 ezer forintról 2024-re 646 ezer forint fölé emelkedett, a nettó átlagkereset pedig 445 ezer forintra. Bár 2022–23-ban az infláció átmenetileg visszavetette a reáljövedelmeket, 2024-ben fordulat következett.
A reálbérek éves szinten 9 százalékkal emelkedtek, ami az elmúlt húsz év egyik legnagyobb növekedése.
A hosszabb távú trend tehát nem az általános elszegényedés, hanem a magasabb jövedelmek és a fokozatos felzárkózás irányába mutat – szögezi le a cikk.
Ahogy a Faktum rámutat, az elmúlt másfél évtized gazdasági folyamatait nem lehet megérteni a kormányzati intézkedések figyelembevétele nélkül. A minimálbér 2010 óta több mint a duplájára emelkedett, ami közvetlenül javította a legalacsonyabb keresetűek helyzetét. Széles körű családtámogatási programok indultak, mint a CSOK, a babaváró hitel, a rezsicsökkentés vagy a személyi jövedelemadó-kedvezmények, amelyek érezhető könnyebbséget jelentettek a fiataloknak és a családos háztartásoknak. A nyugdíjasokat a 13. havi nyugdíj visszaállítása és a nyugdíjprémium segítette, míg a legnehezebb helyzetben élő rétegek számára a közmunkaprogram és különböző szociális juttatások biztosítottak megélhetést.
Az inflációs időszakban pedig célzott védelmi intézkedések – árstopok, rezsivédelem, élelmiszerár-csökkentő programok – enyhítették a háztartások terheit. Mindez azt mutatja, hogy
a kormány politikája nem hagyta figyelmen kívül a társadalom egyik csoportját sem.
A bérek és a különféle támogatások emelkedése az emberek mindennapjaiban is érzékelhető: egyre többen engedhetik meg maguknak a külföldi utazást és a fogyasztási szokások is átalakultak. Nemcsak a mindennapi szükségletekre költenek többen, hanem szolgáltatásokra, élményekre és tartósabb javakra is. A Faktum példaként említi az autópiacot: míg a 2010-es válság után alig 43 ezer új autót értékesítettek, addig 2019-re már 157 ezer fölé emelkedett ez a szám.
A kiskereskedelmi szektorban is erős bővülés látszik. Az úgynevezett FMCG-piac (fast moving consumer goods – gyorsan forgó fogyasztási cikkek, például élelmiszerek, italok, háztartási termékek) 15 legnagyobb szereplőjének összforgalma 2014-ben még 5600 milliárd forint körül alakult, 2024-re pedig elérte a 8400 milliárd forintot, vagyis tíz év alatt közel 50 százalékos bővülést mutatott.
Konok Péter kijelentésével szemben nem egy állandó elszegényedés képe rajzolódik ki, hanem inkább egy hullámzó gazdasági környezeté, amelyet a külső válságok időszakosan megnehezítettek. Erre a kormány rendre konkrét válaszokat adott.
Összességében Konok Péter állítása leegyszerűsítő, hiszen bár valóban vannak gazdasági és társadalmi problémák, a kormány intézkedései folyamatosan arra törekednek, hogy ezek hatását mérsékeljék
– állapítják meg. Az elmúlt másfél évtized adatai és tapasztalatai inkább a felzárkózás, a tudatos támogatási politika és az emelkedő életszínvonal irányába mutatnak, semmint egy általános, országos elszegényedés felé.
Fotó: FERENC ISZA / AFP
