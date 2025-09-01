Ft
Konok Péter faktum adatok elszegényedés

Valóban folyamatos az elszegényedés? – Konok Péter kijelentése és a tények

2025. szeptember 01. 20:33

A Faktum adatokkal szembesítette a történészt.

2025. szeptember 01. 20:33
null

Konok Péternek a magyarországi szegénység terjedéséről tett kijelentését vette górcső alá elemzésében a Faktum.

Ahogy emlékeztetnek, a történész az ATV Öt című műsorában évtizedes távlatban beszélt a magyar társadalom helyzetéről. Szavai szerint: „Bármilyen kommunikáció ráépülhet arra, hogy rossz alapvetően a helyzet: gazdasági, megélhetési, egzisztenciális problémák vannak, méghozzá komolyak, országos méretűek. Nem csak az elmúlt 5-6 évben, nemcsak amióta a Fidesz van, van egy folyamatos elszegényedés, ne csináljunk úgy, mintha nem lenne.” Konok úgy vélte, a politika másodlagos ehhez képest, és a statisztikák sem tükrözik a valóságot.

A Faktum elemzése szerint azonban 

Konok „folyamatos elszegényedésről” szóló kijelentése erős túlzásnak tűnik, ha a hivatalos adatokkal vetjük össze. 

Kifejtették: az elmúlt másfél évtizedben a foglalkoztatottság folyamatosan bővült. Míg 2010-ben a munkanélküliségi ráta meghaladta a 10 százalékot, 2024-re tartósan 4 százalék körülire csökkent, a foglalkoztatottak száma pedig közel 4,7 millió főre emelkedett. Ezzel párhuzamosan a bérek jelentősen nőttek. A bruttó átlagkereset a 2010-es 202 ezer forintról 2024-re 646 ezer forint fölé emelkedett, a nettó átlagkereset pedig 445 ezer forintra. Bár 2022–23-ban az infláció átmenetileg visszavetette a reáljövedelmeket, 2024-ben fordulat következett. 

A reálbérek éves szinten 9 százalékkal emelkedtek, ami az elmúlt húsz év egyik legnagyobb növekedése. 

A hosszabb távú trend tehát nem az általános elszegényedés, hanem a magasabb jövedelmek és a fokozatos felzárkózás irányába mutat – szögezi le a cikk.

Ahogy a Faktum rámutat, az elmúlt másfél évtized gazdasági folyamatait nem lehet megérteni a kormányzati intézkedések figyelembevétele nélkül. A minimálbér 2010 óta több mint a duplájára emelkedett, ami közvetlenül javította a legalacsonyabb keresetűek helyzetét. Széles körű családtámogatási programok indultak, mint a CSOK, a babaváró hitel, a rezsicsökkentés vagy a személyi jövedelemadó-kedvezmények, amelyek érezhető könnyebbséget jelentettek a fiataloknak és a családos háztartásoknak. A nyugdíjasokat a 13. havi nyugdíj visszaállítása és a nyugdíjprémium segítette, míg a legnehezebb helyzetben élő rétegek számára a közmunkaprogram és különböző szociális juttatások biztosítottak megélhetést.

Az inflációs időszakban pedig célzott védelmi intézkedések – árstopok, rezsivédelem, élelmiszerár-csökkentő programok – enyhítették a háztartások terheit. Mindez azt mutatja, hogy 

a kormány politikája nem hagyta figyelmen kívül a társadalom egyik csoportját sem.

A bérek és a különféle támogatások emelkedése az emberek mindennapjaiban is érzékelhető: egyre többen engedhetik meg maguknak a külföldi utazást és a fogyasztási szokások is átalakultak. Nemcsak a mindennapi szükségletekre költenek többen, hanem szolgáltatásokra, élményekre és tartósabb javakra is. A Faktum példaként említi az autópiacot: míg a 2010-es válság után alig 43 ezer új autót értékesítettek, addig 2019-re már 157 ezer fölé emelkedett ez a szám.

A kiskereskedelmi szektorban is erős bővülés látszik. Az úgynevezett FMCG-piac (fast moving consumer goods – gyorsan forgó fogyasztási cikkek, például élelmiszerek, italok, háztartási termékek) 15 legnagyobb szereplőjének összforgalma 2014-ben még 5600 milliárd forint körül alakult, 2024-re pedig elérte a 8400 milliárd forintot, vagyis tíz év alatt közel 50 százalékos bővülést mutatott.

Konok Péter kijelentésével szemben nem egy állandó elszegényedés képe rajzolódik ki, hanem inkább egy hullámzó gazdasági környezeté, amelyet a külső válságok időszakosan megnehezítettek. Erre a kormány rendre konkrét válaszokat adott.

Összességében Konok Péter állítása leegyszerűsítő, hiszen bár valóban vannak gazdasági és társadalmi problémák, a kormány intézkedései folyamatosan arra törekednek, hogy ezek hatását mérsékeljék 

– állapítják meg. Az elmúlt másfél évtized adatai és tapasztalatai inkább a felzárkózás, a tudatos támogatási politika és az emelkedő életszínvonal irányába mutatnak, semmint egy általános, országos elszegényedés felé.

Fotó: FERENC ISZA / AFP

***

 

 

cutcopy
2025. szeptember 01. 20:48
Röhej hogy a libernyák jómódúak köre akar kormányt váltani mert aggódnak a szegénység miatt..
Válasz erre
2
0
bagoly-29
2025. szeptember 01. 20:47
Hol élnek ezek a csavargónak kinéző emberszabásúak?
Válasz erre
2
0
vamonos-4
2025. szeptember 01. 20:45
netto 1 millabol egesz jol meg lehet elni mo-n egyedul csaladdal netto 2bol no most nem lehetetlen dolog ez, de nyugaton azert konnyebb
Válasz erre
1
3
faszszopotiszaskocsogok
•••
2025. szeptember 01. 20:41 Szerkesztve
Igaza van. Folyamatosan szegényednek el a szocializmus nyertesei, a szegény nehéz szellemi munkában meggörbült orrú befektető származásúak, és ebben a mocskos Orbán-diktatúrában már DOLGOZNIUK (!) is kell a pénzért, mert az a mocskos Orbán-kormány és a FIDESZ 2/3 már ingyen élni sem hagyja őket ! ELKÚRTÁTOK ! EMLÉKSZEL ÖCSÉM? HÁT AKKOR MOST SZOPJATOK IS JÓ SOKAT , EGÉSZEN 2080-ig , a 20adik FIDESZ 2/3-ig Mindazt amit elkúrtatok, azt a Feri faszában találjátok meg!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!