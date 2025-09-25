Ft
Rákay Philip vélemény Dobrev Klára

Vaj a maguk füle mögött van, Klára!

2025. szeptember 25. 15:19

Mégpedig 1947 óta, igen vastagon kenve.

2025. szeptember 25. 15:19
null
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

„Kánonban visítanak az államcsínyt kirobbantani akaró Dobrevék, a Tisza még mindig beteg módon Zsolti bácsizik! Kibújtatok a fényre gazemberek, összeforrtok az aljas hazugságban! Íme, Dobrev ordító magyarázkodása és szánalmas fenyegetőzése a Facebookon:

»Eszetekbe ne jusson azokhoz nyúlni, akiket ma megfenyegettetek. Voltak ilyenek rajtam kívül is, Juhász Péter vagy épp Jámbor András. Ha bármelyikünket megpróbáljátok letartóztatni, eljárni ellenünk – vagy ki tudja, mi jár a fejetekben – én utcára fogok hívni mindenkit ebben az országban, akinek elege van ebből az aljas, gátlástalan, aberrált hatalomból. Akkor is megbuktok, csak sokkal csúnyább és gyorsabb lesz, nem kell várnunk áprilisig.«

Vaj a maguk füle mögött van, Klára! Mégpedig 1947 óta, igen vastagon kenve, de a gyilkos, kommunista nagypapa vircsaftján ezúttal elnézően lépjünk át! Azon már kevésbé, ahogy ezt az undorító pedofideszezést, majd az ebből felhízlalt államellenes bűncselekménysorozatot szisztematikusan felépítették, a másik – brüsszeli tartótisztek által kitartott, Tisza nevezetű – blöff formációval és csatolt bandájukkal karöltve. 

Ezért pedig felelni fognak, Klára! Akár tetszik, akár nem! Addig is jó sivalkodást!”

Tehát el kellene hinnünk, hogy kiskorú áldozat nincs a Szőlő utcai pedifilfbotrányban, elkövető nincs, politikusi érintettség nincs.

massivement5
2025. szeptember 25. 17:25
Ezt inkább a ruszkiknak kellene mondani, meg a csicskáiknak. Ja de hoppá, azok most ti vagytok. Mocskos hazaáruló moszkovita tolvaj gecik.
Korrupt Kornél
2025. szeptember 25. 17:24
ha csak a csipálya
Korrupt Kornél
2025. szeptember 25. 17:21
Szép vagy klara! nagypapi szelleme benned él!
esvany-0
2025. szeptember 25. 17:10
"én utcára fogok hívni mindenkit ebben az országban, akinek elege van ebből az aljas, gátlástalan, aberrált hatalomból." Az embereknek belőletek van már elege, hazaáruló büdöskomcsi! Az "aljas, gátlástalan, aberrált hatalom" is megbukott már, 1989-ben és 2010-ben. Amikor az "emberek az utcára mentek" 1956-ban nagyapád, 2006-ban Fletó (lehet, hogy a te uszításodra?) közéjük lövetett. Akkor szerintetek ez a "szokásos eljárás"? Veletek is így kell bánni, ha az utcára vonultok?
