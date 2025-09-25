„Kánonban visítanak az államcsínyt kirobbantani akaró Dobrevék, a Tisza még mindig beteg módon Zsolti bácsizik! Kibújtatok a fényre gazemberek, összeforrtok az aljas hazugságban! Íme, Dobrev ordító magyarázkodása és szánalmas fenyegetőzése a Facebookon:

»Eszetekbe ne jusson azokhoz nyúlni, akiket ma megfenyegettetek. Voltak ilyenek rajtam kívül is, Juhász Péter vagy épp Jámbor András. Ha bármelyikünket megpróbáljátok letartóztatni, eljárni ellenünk – vagy ki tudja, mi jár a fejetekben – én utcára fogok hívni mindenkit ebben az országban, akinek elege van ebből az aljas, gátlástalan, aberrált hatalomból. Akkor is megbuktok, csak sokkal csúnyább és gyorsabb lesz, nem kell várnunk áprilisig.«

Vaj a maguk füle mögött van, Klára! Mégpedig 1947 óta, igen vastagon kenve, de a gyilkos, kommunista nagypapa vircsaftján ezúttal elnézően lépjünk át! Azon már kevésbé, ahogy ezt az undorító pedofideszezést, majd az ebből felhízlalt államellenes bűncselekménysorozatot szisztematikusan felépítették, a másik – brüsszeli tartótisztek által kitartott, Tisza nevezetű – blöff formációval és csatolt bandájukkal karöltve.

Ezért pedig felelni fognak, Klára! Akár tetszik, akár nem! Addig is jó sivalkodást!”