Magyar Péter ismét nevetségessé tette magát: utcafórumon toboroz minisztereket!

Magyar Péter 2024 tavaszán a Spinoza Színházban tartott fellépésén még azt állította, özönlenek hozzájuk a potenciális képviselőjelöltek, és bármikor képesek lennének mind a 106 egyéni körzetben jelöltet állítani – idézi fel a Magyar Nemzet.

ehhez képest nemrég egy utcafórumon Magyar Péter már jóformán könyörgött az őt körülvevő aktivistáknak, hogy jelentkezzenek a Tisza Pártba.

„Ha most nekiülnénk éjszaka átnyálazni az e-maileket meg a megkereséseket, akkor holnap fel tudnánk állítani a 106 egyéni választókerületben olyan embereket látatlanban, akik helyben köztiszteletnek örvendenek és egyébként nagy hatásuk van a helyi közéletre” – mondta Magyar még az önkormányzati választások előtt a Spinoza Színházban, amely a budapesti liberális értelmiség egyik gyülekező helye.

Magyar Péter most már az utcafórumokon könyörög az embereknek, jelentkezzenek képviselőjelöltnek, miniszternek, miniszterelnök-jelöltnek.

Segítsetek, hogy segíthessünk. Gyertek képviselőnek, ha kell, miniszternek, miniszterelnöknek, köztársasági elnöknek, polgármesternek, segítsetek!”

– mondta a minap Magyar Péter.

A lap rámutat, mindeközben sorra fordulnak el az aktivisták, vezetők a Tisza Párttól, távozásuk okának pedig Magyar Pétert jelölik meg. Amint arról már a Magyar Nemzet is beszámolt, márciusban derült ki, hogy kilépett a Tisza Pártból Magyar egyik fontos bizalmi embere, Farkas Dezső. A távozása egy időben már borítékolható volt, ugyanis feleségével együtt felmerült az érintettsége a Fuzik-féle korrupciós botrányban. A Mandiner hívta fel a figyelmet, hogy a Fuzik-ügynek Farkas Dezső felesége, F. Márta is a vádlottja, és az ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntettével vádolja.