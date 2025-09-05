Ft
Ft
27°C
15°C
Ft
Ft
27°C
15°C
09. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Tisza Sziget Magyar Péter

Magyar Péter ismét nevetségessé tette magát: utcafórumon toboroz minisztereket!

2025. szeptember 05. 09:32

Tavaly még azt állította, özönlenek hozzájuk a képviselőjelöltek, ehhez képest nemrég egy utcafórumon könyörgött a szimpatizánsoknak, hogy segítsenek.

2025. szeptember 05. 09:32
null

Magyar Péter 2024 tavaszán a Spinoza Színházban tartott fellépésén még azt állította, özönlenek hozzájuk a potenciális képviselőjelöltek, és bármikor képesek lennének mind a 106 egyéni körzetben jelöltet állítani – idézi fel a Magyar Nemzet.

A lap hozzáteszi: 

ehhez képest nemrég egy utcafórumon Magyar Péter már jóformán könyörgött az őt körülvevő aktivistáknak, hogy jelentkezzenek a Tisza Pártba.

„Ha most nekiülnénk éjszaka átnyálazni az e-maileket meg a megkereséseket, akkor holnap fel tudnánk állítani a 106 egyéni választókerületben olyan embereket látatlanban, akik helyben köztiszteletnek örvendenek és egyébként nagy hatásuk van a helyi közéletre” – mondta Magyar még az önkormányzati választások előtt a Spinoza Színházban, amely a budapesti liberális értelmiség egyik gyülekező helye.

A Magyar Nemzet szerint 

Magyar Péter most már az utcafórumokon könyörög az embereknek, jelentkezzenek képviselőjelöltnek, miniszternek, miniszterelnök-jelöltnek.

Segítsetek, hogy segíthessünk. Gyertek képviselőnek, ha kell, miniszternek, miniszterelnöknek, köztársasági elnöknek, polgármesternek, segítsetek!”

– mondta a minap Magyar Péter.

A lap rámutat, mindeközben sorra fordulnak el az aktivisták, vezetők a Tisza Párttól, távozásuk okának pedig Magyar Pétert jelölik meg. Amint arról már a Magyar Nemzet is beszámolt, márciusban derült ki, hogy kilépett a Tisza Pártból Magyar egyik fontos bizalmi embere, Farkas Dezső. A távozása egy időben már borítékolható volt, ugyanis feleségével együtt felmerült az érintettsége a Fuzik-féle korrupciós botrányban. A Mandiner hívta fel a figyelmet, hogy a Fuzik-ügynek Farkas Dezső felesége, F. Márta is a vádlottja, és az ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntettével vádolja.

Ezt is ajánljuk a témában

Ahogy arról beszámoltunk, a Tisza Párt belső feszültségei újabb látványos töréspontot értek el: 

négy budapesti Tisza Sziget – az Újbudai, a Lendület, az Újhullám és a Tavaszi Szellő – hétfőn este közleményben jelentette be feloszlását. 

A nyilatkozatban éles kritikát fogalmaztak meg a pártvezetéssel szemben: 

Tiltakozunk az embertelen abúzus minden formája, az etikai kérelmeink eltussolása, a diszkrimináció és a központi vezetés teljes hiánya ellen.”

Ezt is ajánljuk a témában

Idén augusztusban mi is beszámoltunk róla, hogy feloszlott az első, kizárólag romákból álló Tisza Sziget, az Amarodrom a baranyai Alsószentmártonban.

Kőrös Ferenc, a kezdeményezés alapítója közösségi oldalán azt írta:

„Mert

én voltam az, aki azt ígérte nektek, hogy alakítsunk Tisza Szigeteket, azt ígértem, végre van egy olyan párt, aki egyenrangú embereknek tekint minket, egyenlő bánásmódban lesz részünk, ahol lesz igaz cigány érdekképviseletünk.

Pár hónapos munkánk után mégis én voltam az, aki azt mondta nektek, tévedtem! Sajnálom őszintén, nekem ez fáj a legjobban.”

Ezt is ajánljuk a témában

Szintén augusztusban került be a hírekbe, hogy

Újpesten a tiszások feloszlatták az egyik legnagyobb helyi közösségüket, az Izzó Tisza Szigetet.

Az Újpesti Hírmondó úgy tudja, a háttérben nemcsak általános együttműködési problémák, hanem személyes ellentétek is állnak. Információik szerint volt olyan tag, aki országgyűlési képviselői ambíciókat dédelget, ám szinte minden újpesti Tisza Szigettel összeveszett.

Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor
 

Összesen 82 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Korrekt
2025. szeptember 05. 11:29
Most volt nálam két Tisza szigetes aktivista, akik arra kértek ajánljak képviselőt, aki indulni tudna a Tisza színeiben. Mondtam, hogy senkit nem kívánok kútba dobni ( ismeretlenbe), mikor még Petike mellett egy embert sem láttam bemutatva az országot irányítani akarók közül. Rögtön elővettek egy pár nevet, melynek élén Bod Péter Ákos neve szerepelt. Valójában teljesen igaz, hogy a múlt embereit akarják elővenni, mert új, értelmes alternatívával nem rendelkeznek. Mindegy ki indul a színeikben, lényeg a jelenlegi rendszert megdöntése. Azt azonban nem tárják a nyilvánosság elé, hogy 15 éve nincsenek hatalmon, kiürült a házi kassza, fel kellene tölteni, ezért irány vissza a hatalomba! Ki az a naív, aki azt gondolja, hogy Teréz anyát fognak játszani és először a szegény, a kórház és az oktatás kap! Jó lenne erről a fiatalakat is tájékoztatni, mert jó dolgukban nem tudják mi volt korábban csak jobbat akarnak, de nem látnak át a szitán még! Ezekre bízz Országot!!!
Válasz erre
5
0
Welszibard
2025. szeptember 05. 11:22
Legutóbb, az a visszataszító szó-lincselés, amit Vonával művelt a NER-Élősdi Peter The man official, ahhoz tényleg hányózsacskóra volt szükség. (Hozzátéve, hogy Vona sem volt sokkal különb 10 éve, ő is riszált a Rangos Katinál a Spinózában, ugyanúgy mint Peter messiás, ráadásul Vona még Havas Henrikkel is kokettált, ami a bukását eredményezte). Ennek ellenére erkölcsileg most Vona képes volt überelni a cisz-NER-Bennfentes Peter al-messiást.
Válasz erre
0
0
bagira004
•••
2025. szeptember 05. 11:19 Szerkesztve
Tiszás kamu miniszteri székek eladók Pöti is kamuállásba uszít , helyért kifizet többet. Csak az jöjjön aki jól tud hazudni , Brüsszelbe bejáratos , hazaáruló , uszít ,háborúpárti , agresszív . Pöti hirdetést felrakhat, vonzó a 5-8 millió havi fizetés a kötetlen munkaidő nem kötelező megjelenni . Tiszában aki jobban hazudik fizetésemelést kap .
Válasz erre
2
0
angie1
2025. szeptember 05. 11:08
Megvan ott már az összes báb ember! Ez csak a cirkusz a népnek! Viszont ezzel a saját közvéleménykutatásainak mond ellent! De, ami nagyon fontos, hogy nevet, telefonszámot, e-mail címet kap, ahol moshatják az agyát a delikvensnek!!!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!