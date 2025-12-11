Ft
háború Zelenszkij Trump taktika

Trump taktikázik, Zelenszkijnek vége? – Földi László és Horváth József az Erőtérben

2025. december 11. 19:22

A NATO de facto megszűnt, Európát pedig a vezetés hiánya sodorja veszélybe? Kíméletlen diagnózis a nyugati világ válságáról és Trump taktikázásáról. Washington és Moszkva a kontinens feje felett egyezhet meg, miközben kíméletlen érdekharc kezdődhet az USA és Európa között.

2025. december 11. 19:22
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Nímandok vezetik Európa meghatározó országait
  • Egy hibrid háború kezd kialakulni Nyugat-Európa és az Egyesült Államok között
  • A NATO szerepe megszűnt

 

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

 

lemez
2025. december 11. 21:47
Ukrán tankok Thaiföldön.Hogy kerülnek oda.A pénzúnk odamegy fegyvergyártásra?Ez nem háború kereskedelmi háború.Az ukránok ezért halnak meg?Gyilkosság.Az unio a föbünös.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
•••
2025. december 11. 21:30 Szerkesztve
Orwell.. Alakul.
Válasz erre
1
0
zsugabubus-2
2025. december 11. 20:24
Jajistenem... Földi László... a faszi szerintem kenterbe veri Fa Nándort is, olyan rutinnal állítja szélbe a vitorláit. Szolgált ez már minden politikai oldalt, ügyesen menekítette át magát a rendszerváltáskor is.
Válasz erre
0
1
akitiosz
2025. december 11. 19:58
Ezek nem hírek. Ez csak kattintásvadász cikkgyártás.
Válasz erre
0
1
