Trump taktikázik, Zelenszkijnek vége? – Földi László és Horváth József az Erőtérben

„Világosan látszott, hogy domináltunk” – egy év se kellett hozzá és már Nyilasi Tibort szorongatja a Fradi sikeredzője

Az ír mester a Rangers legyőzése után ismét azt hangsúlyozta, mindig győzni akar, ilyen a mentalitása keddenként is, amikor padelezik. Robbie Keane szerint már kézzel fogható távolságban a nyolcaddöntőbe jutás.