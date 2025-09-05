Újra bement az ATV-be Magyar Péter: a műsorban mindenről kérdezték, csak a lényegről nem (VIDEÓ)

Magyar Péter pénteken az ATV Egyenes Beszéd című műsorában tűnt fel.

„Az vajon szolgalelkűség, beszariság, vagy csak simán elhallgatós propaganda-módszer, hogy az ATV meg se merte kérdezni Magyar Pétert a Tarr-botrányról?” – tette fel a kérdést a műsor kapcsán Kocsis Máté.

Az említett videót itt tudja megtekinteni:

Tarr Zoltán kijelentése

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke nem akar mindent elmondani pártja adóterveiről, mert akkor szerinte megbuknának.

Tarr a párt adóterveiről beszélve mindössze fél perc leforgása alatt több botrányos kijelentést is tett az egyik felvételen.

Bevezetésül megjegyezte, „nem tudom, ki mindenki veszi ezt most fel”, majd előre szabadkozott, hogy a következő szavait „össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson”.

Később még erősebben fogalmazott:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”

– ismerte be.

A Tisza Párt konkrét adóterve

A pártvezetésnek készített belső feljegyzésből kiderült, hogy csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint,

de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne,

míg 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is. Amennyiben kíváncsi rá, hogy mennyivel keresne kevesebbet Magyar Péterék új adózási tervének megvalósulása után, ide kattintva kiszámolhatja.