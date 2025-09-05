Ft
09. 05.
péntek
Tisza Párt Magyar Péter ATV Egyenes Beszéd Tarr Zoltán adó

Újra bement az ATV-be Magyar Péter: a műsorban mindenről kérdezték, csak a lényegről nem (VIDEÓ)

2025. szeptember 05. 21:45

„Ez vajon szolgalelkűség, beszariság, vagy csak simán elhallgatós propaganda-módszer?” – tette fel a kérdést Kocsis Máté.

2025. szeptember 05. 21:45
null

Magyar Péter pénteken az ATV Egyenes Beszéd című műsorában tűnt fel.

„Az vajon szolgalelkűség, beszariság, vagy csak simán elhallgatós propaganda-módszer, hogy az ATV meg se merte kérdezni Magyar Pétert a Tarr-botrányról?” – tette fel a kérdést a műsor kapcsán Kocsis Máté.

Az említett videót itt tudja megtekinteni:

Tarr Zoltán kijelentése

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke nem akar mindent elmondani pártja adóterveiről, mert akkor szerinte megbuknának.

Tarr a párt adóterveiről beszélve mindössze fél perc leforgása alatt több botrányos kijelentést is tett az egyik felvételen.

Bevezetésül megjegyezte, „nem tudom, ki mindenki veszi ezt most fel”, majd előre szabadkozott, hogy a következő szavait „össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson”.

Később még erősebben fogalmazott:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”

– ismerte be.

A Tisza Párt konkrét adóterve

A pártvezetésnek készített belső feljegyzésből kiderült, hogy csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint,

de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne,

míg 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is. Amennyiben kíváncsi rá, hogy mennyivel keresne kevesebbet Magyar Péterék új adózási tervének megvalósulása után, ide kattintva kiszámolhatja.

Nyitókép: ATV / Youtube-képernyőfotó

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fogatlan-ork-medve
2025. szeptember 05. 23:51
fogatlan-ork-medve gullwing 2025. szeptember 05. 23:47 Az elmebeteg tolvaj malac gazdád be se mer menni!:DDD
Válasz erre
0
0
scorpicores
•••
2025. szeptember 05. 23:37 Szerkesztve
Édes Istenem, ez mekkora lúzer...nincs is mögötte apparátus, emberek, senki...
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. szeptember 05. 23:23
Most már határozattan kijelenthetjük: odaát takonyból van a gerincük nem csak a firkászoknak, de azoknak mindnek.
Válasz erre
3
0
fogatlan-ork-medve
2025. szeptember 05. 23:22
A szaros nyelvű dögmenekhez megy a nemzetkifosztó zsírdisznó akik egyenes adásban nyalják ki a rostás kulás seggét!_DDD
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!